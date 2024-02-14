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В Вашингтоне заговорили об "угрозе нацбезопасности" США

В Вашингтоне заговорили об "угрозе нацбезопасности" США - РИА Новости Крым, 14.02.2024

В Вашингтоне заговорили об "угрозе нацбезопасности" США

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведет брифинг для лидеров конгресса на тему некой "угрозы нацбезопасности"... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T22:47

2024-02-14T22:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведет брифинг для лидеров конгресса на тему некой "угрозы нацбезопасности". Об этом пишет РИА Новости."Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше", – заявил Салливан, однако отказался приводить подробности.При этом он отметил, что однозначно уверить американцев в безопасности после озвученной конгрессу "угрозе" нельзя.О появлении некой "угрозы" и требовании к Байдену рассекретить информацию о ней в социальной сети Х ранее заявил глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.В свою очередь конгрессмен Джим Хаймс заявил, что обсуждаемая в высших политических кругах США "угроза нацбезопасности" не является поводом для паники. "Народу не следует паниковать. Это однозначно", - процитировала Хаймса, который входит в комитет по разведке, журналистка издания The Hill Микаэль Шнелль в социальной сети Х.Хаймс также заявил, что вопрос "серьезный".По данным NBC News, речь может идти о некой "иностранной угрозе", которая может способствовать дестабилизации ситуации сфере нацбезопасности США. "Угроза" якобы может быть связана с некими "возможностями России". При этом телеканал не предоставляет никаких доказательств озвученных обвинений.Читайте также на РИА Новости Крым:США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеСмотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность

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сша, джейк салливан, конгресс сша, в мире, новости