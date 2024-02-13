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Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
Журналист Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, поскольку отлично чувствуют антиукраинские настроения в... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T12:17
2024-02-13T12:17
2024-02-13T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Журналист Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, поскольку отлично чувствуют антиукраинские настроения в американском обществе и пытаются воздействовать на избирателей в преддверии выборов в США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Кроме того, по словам политолога, элиты США просчитывают наперед и понимают, что продолжение конфликта чревато для Украины поражением, в результате которого она может исчезнуть как государство с политической карты."Возрождение России как великой державы не нужно ни демократам, ни республиканцам. Поэтому США хотят выйти из этой ситуации, что называется, с некритическими потерями, сохранив украинскую государственность и удержав над ней контроль", - пояснил эксперт.Шатилов добавил, что Маск и Карлсон имеют широкую аудиторию, к их мнениям прислушиваются очень много людей, поэтому они могут будировать общественное мнение и создавать необходимый фон, что в условиях раскола западной элиты может повлиять на большую политику и сферу принятия решений.Такер Карлсон в беседе с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом заявил, что Украина не победит Россию даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов. Журналист считает, что поддержка западных стран только ухудшит ситуацию, будет еще "больше погибших украинцев".Аналогичной точки зрения придерживается Илон Маск, заявивший, что вливание новых ассигнований Киеву и продолжение военного конфликта не помогают Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеСША "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеВоенная помощь Украине прекращается – Джон Кирби
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такер карлсон, илон маск, мнения, александр шатилов, политика, военная операция сша и великобритании в йемене, выборы, в мире, украина, россия
Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
Карлсон и Маск играют на антиукраинских настроениях в США в преддверии выборов - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Журналист Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, поскольку отлично чувствуют антиукраинские настроения в американском обществе и пытаются воздействовать на избирателей в преддверии выборов в США. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Карлсон и Маск хорошо чувствуют настроения в американском и в целом в западном обществе, которые в общем можно охарактеризовать как "хватит кормить Украину". Социально-экономические трудности нарастают, и как бы СМИ ни "обрабатывали" общество, его кошелек скажет сам за себя. От Украины нарастает усталость и раздражение, те деньги, которые могли бы пойти на развитие США и европейских стран, уходят в "черную дыру" и не дают никакого результата. Прагматичный западный избиратель впадает в раздражение, что пытаются использовать те же самые трамписты, чтобы подбросить дровишек в огонь", – сказал Шатилов.
Кроме того, по словам политолога, элиты США просчитывают наперед и понимают, что продолжение конфликта чревато для Украины поражением, в результате которого она может исчезнуть как государство с политической карты.
"Возрождение России как великой державы не нужно ни демократам, ни республиканцам. Поэтому США хотят выйти из этой ситуации, что называется, с некритическими потерями, сохранив украинскую государственность и удержав над ней контроль", - пояснил эксперт.
Шатилов добавил, что Маск и Карлсон имеют широкую аудиторию, к их мнениям прислушиваются очень много людей, поэтому они могут будировать общественное мнение и создавать необходимый фон, что в условиях раскола западной элиты может повлиять на большую политику и сферу принятия решений.
Такер Карлсон в беседе с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом заявил,
что Украина не победит Россию даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов. Журналист считает, что поддержка западных стран только ухудшит ситуацию, будет еще "больше погибших украинцев".
Аналогичной точки зрения придерживается Илон Маск, заявивший, что вливание новых ассигнований Киеву и продолжение военного конфликта не помогают Украине.
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