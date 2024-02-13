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Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск
Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск
Украина проиграет в конфликте с Россией даже при наличии поддержки коллективного Запада. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в ходе беседы с... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T08:17
2024-02-13T08:17
2024-02-13T08:17
илон маск
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такер карлсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украина проиграет в конфликте с Россией даже при наличии поддержки коллективного Запада. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в ходе беседы с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Бизнесмен Илон Маск также считает, что выдача новых ассигнований Киеву и дальнейшие боевые действия не помогают Украине.Такер Карлсон говорит о поражении КиеваПри этом журналист считает, что поддержка западных стран только ухудшит ситуацию на Украине, будет еще "больше погибших украинцев". Кроме того, ситуация чревата "дальнейшей деградацией западной экономики".На прошлой неделе Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось и на сайте Кремля.Число просмотров интервью президента России на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.Расходы Запада не помогут Украине – Илон МаскВыделение новых ассигнований Киеву и продолжение военного конфликта не помогают Украине, такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск во время разговора, трансляция которого проходила в соцсети Х.Маск и ряд сенаторов обсуждали последнюю сенатскую инициативу, подразумевающую выделение помощи в том числе и на нужды киевского режима. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ, потому что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным прекращение финансирования Киева в случае, если будущим президентом будет избран Дональд Трамп.Ранее сообщалось, что законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы поддержал сенат США.Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы, и время в этом вопросе имеет решающее значение. Он считает, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.При этом в сенате США заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, который предусматривает выделение 118,3 млрд долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе штатов.Читайте также на РИА Новости Крым:США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеВоенная помощь Украине прекращается – Джон Кирби
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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илон маск, киев, украина, такер карлсон, мнения, политика, поставки западного оружия украине
Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск
Украина проиграет в конфликте с Россией даже с деньгами Запада – мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украина проиграет в конфликте с Россией даже при наличии поддержки коллективного Запада. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в ходе беседы с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Бизнесмен Илон Маск также считает, что выдача новых ассигнований Киеву и дальнейшие боевые действия не помогают Украине.
Такер Карлсон говорит о поражении Киева
"Украина не сможет выиграть войну против России. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины", – цитирует Такера Карлсона РИА Новости.
При этом журналист считает, что поддержка западных стран только ухудшит ситуацию на Украине, будет еще "больше погибших украинцев". Кроме того, ситуация чревата "дальнейшей деградацией западной экономики".
На прошлой неделе Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным
на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также появилось и на сайте Кремля.
Число просмотров интервью президента России на всех языках превысило миллиард
, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.
Расходы Запада не помогут Украине – Илон Маск
Выделение новых ассигнований Киеву и продолжение военного конфликта не помогают Украине, такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск во время разговора, трансляция которого проходила в соцсети Х.
Маск и ряд сенаторов обсуждали последнюю сенатскую инициативу, подразумевающую выделение помощи в том числе и на нужды киевского режима. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ, потому что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным прекращение финансирования Киева в случае, если будущим президентом будет избран Дональд Трамп.
"Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", – цитирует Илона Маска РИА Новости.
Ранее сообщалось
, что законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы поддержал сенат США.
Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял
, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы, и время в этом вопросе имеет решающее значение. Он считает, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.
При этом в сенате США заблокировали
компромиссный бюджетный законопроект, который предусматривает выделение 118,3 млрд долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе штатов.
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