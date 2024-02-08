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Законопроект о помощи Украине и Израилю поддержал сенат США

Законопроект о помощи Украине и Израилю поддержал сенат США - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Законопроект о помощи Украине и Израилю поддержал сенат США

Законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы поддержал сенат США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T21:39

2024-02-08T21:39

2024-02-08T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы поддержал сенат США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.Если по итогам основного голосования сенаторы примут документ, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял в среду, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы, и время в этом вопросе имеет решающее значение. По словам политика, Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.При этом в сенате США заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, который предусматривает выделение 118,3 млрд долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе штатов. Он был предложен американскими сенаторами в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией. Документ не набрал достаточного количество голосов для прохождения процедуры голосования.Читайте также на РИА Новости Крым:США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеВоенная помощь Украине прекращается – Джон КирбиЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, новости, политика, в мире, поставки западного оружия украине, израиль