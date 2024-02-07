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У Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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У Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи
У Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи - РИА Новости Крым, 07.02.2024
У Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи
Масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. Об этом в среду заявил помощник американского президента по национальной безопасности РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T20:55
2024-02-07T20:55
украина
сша
джейк салливан
финансы
в мире
поставки западного оружия украине
конгресс сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. Об этом в среду заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости."Масштабам выделяемой Вашингтоном военной помощи нет альтернативы, и время в этом вопросе имеет решающее значение", - заявил Салливан в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Политик также заявил, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом."Мы не сфокусированы на "плане Б", мы сфокусированы на "плане А", который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект, который обеспечит передачу Украине средств, необходимых ей для обеспечения эффективной защиты и возвращения оккупированных территорий", - завил Салливан.Ранее сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.В январе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что заявления о приостановке военной помощи режиму Зеленского – лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеМожет ли Трамп выбыть из президентской гонки США – экспертЯлта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
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украина, сша, джейк салливан, финансы, в мире, поставки западного оружия украине, конгресс сша, новости
У Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи

Масштабам выделяемой Киеву от США военной помощи нет альтернативы - Белый дом

20:55 07.02.2024
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. Об этом в среду заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
"Масштабам выделяемой Вашингтоном военной помощи нет альтернативы, и время в этом вопросе имеет решающее значение", - заявил Салливан в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Политик также заявил, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.
"Мы не сфокусированы на "плане Б", мы сфокусированы на "плане А", который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект, который обеспечит передачу Украине средств, необходимых ей для обеспечения эффективной защиты и возвращения оккупированных территорий", - завил Салливан.
Ранее сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
В январе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что заявления о приостановке военной помощи режиму Зеленского – лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
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УкраинаСШАДжейк СалливанФинансыВ миреПоставки западного оружия УкраинеКонгресс СШАНовости
 
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