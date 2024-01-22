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Может ли Трамп выбыть из президентской гонки США – эксперт

Может ли Трамп выбыть из президентской гонки США – эксперт - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Может ли Трамп выбыть из президентской гонки США – эксперт

Кандидатом в президенты США от Республиканской партии станет Дональд Трамп – это уже очевидно, и выбить его из президентской гонки вряд ли удастся судебными... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T14:07

2024-01-22T14:07

2024-01-22T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Кандидатом в президенты США от Республиканской партии станет Дональд Трамп – это уже очевидно, и выбить его из президентской гонки вряд ли удастся судебными преследованиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки и пообещал поддержать Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Ранее свою кандидатуру снял предприниматель Вивек Рамасвами, заявив, что экс-президент США от него "получит полную поддержку". Конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии теперь остается экс-губернатор штата Южная Каролина, бывший представитель США в ООН Никки Хейли.Все совершенно очевидно"Действительно "сливаются", – прокомментировал происходящее Денис Денисов. По его мнению, ситуация, которая складывается сегодня в ходе предварительных выборов в Соединенных Штатах, "совершенно прогнозируемая".Поэтому сомнений в том, что из гонки в ближайшее время выйдет бывший представитель США в ООН, экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, уже нет, уверен эксперт – "кандидатом в президенты от республиканцев станет Трамп"."Хейли тоже уйдет, потому что она и Трамп – совершенно разноуровневые и разновесовые кандидатуры. Это должно сейчас случиться. Дональд Трамп уже более чем вероятно станет кандидатом от данной политической силы", – сказал Денисов.Он отметил, что выбить Трампа из президентской гонки могут лишь экстраординарные факторы, и прежде всего события, связанные с судебным преследованием бывшего президента. Но в нынешней ситуации на это шансы уже минимальные, считает политолог."Мы, конечно, можем еще много экстраординарных факторов выдумать, начиная от террористических атак и заканчивая тем, что его выкрадут северокорейцы. Но зачем. Так что тут все совершенно очевидно", – добавил он.Победа Трампа и конфликт на Украине: что изменится При этом Денисов считает, что победа Трампа на выборах президента США "это не тот вариант, который приведет к быстрому урегулированию конфликта и налаживанию отношений с Россией", хотя такие мнения и звучат."Это не бонус. Вы же видели его президентство. Основные финансисты и карманные компании Трампа – это крупнейшие производители вооружения Соединенных Штатов. Так что там будет все не так просто", – пояснил свою позицию Денисов.Одновременно с тем важно, что Украина не волнует американцев, о чем свидетельствуют социологические опросы, подчеркнул политолог."Американцы в большинстве своем никогда не голосуют за людей, которые сильно делают упор на внешнюю политику. Если мы посмотрим десять ключевых мотивационных позиций для американского гражданина, они все будут касаться внутренней политики. Буквально на днях смотрел социологические исследования: Украину как важную проблему выделяют менее, чем 1% американцев. Так что это вообще не о том история", – заметил Денисов.На фоне этого все заявления "пламенного популиста" Трампа об Украине выглядят, как и другие его "удивительные и фантастические речи", которые он произносит в ходе избирательной кампании. С приходом к власти он будет "очень тактично видоизменять смысл данных им обещаний", считает политолог.Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя слова вероятного кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами, заявил, что пророссийские заявления политика – подыгрывание электорату. Читайте также на РИА Новости Крым:Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение

https://crimea.ria.ru/20230426/bitva-moschnykh-starikov-v-krymu-otsenili-shansy-baydena-i-trampa-na-vyborakh-1128374056.html

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дональд трамп, сша, выборы президента сша, политика, мнения, денис денисов, россия, в мире, украина