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Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
Слова американского генерала Марка Милли о риске военного конфликта между США и Россией отражают настроения американских правящих кругов, независимо от... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T10:18
2023-10-10T10:18
2023-10-10T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Слова американского генерала Марка Милли о риске военного конфликта между США и Россией отражают настроения американских правящих кругов, независимо от партийной принадлежности. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Ранее экс-глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие.По словам Пушкова, к словам американского генерала "стоит отнестись серьезно", поскольку "его заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме".Вместе с тем, отметил сенатор, растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией.Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией, является "множественность вызовов, ставящих под сомнение американскую гегемонию", считает политик. Помимо России и Китая, к этим вызовам можно отнести Иран, Северную Корею, а также "эволюцию Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах", уточнил он.По мнению Пушкова, конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов.Третий фактор – необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства"."Это уже сегодня три кризиса - ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", - заключил сенатор.Дебаты вокруг сокращения помощи УкраинеРанее агентство Associated Press сообщило, что республиканцы в Конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую сейчас получает Украина. Агентство отметило, что с точки зрения ряда конгрессменов-республиканцев Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи.В свою очередь американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули выступил с предложением перенаправить всю финансовую помощь, предназначенную для Украины, на помощь Израилю, который подвергся атаке со стороны палестинского движения ХАМАС.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинцы могли получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки", а оттуда по всем континентам. По словам дипломата, ни США, ни их натовские партнеры не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ.Между тем, военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. По его словам, Израилю от американцев нужны только ракеты для "Железного купола" и бомбы для самолетов. Ничего из этого на украинский фронт не поставляется.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенаторВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
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мнения, алексей пушков, в мире, россия, сша, политика, украина, поставки западного оружия украине, новости
Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
Сенатор Пушков: к словам Милли о росте вероятности войны США и РФ нужно отнестись серьезно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Слова американского генерала Марка Милли о риске военного конфликта между США и Россией отражают настроения американских правящих кругов, независимо от партийной принадлежности. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
Ранее экс-глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие.
По словам Пушкова, к словам американского генерала "стоит отнестись серьезно", поскольку "его заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме".
Вместе с тем, отметил сенатор, растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией.
"Все больше влиятельных фигур, начиная с трех главных претендентов на пост президента от республиканцев – (Дональда) Трампа, (Рона) Десантиса и (Вивека) Рамасвами, считают главным противником и соперником Америки не Россию, а Китай. И призывают не финансировать Украину, которая является ложным приоритетом для США, а готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня и его растущей роли в современном мире", - пояснил Пушков в своем Telegram-канале.
Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией, является "множественность вызовов, ставящих под сомнение американскую гегемонию", считает политик. Помимо России и Китая, к этим вызовам можно отнести Иран, Северную Корею, а также "эволюцию Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах", уточнил он.
По мнению Пушкова, конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов.
Третий фактор – необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства".
"Это уже сегодня три кризиса - ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", - заключил сенатор.
Дебаты вокруг сокращения помощи Украине
Ранее агентство Associated Press сообщило, что республиканцы в Конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую сейчас получает Украина. Агентство отметило, что с точки зрения ряда конгрессменов-республиканцев Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи.
В свою очередь американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули выступил с предложением перенаправить всю финансовую помощь, предназначенную для Украины, на помощь Израилю, который подвергся атаке
со стороны палестинского движения ХАМАС.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинцы могли получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки",
а оттуда по всем континентам. По словам дипломата, ни США, ни их натовские партнеры не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ.
Между тем, военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в комментарии РИА Новости Крым
высказал мнение, что усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. По его словам, Израилю от американцев нужны только ракеты для "Железного купола" и бомбы для самолетов. Ничего из этого на украинский фронт не поставляется.
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