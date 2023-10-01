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Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
Великобритания не будет рисковать и вводить серьезные военные силы на территорию Украины, ограничившись несколькими десятками военных инструкторов и... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T12:58
2023-10-01T12:48
эксклюзивы риа новости крым
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всу (вооруженные силы украины)
политика
алексей анпилогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Великобритания не будет рисковать и вводить серьезные военные силы на территорию Украины, ограничившись несколькими десятками военных инструкторов и специалистов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя соответствующую инициативу британского минобороны.По словам Анпилогова, иностранные, в том числе британские военные специалисты уже по факту находятся на Украине, просто сейчас планируется придать им легальный статус.По мнению эксперта, это связано с тем, что подготовка украинских боевиков на британских полигонах оказалась неэффективной, к тому же весьма дорогостоящей."Здесь, вероятно, имеет место намерение перевести конфликт в более длительное и менее интенсивное русло. В этом плане посылка нескольких десятков инструкторов выглядит более дешевым вариантом подготовки украинской армии для каких-то последующих операций", – считает Анпилогов.С другой стороны, в этом случае для британских военных существует риск быть уничтоженными российскими ВКС. Чтобы его минимизировать, Киев и Лондон "будут предпринимать все меры конспирации и военной цензуры с тем, чтобы избежать таких негативных сценариев и обеспечить подготовку украинских войск непосредственно на территории Украины", заключил аналитик.Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что британское военное командование рассматривает возможность переноса на территорию Украины официальной программы подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Лондона.Шэппс также добавил, что сейчас есть возможность перенести на Украину не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил. Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".Читайте также на РИА Новости Крым:Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуБритания и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД
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великобритания, мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), политика, алексей анпилогов
Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО

Военный эксперт Анпилогов: Британия побоится вводить крупные военные силы на Украину

12:58 01.10.2023
 
© DANIEL LEALкраинские новобранцы слушают рассказы британских инструкторов. Фото AFP
краинские новобранцы слушают рассказы британских инструкторов. Фото AFP
© DANIEL LEAL
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Великобритания не будет рисковать и вводить серьезные военные силы на территорию Украины, ограничившись несколькими десятками военных инструкторов и специалистов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя соответствующую инициативу британского минобороны.
"Не думаю, что это будет прямым шагом к тому, что многочисленные британские войска появятся на Украине. Этот не тот театр военных действий, который был бы интересен для Великобритании, как, например, во время той же самой Крымской войны или иностранной интервенции в период Гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Сейчас участие основных стран НАТО своими контингентами в украинском конфликте будет крайне ограниченным, хотя прибытие советников и инструкторов – это вполне реально", - сказал аналитик.
По словам Анпилогова, иностранные, в том числе британские военные специалисты уже по факту находятся на Украине, просто сейчас планируется придать им легальный статус.
По мнению эксперта, это связано с тем, что подготовка украинских боевиков на британских полигонах оказалась неэффективной, к тому же весьма дорогостоящей.
"Здесь, вероятно, имеет место намерение перевести конфликт в более длительное и менее интенсивное русло. В этом плане посылка нескольких десятков инструкторов выглядит более дешевым вариантом подготовки украинской армии для каких-то последующих операций", – считает Анпилогов.
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С другой стороны, в этом случае для британских военных существует риск быть уничтоженными российскими ВКС. Чтобы его минимизировать, Киев и Лондон "будут предпринимать все меры конспирации и военной цензуры с тем, чтобы избежать таких негативных сценариев и обеспечить подготовку украинских войск непосредственно на территории Украины", заключил аналитик.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что британское военное командование рассматривает возможность переноса на территорию Украины официальной программы подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Лондона.
Шэппс также добавил, что сейчас есть возможность перенести на Украину не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил. Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВеликобританияМненияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)ПолитикаАлексей Анпилогов
 
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