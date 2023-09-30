https://crimea.ria.ru/20230930/zhdem-i-gotovimsya-kak-rossiya-otvetit-na-novoe-kontrnastuplenie-vsu-1131767893.html

Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ

Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ

Форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища ВСУ теоретически могут. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T20:35

2023-09-30T20:35

2023-09-30T21:07

эксклюзивы риа новости крым

алексей леонков

мнения

заэс (запорожская атомная электростанция)

владимир зеленский (президент украины)

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища ВСУ теоретически могут. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Пересохшее водохранилище как плацдармРанее украинское командование заявило, что намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.По его словам, российское военное командование тоже понимает, что вероятность прорыва в районе пересохшего Каховского водохранилища у противника существует.Также Леонков предположил, что снижение интенсивности атак ВСУ связано именно с тем, что Киев собирает силы, чтобы совершить эту операцию. Но правый берег Днепра периодически "обрабатывается" нашей авиацией, артиллерией и ракетными средствами, если там вдруг появляется какое-то скопление войск.Зачем ВСУ прорываться на ЗАЭС"Вполне реальными выглядят планы Киева и относительно захвата Запорожской АЭС силами спецназа. Но будет ли это осуществлено – вопрос большой. Скорее всего, это ему (Зеленскому – ред.) вряд ли удастся. Просто ему сейчас нужно анонсировать какую-то цель", – считает эксперт.При этом, если предположить, что ВСУ удастся захватить Запорожскую АЭС, тогда тут же все мировое сообщество и МАГАТЭ будут всячески "выкручивать руки России" и "попытаются усадить Россию за стол переговоров", шантажировать Москву, считает Леонков.Зеленский хочет публичности"Заявление о новом этапе наступления – популистское и основано на том что, в принципе, такого рода операция вероятна и возможна к осуществлению. А поскольку у Зеленского сейчас все плохо, и он никаких результатов в ходе летнего наступления не достиг, то сейчас может попытаться сделать это", – добавил военный эксперт.При этом, если бы за заявлениями Зеленского стояли реальные планы, то о них бы не говорили публично, поскольку фактор внезапности – это всегда 50 процентов успеха, комментирует Леонков.Ранее в интервью американской газете Wall Street Journal глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что "контрнаступление" украинской армии по всей лини боевого соприкосновения преимущественно проходит пешком.Напомним, "контрнаступление" ВСУ началось 4 июня. Три месяца спустя президент РФ Владимир Путин назвал его провалом, отметив, что результатов у украинской армии нет, но есть потери – 71 тысяча человек.По данным Минобороны РФ, только за сентябрь украинские войска потеряли свыше 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц техники. Среди уничтоженной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, а также 51 самоходка из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. По его словам, "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".Читайте также на РИА Новости КрымИх тысячи: названы безвозвратные потери ВСУПункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударамиУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

https://crimea.ria.ru/20230930/vs-rf-ostanovili-ukrainskiy-desant-na-ostrove-pod-khersonom-1131760064.html

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заэс (запорожская атомная электростанция)

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2023

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алексей леонков, мнения, заэс (запорожская атомная электростанция), владимир зеленский (президент украины), контрнаступление всу