https://crimea.ria.ru/20230930/zhdem-i-gotovimsya-kak-rossiya-otvetit-na-novoe-kontrnastuplenie-vsu-1131767893.html
Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ
Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ
Форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища ВСУ теоретически могут. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T20:35
2023-09-30T20:35
2023-09-30T21:07
эксклюзивы риа новости крым
алексей леонков
мнения
заэс (запорожская атомная электростанция)
владимир зеленский (президент украины)
контрнаступление всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131769601_188:353:3202:2048_1920x0_80_0_0_37b05ccfc204327f09f62e0c3ccdcc69.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища ВСУ теоретически могут. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Пересохшее водохранилище как плацдармРанее украинское командование заявило, что намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.По его словам, российское военное командование тоже понимает, что вероятность прорыва в районе пересохшего Каховского водохранилища у противника существует.Также Леонков предположил, что снижение интенсивности атак ВСУ связано именно с тем, что Киев собирает силы, чтобы совершить эту операцию. Но правый берег Днепра периодически "обрабатывается" нашей авиацией, артиллерией и ракетными средствами, если там вдруг появляется какое-то скопление войск.Зачем ВСУ прорываться на ЗАЭС"Вполне реальными выглядят планы Киева и относительно захвата Запорожской АЭС силами спецназа. Но будет ли это осуществлено – вопрос большой. Скорее всего, это ему (Зеленскому – ред.) вряд ли удастся. Просто ему сейчас нужно анонсировать какую-то цель", – считает эксперт.При этом, если предположить, что ВСУ удастся захватить Запорожскую АЭС, тогда тут же все мировое сообщество и МАГАТЭ будут всячески "выкручивать руки России" и "попытаются усадить Россию за стол переговоров", шантажировать Москву, считает Леонков.Зеленский хочет публичности"Заявление о новом этапе наступления – популистское и основано на том что, в принципе, такого рода операция вероятна и возможна к осуществлению. А поскольку у Зеленского сейчас все плохо, и он никаких результатов в ходе летнего наступления не достиг, то сейчас может попытаться сделать это", – добавил военный эксперт.При этом, если бы за заявлениями Зеленского стояли реальные планы, то о них бы не говорили публично, поскольку фактор внезапности – это всегда 50 процентов успеха, комментирует Леонков.Ранее в интервью американской газете Wall Street Journal глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что "контрнаступление" украинской армии по всей лини боевого соприкосновения преимущественно проходит пешком.Напомним, "контрнаступление" ВСУ началось 4 июня. Три месяца спустя президент РФ Владимир Путин назвал его провалом, отметив, что результатов у украинской армии нет, но есть потери – 71 тысяча человек.По данным Минобороны РФ, только за сентябрь украинские войска потеряли свыше 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц техники. Среди уничтоженной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, а также 51 самоходка из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. По его словам, "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".Читайте также на РИА Новости КрымИх тысячи: названы безвозвратные потери ВСУПункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударамиУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
https://crimea.ria.ru/20230930/vs-rf-ostanovili-ukrainskiy-desant-na-ostrove-pod-khersonom-1131760064.html
https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-v-energodare-intervyu-so-zlym-i-vezhlivym-1131205990.html
https://crimea.ria.ru/20230929/na-aerodrome-kulbakino-unichtozheny-polskie-istrebiteli--1131750157.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131769601_495:202:2956:2048_1920x0_80_0_0_a10ed9d53cd8815d343d8b663fa37eb5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
алексей леонков, мнения, заэс (запорожская атомная электростанция), владимир зеленский (президент украины), контрнаступление всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища ВСУ теоретически могут. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Пересохшее водохранилище как плацдарм
Ранее украинское командование заявило, что намерено в октябре осуществить новый этап наступления
, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.
"Прорваться по дну пересохшего Каховского водохранилища теоретически они могут, такая вероятность существует, потому что в тех местах все высохло, и на колесной технике доехать можно. Но мы к такому сценарию готовы, наша линия обороны там осталась. И, по всей вероятности, ее усилили", – считает Леонков.
По его словам, российское военное командование тоже понимает, что вероятность прорыва в районе пересохшего Каховского водохранилища у противника существует.
Также Леонков предположил, что снижение интенсивности атак ВСУ связано именно с тем, что Киев собирает силы, чтобы совершить эту операцию. Но правый берег Днепра периодически "обрабатывается" нашей авиацией, артиллерией и ракетными средствами, если там вдруг появляется какое-то скопление войск.
Зачем ВСУ прорываться на ЗАЭС
"Вполне реальными выглядят планы Киева и относительно захвата Запорожской АЭС силами спецназа. Но будет ли это осуществлено – вопрос большой. Скорее всего, это ему (Зеленскому – ред.) вряд ли удастся. Просто ему сейчас нужно анонсировать какую-то цель", – считает эксперт.
При этом, если предположить, что ВСУ удастся захватить Запорожскую АЭС, тогда тут же все мировое сообщество и МАГАТЭ будут всячески "выкручивать руки России" и "попытаются усадить Россию за стол переговоров", шантажировать Москву, считает Леонков.
"Если Киеву удастся прорваться на территорию ЗАЭС, то он прибегнет к ядерному шантажу: будет грозиться взорвать ядерный реактор, если Россия не прекратит действия в зоне спецоперации", – говорит он.
Зеленский хочет публичности
"Заявление о новом этапе наступления – популистское и основано на том что, в принципе, такого рода операция вероятна и возможна к осуществлению. А поскольку у Зеленского сейчас все плохо, и он никаких результатов в ходе летнего наступления не достиг, то сейчас может попытаться сделать это", – добавил военный эксперт.
При этом, если бы за заявлениями Зеленского стояли реальные планы, то о них бы не говорили публично, поскольку фактор внезапности – это всегда 50 процентов успеха, комментирует Леонков.
"Возможно, Зеленский выдает военные тайны по причине нехватки популярности, ради этого он фактически идет на разглашение военных планов, что является очень плохим знаком для его будущего, поэтому у него будущего и нет", – объясняет собеседник. И добавляет: "в общем, ожидаем и готовимся к очередному украинскому наступлению".
Ранее в интервью американской газете Wall Street Journal глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил
, что "контрнаступление" украинской армии по всей лини боевого соприкосновения преимущественно проходит пешком.
Напомним, "контрнаступление" ВСУ началось 4 июня. Три месяца спустя президент РФ Владимир Путин назвал его провалом, отметив, что результатов у украинской армии нет, но есть потери – 71 тысяча человек.
По данным Минобороны РФ, только за сентябрь украинские войска потеряли
свыше 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц техники. Среди уничтоженной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, а также 51 самоходка из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.
Как отметил
глава ведомства Сергей Шойгу, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. По его словам, "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".
Читайте также на РИА Новости Крым