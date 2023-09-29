https://crimea.ria.ru/20230929/punkt-upravleniya-inostrannogo-legiona-unichtozhen-gruppovymi-udarami-1131749994.html

Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами

Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами

Вооруженные Силы России групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион",... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T15:52

2023-09-29T15:52

2023-09-29T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион", а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что всего совершено 9 групповых ударов в период с 24 по 29 сентября. Целями для поражения являлись пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников, места подготовки диверсантов и склады боеприпасов.Кроме того, были нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-технического обеспечения подразделений ВСУ, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что российские подразделения пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр.

https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-usilyat-zaschitu-ot-vozdushnykh-atak---gubernator-1131744434.html

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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), иностранный легион, потери всу