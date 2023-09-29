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Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами
Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами
Вооруженные Силы России групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион",... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T15:52
2023-09-29T16:39
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
иностранный легион
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион", а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что всего совершено 9 групповых ударов в период с 24 по 29 сентября. Целями для поражения являлись пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников, места подготовки диверсантов и склады боеприпасов.Кроме того, были нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-технического обеспечения подразделений ВСУ, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что российские подразделения пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр.
https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-usilyat-zaschitu-ot-vozdushnykh-atak---gubernator-1131744434.html
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), иностранный легион, потери всу
Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами

Минобороны: пункт управления "Иностранного легиона" уничтожен групповым ударом

15:52 29.09.2023 (обновлено: 16:39 29.09.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности и беспилотниками поразили пункт управления формирования "Иностранный легион", а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что всего совершено 9 групповых ударов в период с 24 по 29 сентября. Целями для поражения являлись пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников, места подготовки диверсантов и склады боеприпасов.
"В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, были нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-технического обеспечения подразделений ВСУ, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские подразделения пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр.
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