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Главные новости Крыма: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Главные новости Крыма: 16 мая
Главные новости Крыма: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Главные новости Крыма: 16 мая
У берегов Крыма за день уничтожили 15 безэкипажных морских беспилотников, а за ночь средства ПВО сбили 5 ракет ATACMS. В Севастополе днем собирали взрывоопасные РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T22:55
2024-05-16T22:55
главное за день
крым
новости
новости крыма
ирина кивико
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. У берегов Крыма за день уничтожили 15 безэкипажных морских беспилотников, а за ночь средства ПВО сбили 5 ракет ATACMS. В Севастополе днем собирали взрывоопасные предметы, рассыпанные после ракетной атаки. ФСБ предотвратили в Крыму теракт на железной дороге. В Севастополе ученица третьего класса скончалась на уроке физкультуры. Сергей Аксенов уволил с должности министра здравоохранения Крыма и пообещал решить проблему поставок лекарств в кратчайшие сроки. В минфине республики заявили, что товары из Крыма экспортируются в 39 стран мира.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.У берегов Крыма за день уничтожены 15 БЭКЗа день 16 мая из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Ночью средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS и шесть дронов. Из них четыре БПЛА были перехвачены и два сбиты.В Крыму после ракетной атаки находили взрывоопасные предметыНесколько взрывоопасных предметов было найдено в пригородах Севастополя после ночной ракетной атаки. Один из них был обнаружен в Любимовке, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сотрудники севастопольского управления МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение взрывоопасного предмета.Еще несколько неразорвавшихся боеприпасов было найдено и уничтожено на полигоне позже.В Крыму предотвращен теракт на железной дорогеВ Крыму пресечен теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года. С помощью задержанного спецслужбы Украины планировали нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост.В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры10-летняя девочка умерла во время урока физкультуры в одной из школ Севастополя, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщила пресс-служба ведомства."Следователями следственного отдела по Ленинскому району г. Севастополя Главного следственного управления выясняются обстоятельства инцидента, связанного со смертью во время занятий физкультурой 10-летней девочки – ученицы 3 класса одной из школ Севастополя", - говорится в сообщении.Аксенов уволил министра здравоохранения КрымаГлава Крыма Сергей Аксенов освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Как отметил глава республики, накануне министр доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставками жизненно важных медицинских препаратов для льготников. Аксенов назвал его решение подать в отставку "мужским и справедливым". Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет назначен в ближайшие несколько дней, добавил Аксенов.Нехватку лекарств для льготников глава республики пообещал устранить в кратчайшие сроки.Крым экспортирует товары в 39 стран мира - КивикоТовары, произведенные в Крыму, экспортируются в 39 стран мира. Об этом в Алуште сообщила заместитель председателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.Она подчеркнула, что спрос на крымские товары растет. В частности, по итогам прошлого года были налажены поставки в Индию, Перу, Эквадор и Боливию."Особенно приятно, что в 2023 году основная часть экспорта - более 70% - пришлась на промышленную продукцию, товары машиностроительного комплекса, - сказала Кивико. – На втором месте пищевая продукция – более 20%, далее идут крымская косметика и вина".
https://crimea.ria.ru/20240516/mer-yalty-nazvala-kolichestvo-turistov-v-mayskie-prazdniki-1137339213.html
https://crimea.ria.ru/20240516/v-krymu-dve-tysyachi-semey-uluchshili-zhilischnye-usloviya-za-schet-matkapitala-1137329264.html
https://crimea.ria.ru/20240516/rassledovanie-dtp-s-dvumya-gruzovikami-kontroliruet-prokuratura-kryma-1137342867.html
https://crimea.ria.ru/20240516/sobstvennoe-proizvodstvo-gazovye-i-vodnye-truby-delayut-v-krymu-1137343699.html
https://crimea.ria.ru/20240516/odnu-polosu-yaltinskoy-trassy-perekroyut-na-noch-v-sele-pod-simferopolem---1137346609.html
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главное за день, крым, новости, новости крыма, ирина кивико, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Главные новости Крыма: 16 мая

Новости Крыма: главные события и заявления четверг, 16 мая

22:55 16.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. У берегов Крыма за день уничтожили 15 безэкипажных морских беспилотников, а за ночь средства ПВО сбили 5 ракет ATACMS. В Севастополе днем собирали взрывоопасные предметы, рассыпанные после ракетной атаки. ФСБ предотвратили в Крыму теракт на железной дороге. В Севастополе ученица третьего класса скончалась на уроке физкультуры. Сергей Аксенов уволил с должности министра здравоохранения Крыма и пообещал решить проблему поставок лекарств в кратчайшие сроки. В минфине республики заявили, что товары из Крыма экспортируются в 39 стран мира.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

У берегов Крыма за день уничтожены 15 БЭК

За день 16 мая из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ночью средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS и шесть дронов. Из них четыре БПЛА были перехвачены и два сбиты.

В Крыму после ракетной атаки находили взрывоопасные предметы

Несколько взрывоопасных предметов было найдено в пригородах Севастополя после ночной ракетной атаки. Один из них был обнаружен в Любимовке, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сотрудники севастопольского управления МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение взрывоопасного предмета.
Еще несколько неразорвавшихся боеприпасов было найдено и уничтожено на полигоне позже.
Ялта
16:57
Мэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

В Крыму пресечен теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1999 года рождения, и его сожительницы, 2000 года рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года. С помощью задержанного спецслужбы Украины планировали нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост.
Новое жилье - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры

10-летняя девочка умерла во время урока физкультуры в одной из школ Севастополя, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
"Следователями следственного отдела по Ленинскому району г. Севастополя Главного следственного управления выясняются обстоятельства инцидента, связанного со смертью во время занятий физкультурой 10-летней девочки – ученицы 3 класса одной из школ Севастополя", - говорится в сообщении.
ДТП на а/д Симферополь - Красноперекопск. 16 мая 2024 года
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Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма

Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил глава республики, накануне министр доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставками жизненно важных медицинских препаратов для льготников. Аксенов назвал его решение подать в отставку "мужским и справедливым". Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет назначен в ближайшие несколько дней, добавил Аксенов.
Нехватку лекарств для льготников глава республики пообещал устранить в кратчайшие сроки.
Завод на севере Крыма обеспечивает полуостров трубами для орошения и газоснабжения - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
19:41
Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму

Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико

Товары, произведенные в Крыму, экспортируются в 39 стран мира. Об этом в Алуште сообщила заместитель председателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Она подчеркнула, что спрос на крымские товары растет. В частности, по итогам прошлого года были налажены поставки в Индию, Перу, Эквадор и Боливию.
"Особенно приятно, что в 2023 году основная часть экспорта - более 70% - пришлась на промышленную продукцию, товары машиностроительного комплекса, - сказала Кивико. – На втором месте пищевая продукция – более 20%, далее идут крымская косметика и вина".
Дорога Симферополь- Алушта
21:51Ситуация на дорогах Крыма
Одну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем
 
Главное за деньКрымНовостиНовости КрымаИрина КивикоСергей АксеновФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 16 мая
22:33Главное за день: 16 мая
22:13Херсонская область потеряет до 50% урожая
21:51Одну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем
21:46Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов
21:28Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо
21:01Еще две женщины погибли при атаке ВСУ в Донецке
20:45В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ
20:17У берегов Крыма за день уничтожены 15 безэкипажных катеров
20:05Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение
19:58В Донецке погибли два человека и ранены трое – среди них ребенок
19:41Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
19:36В Молдавии назвали дату референдума о вступлении в Евросоюз
19:19В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы
19:06Расследование ДТП с двумя грузовиками контролирует прокуратура Крыма
18:33На ярмарках в Крыму и Севастополе выявили нарушения
18:16Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата
18:09Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико
17:46В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
17:29Состояние Роберта Фицо – что известно к этому часу
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