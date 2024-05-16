https://crimea.ria.ru/20240516/glavnye-novosti-kryma--16-maya-1137347119.html

Главные новости Крыма: 16 мая

Главные новости Крыма: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Главные новости Крыма: 16 мая

У берегов Крыма за день уничтожили 15 безэкипажных морских беспилотников, а за ночь средства ПВО сбили 5 ракет ATACMS. В Севастополе днем собирали взрывоопасные РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T22:55

2024-05-16T22:55

2024-05-16T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. У берегов Крыма за день уничтожили 15 безэкипажных морских беспилотников, а за ночь средства ПВО сбили 5 ракет ATACMS. В Севастополе днем собирали взрывоопасные предметы, рассыпанные после ракетной атаки. ФСБ предотвратили в Крыму теракт на железной дороге. В Севастополе ученица третьего класса скончалась на уроке физкультуры. Сергей Аксенов уволил с должности министра здравоохранения Крыма и пообещал решить проблему поставок лекарств в кратчайшие сроки. В минфине республики заявили, что товары из Крыма экспортируются в 39 стран мира.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.У берегов Крыма за день уничтожены 15 БЭКЗа день 16 мая из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Ночью средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS и шесть дронов. Из них четыре БПЛА были перехвачены и два сбиты.В Крыму после ракетной атаки находили взрывоопасные предметыНесколько взрывоопасных предметов было найдено в пригородах Севастополя после ночной ракетной атаки. Один из них был обнаружен в Любимовке, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сотрудники севастопольского управления МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение взрывоопасного предмета.Еще несколько неразорвавшихся боеприпасов было найдено и уничтожено на полигоне позже.В Крыму предотвращен теракт на железной дорогеВ Крыму пресечен теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года. С помощью задержанного спецслужбы Украины планировали нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост.В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры10-летняя девочка умерла во время урока физкультуры в одной из школ Севастополя, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщила пресс-служба ведомства."Следователями следственного отдела по Ленинскому району г. Севастополя Главного следственного управления выясняются обстоятельства инцидента, связанного со смертью во время занятий физкультурой 10-летней девочки – ученицы 3 класса одной из школ Севастополя", - говорится в сообщении.Аксенов уволил министра здравоохранения КрымаГлава Крыма Сергей Аксенов освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Как отметил глава республики, накануне министр доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставками жизненно важных медицинских препаратов для льготников. Аксенов назвал его решение подать в отставку "мужским и справедливым". Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет назначен в ближайшие несколько дней, добавил Аксенов.Нехватку лекарств для льготников глава республики пообещал устранить в кратчайшие сроки.Крым экспортирует товары в 39 стран мира - КивикоТовары, произведенные в Крыму, экспортируются в 39 стран мира. Об этом в Алуште сообщила заместитель председателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.Она подчеркнула, что спрос на крымские товары растет. В частности, по итогам прошлого года были налажены поставки в Индию, Перу, Эквадор и Боливию."Особенно приятно, что в 2023 году основная часть экспорта - более 70% - пришлась на промышленную продукцию, товары машиностроительного комплекса, - сказала Кивико. – На втором месте пищевая продукция – более 20%, далее идут крымская косметика и вина".

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https://crimea.ria.ru/20240516/v-krymu-dve-tysyachi-semey-uluchshili-zhilischnye-usloviya-za-schet-matkapitala-1137329264.html

https://crimea.ria.ru/20240516/rassledovanie-dtp-s-dvumya-gruzovikami-kontroliruet-prokuratura-kryma-1137342867.html

https://crimea.ria.ru/20240516/sobstvennoe-proizvodstvo-gazovye-i-vodnye-truby-delayut-v-krymu-1137343699.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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