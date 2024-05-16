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Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико

Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико

Товары из Крыма экспортировались в 39 стран мира. В первую очередь это промышленная продукция и несырьевая пищевая продукция. Об этом в Алуште сообщила... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T18:09

2024-05-16T18:09

2024-05-16T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Товары из Крыма экспортировались в 39 стран мира. В первую очередь это промышленная продукция и несырьевая пищевая продукция. Об этом в Алуште сообщила заместитель председателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.Она подчеркнула, что спрос на крымские товары растет. В частности, по итогам прошлого года были налажены поставки в Индию, Перу, Эквадор и Боливию.Главным импортером крымских товаров по итогам прошлого года стала Турция, на втором месте Казахстан, далее следуют Киргизия, Узбекистан.Министр отметила, что удалось наладить поставки в дальнее зарубежье. Так, в Индию были поставлены эфирные масла, органические удобрения - в Боливию и Перу и Эквадор. А в Казахстане большим спросом пользуются произведенные в регионе системы полива.Говоря об итогах развития экспорта за прошлый год, Кивико подчеркнула рост объемов несырьевого экспорта. А также развитие малых предприятий региона и их выход на мировой рынок.Ранее постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что представители бизнеса ряда европейских стран проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFTРекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукцииКрым станет южными воротами России для сотрудничества с Африкой – Мурадов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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