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Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико
Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико
Товары из Крыма экспортировались в 39 стран мира. В первую очередь это промышленная продукция и несырьевая пищевая продукция. Об этом в Алуште сообщила... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T18:09
2024-05-16T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Товары из Крыма экспортировались в 39 стран мира. В первую очередь это промышленная продукция и несырьевая пищевая продукция. Об этом в Алуште сообщила заместитель председателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.Она подчеркнула, что спрос на крымские товары растет. В частности, по итогам прошлого года были налажены поставки в Индию, Перу, Эквадор и Боливию.Главным импортером крымских товаров по итогам прошлого года стала Турция, на втором месте Казахстан, далее следуют Киргизия, Узбекистан.Министр отметила, что удалось наладить поставки в дальнее зарубежье. Так, в Индию были поставлены эфирные масла, органические удобрения - в Боливию и Перу и Эквадор. А в Казахстане большим спросом пользуются произведенные в регионе системы полива.Говоря об итогах развития экспорта за прошлый год, Кивико подчеркнула рост объемов несырьевого экспорта. А также развитие малых предприятий региона и их выход на мировой рынок.Ранее постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что представители бизнеса ряда европейских стран проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFTРекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукцииКрым станет южными воротами России для сотрудничества с Африкой – Мурадов
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крым, экономика, экспорт, экспорт продукции из крыма, новости крыма, ирина кивико, минфин крыма, эквадор, индия, перу
Крым экспортирует товары в 39 стран мира - Кивико

Более 70% крымского экспорта пришлось на промышленную продукцию - Кивико

18:09 16.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Товары из Крыма экспортировались в 39 стран мира. В первую очередь это промышленная продукция и несырьевая пищевая продукция. Об этом в Алуште сообщила заместитель председателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Она подчеркнула, что спрос на крымские товары растет. В частности, по итогам прошлого года были налажены поставки в Индию, Перу, Эквадор и Боливию.
"Особенно приятно, что в 2023 году основная часть экспорта - более 70% - пришлась на промышленную продукцию, товары машиностроительного комплекса, - сказала Кивико. – На втором месте пищевая продукция – более 20%, далее идут крымская косметика и вина".
Главным импортером крымских товаров по итогам прошлого года стала Турция, на втором месте Казахстан, далее следуют Киргизия, Узбекистан.
Министр отметила, что удалось наладить поставки в дальнее зарубежье. Так, в Индию были поставлены эфирные масла, органические удобрения - в Боливию и Перу и Эквадор. А в Казахстане большим спросом пользуются произведенные в регионе системы полива.
Говоря об итогах развития экспорта за прошлый год, Кивико подчеркнула рост объемов несырьевого экспорта. А также развитие малых предприятий региона и их выход на мировой рынок.
"В этом году наша цель – это увеличение рынков сбыта, повышение устойчивости экономических связей со странами-импортерами крымских товаров и увеличение объемов экспорта", – резюмировала Кивико.
Ранее постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что представители бизнеса ряда европейских стран проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры.
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КрымЭкономикаЭкспортЭкспорт продукции из КрымаНовости КрымаИрина КивикоМинфин КрымаЭквадорИндияПеру
 
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