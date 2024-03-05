https://crimea.ria.ru/20240305/rekordnye-pokazateli-putin-o-rossiyskom-eksporte-agroproduktsii-1135434000.html

Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции

Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции

Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T19:34

2024-03-05T19:34

2024-03-05T19:34

владимир путин (политик)

новости

россия

сельское хозяйство

продовольственная безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК.По словам главы государства, таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда, "даже при царе-батюшке".При этом Путин отметил необходимость обеспечить рост производства томатов и некоторых других видов продукции, чтобы не просить поставлять их "друзей из Турции или из других стран".Тем не менее, подчеркнул российский лидер, за прошедшие годы в отечественном АПК очень многое изменилось.Более того, российская сельхозпродукция экспортируется примерно в 150 стран мира, несмотря на внешние сложности (санкции – ред.), заявил Путин.Во вторник президент прилетел в Ставрополь, где провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". Он также принял участие по видео-конференц-связи в открытии новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуПерсиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза большеКрымские селекционеры вывели новые сорта озимых

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, сельское хозяйство, продовольственная безопасность