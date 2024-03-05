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Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции
Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции
Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T19:34
2024-03-05T19:34
2024-03-05T19:34
владимир путин (политик)
новости
россия
сельское хозяйство
продовольственная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК.По словам главы государства, таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда, "даже при царе-батюшке".При этом Путин отметил необходимость обеспечить рост производства томатов и некоторых других видов продукции, чтобы не просить поставлять их "друзей из Турции или из других стран".Тем не менее, подчеркнул российский лидер, за прошедшие годы в отечественном АПК очень многое изменилось.Более того, российская сельхозпродукция экспортируется примерно в 150 стран мира, несмотря на внешние сложности (санкции – ред.), заявил Путин.Во вторник президент прилетел в Ставрополь, где провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". Он также принял участие по видео-конференц-связи в открытии новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуПерсиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза большеКрымские селекционеры вывели новые сорта озимых
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владимир путин (политик), новости, россия, сельское хозяйство, продовольственная безопасность
Рекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукции
Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК.
"Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, а по пшенице — первой в мире. Выручка составил 43,5 миллиарда долларов при реализации продукции на внешнем рынке <...> одна из первых стран по производству мяса", – сказал президент.
По словам главы государства, таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда, "даже при царе-батюшке".
При этом Путин отметил необходимость обеспечить рост производства томатов и некоторых других видов продукции, чтобы не просить поставлять их "друзей из Турции или из других стран".
Тем не менее, подчеркнул российский лидер, за прошедшие годы в отечественном АПК очень многое изменилось.
"Чего греха таить, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", – указал президент.
Более того, российская сельхозпродукция экспортируется примерно в 150 стран мира, несмотря на внешние сложности (санкции – ред.), заявил Путин.
Во вторник президент прилетел в Ставрополь, где провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". Он также принял участие по видео-конференц-связи в открытии новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.
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