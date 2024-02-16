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Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше

Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше

Площадь плодовых садов в Республике Крым после воссоединения с Российской Федерацией выросла в два раза. На данный момент она составляет более 15 тысяч... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T21:31

2024-02-16T21:31

2024-02-16T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Площадь плодовых садов в Республике Крым после воссоединения с Российской Федерацией выросла в два раза. На данный момент она составляет более 15 тысяч гектаров, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.На данный момент погода в Крыму уже позволяет проводить обрезку деревьев, обработано около 30% садов. В основном это персиковые, яблоневые и черешневые деревья.Плодовые сады растут почти во всех районах республики, самые большие площади садов - в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах."Садоводческие предприятия ежегодно получают субсидии от государства, в результате которых компенсируют покупку саженцев, ГСМ и других расходных материалов. В этом году в бюджете предусмотрено более 550 миллионов рублей на компенсацию стоимости работ по закладке многолетних плодово-ягодных культур. Средняя ставка субсидии на 1 гектар земли - больше 300 тысяч рублей", - добавила Алиме Зарединова.Ранее в ведомстве сообщили, что в Крыму за последние девять лет в три раза выросло производство сыра. В 2014 году общий объем производства различных сыров достигал 900 тонн, в 2022 году - уже 1900 тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидорыКрымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мненияВ Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз

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