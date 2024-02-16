https://crimea.ria.ru/20240216/persikov-yablon-i-chereshen-v-krymu-stalo-v-dva-raza-bolshe-1135005465.html
Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше
Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше
Площадь плодовых садов в Республике Крым после воссоединения с Российской Федерацией выросла в два раза. На данный момент она составляет более 15 тысяч... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T21:31
2024-02-16T21:31
2024-02-16T21:44
минсельхоз крыма
алиме зарединова
сельское хозяйство
крым
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/19/38/193858_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_5c21d69047eacf986fd535e7a635ad93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Площадь плодовых садов в Республике Крым после воссоединения с Российской Федерацией выросла в два раза. На данный момент она составляет более 15 тысяч гектаров, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.На данный момент погода в Крыму уже позволяет проводить обрезку деревьев, обработано около 30% садов. В основном это персиковые, яблоневые и черешневые деревья.Плодовые сады растут почти во всех районах республики, самые большие площади садов - в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах."Садоводческие предприятия ежегодно получают субсидии от государства, в результате которых компенсируют покупку саженцев, ГСМ и других расходных материалов. В этом году в бюджете предусмотрено более 550 миллионов рублей на компенсацию стоимости работ по закладке многолетних плодово-ягодных культур. Средняя ставка субсидии на 1 гектар земли - больше 300 тысяч рублей", - добавила Алиме Зарединова.Ранее в ведомстве сообщили, что в Крыму за последние девять лет в три раза выросло производство сыра. В 2014 году общий объем производства различных сыров достигал 900 тонн, в 2022 году - уже 1900 тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидорыКрымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мненияВ Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/19/38/193858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1fd1b76fc8fbb5112bd4eccd5da8e9c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минсельхоз крыма, алиме зарединова, сельское хозяйство, крым, новости крыма, новости, видео
Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше
Площадь крымских садов выросла в два раза за десять лет в составе России
21:31 16.02.2024 (обновлено: 21:44 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Площадь плодовых садов в Республике Крым после воссоединения с Российской Федерацией выросла в два раза. На данный момент она составляет более 15 тысяч гектаров, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
"Сюда входят как молодые сады, которые еще не дают урожай, так и те, которые плодоносят. За 10 лет эта площадь увеличилась практически в 2 раза. В 2014 она составляла чуть больше 7 тысяч гектаров".
На данный момент погода в Крыму уже позволяет проводить обрезку деревьев, обработано около 30% садов. В основном это персиковые, яблоневые и черешневые деревья.
"Плодовые почки в хорошем состоянии. Такие садовые работы — часть основного ухода за плодовыми деревьями, они позволяют активно и быстро регулировать рост, продуктивность, долговечность, зимостойкость сада. Молодым деревьям помогают сформировать прочную компактную крону, которая сможет выдержать большой урожай".
Плодовые сады растут почти во всех районах республики, самые большие площади садов - в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах.
"Садоводческие предприятия ежегодно получают субсидии от государства, в результате которых компенсируют покупку саженцев, ГСМ и других расходных материалов. В этом году в бюджете предусмотрено более 550 миллионов рублей на компенсацию стоимости работ по закладке многолетних плодово-ягодных культур. Средняя ставка субсидии на 1 гектар земли - больше 300 тысяч рублей", - добавила Алиме Зарединова.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Крыму за последние девять лет в три раза выросло
производство сыра. В 2014 году общий объем производства различных сыров достигал 900 тонн, в 2022 году - уже 1900 тонн.
Читайте также на РИА Новости Крым: