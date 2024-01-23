https://crimea.ria.ru/20240123/vsem-stoyat-smirno--rabotayut-shmeli-v-teplitsakh-kryma-opylyayut-pomidory-1134404166.html

Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры

Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры

РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T16:55

2024-01-23T16:55

2024-01-23T17:20

овощи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.– Вы только стойте смирно, руками не машите. Тогда не ужалят, – агроном Андрей Попов предупреждает журналистов, которые с камерами наизготовку окружили шмелиный "дворец" из картона.Он осторожно поднимает маленькие "ворота", и на свет Божий выползает первый шмель – полусонный, взъерошенный и как будто недовольный.Представьте на его месте, в окружении десятка камер, утреннего взъерошенного себя – и вы поймете чувства этого шмеля.Но делать нечего, голод не тетка, и первого товарища сзади уже выталкивают растревоженные сородичи. В этой коробке семья шмелей приехала в теплицу из специальной лаборатории, где их выращивают специально для опыления помидоров.Интересно, что шмель в помидорном цветочке работает как камертон. Пыльца растения содержится в крохотных коробочках на тычинках, и открываются они только при определенном вибрирующем звуке, который издает жужжащий шмель. Никакое другое насекомое не сможет взломать этот сейф – такой уникальный симбиоз цветов и насекомых придумала природа.Шмель на своем брюшке переносит пыльцу на другой цветок, ну а дальше мы все помним из школьного учебника биологии.Кстати, шмели – не единственные насекомые, которых человек заставил работать себе на пользу. При выращивании тепличных помидоров применяются еще клещи-энтомофаги, которые питаются насекомыми – вредителями помидоров– Это клещи рода фитосейулюс (Phytoseiulus – ред.), которых овощеводы между собой называют "фильками". Они поедают паутинных клещей, которые, если их не уничтожить, то скушают нашу рассаду.Как высаживают рассадуНа этом предприятии помидоры высаживают на тепличной площади в один гектар, еще один отдан под огурцы. Высаживают голландские гибриды розовых помидоров сорта Pink Heart – "розовое сердце" – и небольшие пупырчатые огурчики "Бьорн", тоже голландские.Рассаду сначала вырастили в питомнике, где есть искусственное досвечивание – зимой растениям нужен дополнительный свет. Сейчас их пересаживают из "детского сада" в обычную теплицу, где температура днем держится на уровне 22-23 градуса, ночью – 15-16. Уровень влажности – 70%.Работницы перемещаются вдоль длинных рядов и удаляют из грунта сухие остатки прошлогодних растений.– Иначе возле корней образуется такая "воздушная подушка", и огурчик будет плохо приживаться, – объясняет мне тепличница Лада. Ее имя написано в начале ряда: за каждым работником закреплена своя территория.После очистки квадратный контейнер с растением совмещают с таким же квадратным отверстием в длинной полиэтиленовой "колбасе", заполненной грунтом, и посадка завершена. Корни просто врастут намертво в наполнитель, и растение начнет развиваться.Под корни каждого саженца подается вода со всеми необходимыми питательными веществами, рассказывает нам главный агроном предприятия Андрей Попов."Это сбалансированное питание, мы делаем постоянно вытяжки, отправляем в лабораторию на анализ и корректируем, если надо", – рассказывает он.Продукцию поставляют на крымские рынки – от пяти до восьми тонн за неделю. Чтобы вывезти такой объем в другие регионы России, надо кооперироваться с другими производителями. Для захода в крупные торговые сети этого тоже мало, а вот для рынка – в самый раз.Языком цифр: сколько тепличных овощей выращивают в Крыму– Таких предприятий, как это, в Крыму всего восемь, рассказывает журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. – Это крупные сельхозпроизводители с площадью теплиц закрытого грунта от двух гектаров до 20. Общая площадь всех таких теплиц в Крыму – порядка 60 гектаров.Ежегодно на полуострове выращивают около 40 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Тепличные предприятия получают государственную поддержку, в основном это возмещение затрат на электроэнергию – ее для всех систем современной теплицы требуется очень много. В 2023 году на эти цели выделено около 14 миллионов рублей.В этом году площади теплиц будут увеличиваться, добавила Алиме Зарединова. Вырастет и урожай – в 2024 году планируется получить не менее 41,8 тысяч тонн овощей защищенного грунта.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатовВ Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего столаВ России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов

https://crimea.ria.ru/20240105/zimoy-v-krymu-na-pomidornye-gryadki-vypuskayut-khischnykh-ispanskikh-klopov-1132912040.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

овощи, крым, новости, сельское хозяйство, продовольственная безопасность крыма