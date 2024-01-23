Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры
В крымских теплицах на первые цветки помидоров выпустили шмелей
16:55 23.01.2024 (обновлено: 17:20 23.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
– Вы только стойте смирно, руками не машите. Тогда не ужалят, – агроном Андрей Попов предупреждает журналистов, которые с камерами наизготовку окружили шмелиный "дворец" из картона.
Он осторожно поднимает маленькие "ворота", и на свет Божий выползает первый шмель – полусонный, взъерошенный и как будто недовольный.
Представьте на его месте, в окружении десятка камер, утреннего взъерошенного себя – и вы поймете чувства этого шмеля.
Но делать нечего, голод не тетка, и первого товарища сзади уже выталкивают растревоженные сородичи. В этой коробке семья шмелей приехала в теплицу из специальной лаборатории, где их выращивают специально для опыления помидоров.
"С начала цветения томатов, на 45-е сутки, появляются первые цветочки, для их опыления мы используем наших крымских шмелей. Они немножко сонливые, для них погода еще прохладная. Им нужно немного адаптироваться сейчас, осмотреться, для них это первый полет. Он должен обследовать местность, чтобы потом обратно вернуться к себе в семью", – пытается защитить своих сердитых помощников агроном.
Интересно, что шмель в помидорном цветочке работает как камертон. Пыльца растения содержится в крохотных коробочках на тычинках, и открываются они только при определенном вибрирующем звуке, который издает жужжащий шмель. Никакое другое насекомое не сможет взломать этот сейф – такой уникальный симбиоз цветов и насекомых придумала природа.
Шмель на своем брюшке переносит пыльцу на другой цветок, ну а дальше мы все помним из школьного учебника биологии.
Кстати, шмели – не единственные насекомые, которых человек заставил работать себе на пользу. При выращивании тепличных помидоров применяются еще клещи-энтомофаги, которые питаются насекомыми – вредителями помидоров
– Это клещи рода фитосейулюс (Phytoseiulus – ред.), которых овощеводы между собой называют "фильками". Они поедают паутинных клещей, которые, если их не уничтожить, то скушают нашу рассаду.
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Саженцы огурцов сорта "Бьорн"
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© РИА Новости КрымКонтейнер с растением совмещают с отверстием – и посадка завершена
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Контейнер с растением совмещают с отверстием – и посадка завершена
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© РИА Новости КрымДворец для шмелиной семьи
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Дворец для шмелиной семьи
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Огурцы выращивают на площади 1 гектар
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Помидоры сорта Pink Heart – "розовое сердце"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСаженцы огурцов сорта "Бьорн"
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Саженцы огурцов сорта "Бьорн"
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Овощевод Лада очищает грунт от сухих корешков
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Журналисты ждут выхода первого шмеля
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Высадка помидоров
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКонтейнер с растением совмещают с отверстием – и посадка завершена
10 из 10
Контейнер с растением совмещают с отверстием – и посадка завершена
© РИА Новости Крым
1 из 10
Саженцы огурцов сорта "Бьорн"
© РИА Новости Крым
2 из 10
Контейнер с растением совмещают с отверстием – и посадка завершена
© РИА Новости Крым
3 из 10
Дворец для шмелиной семьи
© РИА Новости Крым
4 из 10
Огурцы выращивают на площади 1 гектар
© РИА Новости Крым
5 из 10
Помидоры сорта Pink Heart – "розовое сердце"
© РИА Новости Крым
6 из 10
Саженцы огурцов сорта "Бьорн"
© РИА Новости Крым
7 из 10
Овощевод Лада очищает грунт от сухих корешков
© РИА Новости Крым
8 из 10
Журналисты ждут выхода первого шмеля
© РИА Новости Крым
9 из 10
Высадка помидоров
© РИА Новости Крым
10 из 10
Контейнер с растением совмещают с отверстием – и посадка завершена
© РИА Новости Крым
Как высаживают рассаду
На этом предприятии помидоры высаживают на тепличной площади в один гектар, еще один отдан под огурцы. Высаживают голландские гибриды розовых помидоров сорта Pink Heart – "розовое сердце" – и небольшие пупырчатые огурчики "Бьорн", тоже голландские.
Рассаду сначала вырастили в питомнике, где есть искусственное досвечивание – зимой растениям нужен дополнительный свет. Сейчас их пересаживают из "детского сада" в обычную теплицу, где температура днем держится на уровне 22-23 градуса, ночью – 15-16. Уровень влажности – 70%.
Работницы перемещаются вдоль длинных рядов и удаляют из грунта сухие остатки прошлогодних растений.
– Иначе возле корней образуется такая "воздушная подушка", и огурчик будет плохо приживаться, – объясняет мне тепличница Лада. Ее имя написано в начале ряда: за каждым работником закреплена своя территория.
После очистки квадратный контейнер с растением совмещают с таким же квадратным отверстием в длинной полиэтиленовой "колбасе", заполненной грунтом, и посадка завершена. Корни просто врастут намертво в наполнитель, и растение начнет развиваться.
Под корни каждого саженца подается вода со всеми необходимыми питательными веществами, рассказывает нам главный агроном предприятия Андрей Попов.
"Это сбалансированное питание, мы делаем постоянно вытяжки, отправляем в лабораторию на анализ и корректируем, если надо", – рассказывает он.
Продукцию поставляют на крымские рынки – от пяти до восьми тонн за неделю. Чтобы вывезти такой объем в другие регионы России, надо кооперироваться с другими производителями. Для захода в крупные торговые сети этого тоже мало, а вот для рынка – в самый раз.
Языком цифр: сколько тепличных овощей выращивают в Крыму
– Таких предприятий, как это, в Крыму всего восемь, рассказывает журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. – Это крупные сельхозпроизводители с площадью теплиц закрытого грунта от двух гектаров до 20. Общая площадь всех таких теплиц в Крыму – порядка 60 гектаров.
Ежегодно на полуострове выращивают около 40 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Тепличные предприятия получают государственную поддержку, в основном это возмещение затрат на электроэнергию – ее для всех систем современной теплицы требуется очень много. В 2023 году на эти цели выделено около 14 миллионов рублей.
В этом году площади теплиц будут увеличиваться, добавила Алиме Зарединова. Вырастет и урожай – в 2024 году планируется получить не менее 41,8 тысяч тонн овощей защищенного грунта.
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