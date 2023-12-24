https://crimea.ria.ru/20231224/v-rossii-nauchilis-vyraschivat-poleznykh-kleschey-entomofagov-1133718333.html
В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов - РИА Новости Крым, 24.12.2023
В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
В России научились выращивать насекомых-энтомофагов, которые используются для биологической защиты растений. Раньше их было проще и дешевле купить за рубежом,... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T15:08
2023-12-24T15:08
2023-12-24T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В России научились выращивать насекомых-энтомофагов, которые используются для биологической защиты растений. Раньше их было проще и дешевле купить за рубежом, однако после введения санкций в 2022 году отечественные производители уже разработали собственные технологии и заняли эту нишу. Об этом РИА новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Андрей Савчук.Энтомофаги – это хищные насекомые, питающиеся другими насекомыми. Для выращивания овощей в теплицах, например, используют специальных клещей, которые питаются яйцами и личинками насекомых-вредителей.В теплицах крупнейшего в Крыму комбината в Белогорском районе таких клещей закупают исключительно у отечественных производителей. В нынешних условиях их продукция стала дешевле импортной, рассказывает ведущий агроном предприятия по защите растений Артем Кирияк."Качество отличное, по всем критериям . Мы каждую партию проверяем. Есть определенные критерии, как проверять качество материала, на один кубический сантиметр должно быть определенное количество особей. Под микроскопом это все высчитывается. Потом расселяем на растения и смотрим, как они приживаются", - говорит Кирияк.Использование подобных технологий позволяет выращивать качественные, экологически чистые овощи. В Крыму эта технология внедряется на протяжении 10 последних лет. На данный момент более 80% предприятий, которые занимаются выращиванием овощей в закрытом грунте, используют именно технологии биологической защиты растений.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 годуРекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуКак в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
крым, сельское хозяйство, новости крыма, андрей савчук, минсельхоз крыма
В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
Российские производители научились выращивать полезных клещей для сельского хозяйства
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. В России научились выращивать насекомых-энтомофагов, которые используются для биологической защиты растений. Раньше их было проще и дешевле купить за рубежом, однако после введения санкций в 2022 году отечественные производители уже разработали собственные технологии и заняли эту нишу. Об этом РИА новости Крым
сообщил министр сельского хозяйства Андрей Савчук.
"Вопрос этот сейчас, можно смело сказать, снят. Научились сами этого клеща выращивать, размножать, выпускать. В России появились крупные комплексы, которые его размножают и распространяют, а есть предприятия, которые сами для себя его выращивают. И не только клеща, но и других энтомофагов, которые помогают бороться с вредителями", - рассказал министр.
Энтомофаги – это хищные насекомые, питающиеся другими насекомыми. Для выращивания овощей в теплицах, например, используют специальных клещей, которые питаются яйцами и личинками насекомых-вредителей.
В теплицах крупнейшего в Крыму комбината в Белогорском районе таких клещей закупают исключительно у отечественных производителей. В нынешних условиях их продукция стала дешевле импортной, рассказывает ведущий агроном предприятия по защите растений Артем Кирияк.
"Качество отличное, по всем критериям . Мы каждую партию проверяем. Есть определенные критерии, как проверять качество материала, на один кубический сантиметр должно быть определенное количество особей. Под микроскопом это все высчитывается. Потом расселяем на растения и смотрим, как они приживаются", - говорит Кирияк.
Использование подобных технологий позволяет выращивать качественные, экологически чистые овощи. В Крыму эта технология внедряется на протяжении 10 последних лет
. На данный момент более 80% предприятий, которые занимаются выращиванием овощей в закрытом грунте, используют именно технологии биологической защиты растений.
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