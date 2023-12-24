https://crimea.ria.ru/20231224/v-rossii-nauchilis-vyraschivat-poleznykh-kleschey-entomofagov-1133718333.html

В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов

В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов - РИА Новости Крым, 24.12.2023

В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов

В России научились выращивать насекомых-энтомофагов, которые используются для биологической защиты растений. Раньше их было проще и дешевле купить за рубежом,... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T15:08

2023-12-24T15:08

2023-12-24T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В России научились выращивать насекомых-энтомофагов, которые используются для биологической защиты растений. Раньше их было проще и дешевле купить за рубежом, однако после введения санкций в 2022 году отечественные производители уже разработали собственные технологии и заняли эту нишу. Об этом РИА новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Андрей Савчук.Энтомофаги – это хищные насекомые, питающиеся другими насекомыми. Для выращивания овощей в теплицах, например, используют специальных клещей, которые питаются яйцами и личинками насекомых-вредителей.В теплицах крупнейшего в Крыму комбината в Белогорском районе таких клещей закупают исключительно у отечественных производителей. В нынешних условиях их продукция стала дешевле импортной, рассказывает ведущий агроном предприятия по защите растений Артем Кирияк."Качество отличное, по всем критериям . Мы каждую партию проверяем. Есть определенные критерии, как проверять качество материала, на один кубический сантиметр должно быть определенное количество особей. Под микроскопом это все высчитывается. Потом расселяем на растения и смотрим, как они приживаются", - говорит Кирияк.Использование подобных технологий позволяет выращивать качественные, экологически чистые овощи. В Крыму эта технология внедряется на протяжении 10 последних лет. На данный момент более 80% предприятий, которые занимаются выращиванием овощей в закрытом грунте, используют именно технологии биологической защиты растений.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 годуРекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуКак в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность

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