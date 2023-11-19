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Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность
Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность
Около 10 тысяч сортов и форм 22 плодовых культур собрано в коллекции Никитского ботанического сада. Весь этот материал является отличной основой для обеспечения РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T12:28
2023-11-19T12:43
никитский ботанический сад
оксана шевчук
крым
овощи
фрукты
продовольственная безопасность крыма
новости крыма
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Около 10 тысяч сортов и форм 22 плодовых культур собрано в коллекции Никитского ботанического сада. Весь этот материал является отличной основой для обеспечения продовольственной безопасности России, об этом на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени "Никитский ботанический сад – ННЦ РАН" Оксана Шевчук.По словам представителя НБС, сотрудники ботсада за все время его существования собрали и разработали значительную коллекцию плодовых культур.Работа над плодовыми культурами напрямую касается продовольственной безопасности страны. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на данный момент, внесены около 190 сортов плодовых культур, которые, по словам специалиста, “покрывают практически все потребности в этих культурах”.Кроме этого, ученые Никитского ботсада под некоторые промышленные сорта разработали не только технологию создания самих культур, но и комплекс агротехнологических приемов, которые позволяют в зависимости от условий повысить их урожайность, а также разработки по защите насаждений от болезней и вредителей.Параллельно с этим крымские специалисты работают над методами восстановления плодородия почв после использования под интенсивные сады – посадки с максимально возможной урожайностью, которая зависит от множества факторов, от формы кроны до схем посадки.Напомним, в 2020 году ученые КФУ также подключились к направлению интенсивных садов, высадив первый в Крыму суперинтенсивный яблоневый сад. Его технология высадки и правильный уход за деревьями могут позволить собирать урожай в десять раз больше обычного. Первый урожай экспериментальный сад дал осенью 2021 года, а в перспективе ученые планируют собирать в нем от 60 до 80 тонн урожая с гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским ученым не грозит международная изоляцияВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаУходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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никитский ботанический сад, оксана шевчук, крым, овощи, фрукты, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, урожай в крыму
Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность

Ученые Никитского ботанического сада рассказали о полезных для всей страны разработках

12:28 19.11.2023 (обновлено: 12:43 19.11.2023)
 
© Фото: пресс-служба НБСНикитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
© Фото: пресс-служба НБС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Около 10 тысяч сортов и форм 22 плодовых культур собрано в коллекции Никитского ботанического сада. Весь этот материал является отличной основой для обеспечения продовольственной безопасности России, об этом на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени "Никитский ботанический сад – ННЦ РАН" Оксана Шевчук.
По словам представителя НБС, сотрудники ботсада за все время его существования собрали и разработали значительную коллекцию плодовых культур.

“Уникальность нашей коллекции в том, что у нас представлены не только привычные для нас плодовые персик, абрикос, яблоня, груша, черешня, но и плодовые культуры субтропического происхождения, которые позволяет выращивать уникальный климат ЮБК. В таких культурах, как гранат, киви ведется работа в направлении создания более зимостойких форм для расширения представления этих культур на территорию Крыма или Юга России”, – пояснила Оксана Шевчук.

Работа над плодовыми культурами напрямую касается продовольственной безопасности страны. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на данный момент, внесены около 190 сортов плодовых культур, которые, по словам специалиста, “покрывают практически все потребности в этих культурах”.
Кроме этого, ученые Никитского ботсада под некоторые промышленные сорта разработали не только технологию создания самих культур, но и комплекс агротехнологических приемов, которые позволяют в зависимости от условий повысить их урожайность, а также разработки по защите насаждений от болезней и вредителей.
Параллельно с этим крымские специалисты работают над методами восстановления плодородия почв после использования под интенсивные сады – посадки с максимально возможной урожайностью, которая зависит от множества факторов, от формы кроны до схем посадки.

“Наше учреждение обеспечивает полный цикл по созданию плодовых садов интенсивного типа со всем комплексом защитных мероприятий в определенных условиях, в частности для юга России, пояснила Оксана Шевчук. – И сейчас необходимость продовольственного замещения позволяет нам показать, какие сорта лучше и действительно отвечают запросам нашей страны”.

Напомним, в 2020 году ученые КФУ также подключились к направлению интенсивных садов, высадив первый в Крыму суперинтенсивный яблоневый сад. Его технология высадки и правильный уход за деревьями могут позволить собирать урожай в десять раз больше обычного. Первый урожай экспериментальный сад дал осенью 2021 года, а в перспективе ученые планируют собирать в нем от 60 до 80 тонн урожая с гектара.
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Никитский ботанический садОксана ШевчукКрымОвощиФруктыПродовольственная безопасность КрымаНовости КрымаУрожай в Крыму
 
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