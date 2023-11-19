https://crimea.ria.ru/20231119/kak-v-krymu-gotovy-obespechivat-prodovolstvennuyu-bezopasnost-1132817281.html

Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность

Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Как в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность

Около 10 тысяч сортов и форм 22 плодовых культур собрано в коллекции Никитского ботанического сада. Весь этот материал является отличной основой для обеспечения РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T12:28

2023-11-19T12:28

2023-11-19T12:43

никитский ботанический сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Около 10 тысяч сортов и форм 22 плодовых культур собрано в коллекции Никитского ботанического сада. Весь этот материал является отличной основой для обеспечения продовольственной безопасности России, об этом на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени "Никитский ботанический сад – ННЦ РАН" Оксана Шевчук.По словам представителя НБС, сотрудники ботсада за все время его существования собрали и разработали значительную коллекцию плодовых культур.Работа над плодовыми культурами напрямую касается продовольственной безопасности страны. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на данный момент, внесены около 190 сортов плодовых культур, которые, по словам специалиста, “покрывают практически все потребности в этих культурах”.Кроме этого, ученые Никитского ботсада под некоторые промышленные сорта разработали не только технологию создания самих культур, но и комплекс агротехнологических приемов, которые позволяют в зависимости от условий повысить их урожайность, а также разработки по защите насаждений от болезней и вредителей.Параллельно с этим крымские специалисты работают над методами восстановления плодородия почв после использования под интенсивные сады – посадки с максимально возможной урожайностью, которая зависит от множества факторов, от формы кроны до схем посадки.Напомним, в 2020 году ученые КФУ также подключились к направлению интенсивных садов, высадив первый в Крыму суперинтенсивный яблоневый сад. Его технология высадки и правильный уход за деревьями могут позволить собирать урожай в десять раз больше обычного. Первый урожай экспериментальный сад дал осенью 2021 года, а в перспективе ученые планируют собирать в нем от 60 до 80 тонн урожая с гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским ученым не грозит международная изоляцияВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаУходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, оксана шевчук, крым, овощи, фрукты, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, урожай в крыму