https://crimea.ria.ru/20231115/krymskim-uchenym-ne-grozit-mezhdunarodnaya-izolyatsiya-1132807169.html

Крымским ученым не грозит международная изоляция

Крымским ученым не грозит международная изоляция - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Крымским ученым не грозит международная изоляция

Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T17:12

2023-11-15T17:12

2023-11-15T17:13

никитский ботанический сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые продолжают развивать международное сотрудничество с коллегами из других стран. Об этом рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке Никитского ботанического сада Оксана Шевчук на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Как пояснила представитель НБС, серьезную роль в сотрудничестве с коллегами из других стран сыграл грант от Российского научного фонда, который учреждение получило в 2015 году. Итогом стало посещение крымской делегации ряда стран и попытка наладить совместную научную работу в тех сферах, которые были бы интересны обеим сторонам. Таких, как оказалось, можно найти немало.Одним из самых плотных стало сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, где у Никитского ботанического сада с прошлого года открыто свое представительство. В Сирии одним из основных направления работы для крымских ученых является селекция тропических культур.Кроме того, как сообщал РИА Новости Крым, крымские ученые помогают сирийским коллегами восстанавливать систему озеленения в стране. Так, в Дамаске сотрудники НБС помогают сирийцам в создании экопарка, часть саженцев для которого будут завозить из Крыма.Тем не менее, внутрироссийское взаимодействие с коллегами из других регионов остается одним из самых плотных. По словам замдиректора НБС, у научного учреждения заключено больше 100 научных договоров с другими российскими научно-исследовательскими институтами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в КрымуУходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекцииКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, оксана шевчук, крым, в мире, новости крыма