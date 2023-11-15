https://crimea.ria.ru/20231115/krymskim-uchenym-ne-grozit-mezhdunarodnaya-izolyatsiya-1132807169.html
Крымским ученым не грозит международная изоляция
Крымским ученым не грозит международная изоляция - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Крымским ученым не грозит международная изоляция
Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T17:12
2023-11-15T17:12
2023-11-15T17:13
никитский ботанический сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые продолжают развивать международное сотрудничество с коллегами из других стран. Об этом рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке Никитского ботанического сада Оксана Шевчук на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Как пояснила представитель НБС, серьезную роль в сотрудничестве с коллегами из других стран сыграл грант от Российского научного фонда, который учреждение получило в 2015 году. Итогом стало посещение крымской делегации ряда стран и попытка наладить совместную научную работу в тех сферах, которые были бы интересны обеим сторонам. Таких, как оказалось, можно найти немало.Одним из самых плотных стало сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, где у Никитского ботанического сада с прошлого года открыто свое представительство. В Сирии одним из основных направления работы для крымских ученых является селекция тропических культур.Кроме того, как сообщал РИА Новости Крым, крымские ученые помогают сирийским коллегами восстанавливать систему озеленения в стране. Так, в Дамаске сотрудники НБС помогают сирийцам в создании экопарка, часть саженцев для которого будут завозить из Крыма.Тем не менее, внутрироссийское взаимодействие с коллегами из других регионов остается одним из самых плотных. По словам замдиректора НБС, у научного учреждения заключено больше 100 научных договоров с другими российскими научно-исследовательскими институтами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в КрымуУходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекцииКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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никитский ботанический сад, оксана шевчук, крым, в мире, новости крыма
Крымским ученым не грозит международная изоляция
Ученые Никитского ботанического сада постоянно сотрудничают с иностранными коллегами
17:12 15.11.2023 (обновлено: 17:13 15.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые продолжают развивать международное сотрудничество с коллегами из других стран. Об этом рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке Никитского ботанического сада Оксана Шевчук на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.
Как пояснила представитель НБС, серьезную роль в сотрудничестве с коллегами из других стран сыграл грант от Российского научного фонда, который учреждение получило в 2015 году. Итогом стало посещение крымской делегации ряда стран и попытка наладить совместную научную работу в тех сферах, которые были бы интересны обеим сторонам. Таких, как оказалось, можно найти немало.
“Мы посетили очень много стран, включая Индию, Турцию, Китай, Вьетнам. И со всеми учеными из этих стран мы пытаемся наладить совместные научные исследования по определенным культурам, которые являются общими для нас. Мы развиваем научные направления с Республикой Вьетнам по исследованию тропических лесных экосистем и их биоразнообразия. У нас заключен договор и с Китайской народной республикой, и с Казахстаном”, – перечислила Оксана Шевчук плоды работы последних лет.
Одним из самых плотных стало сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, где у Никитского ботанического сада с прошлого года открыто свое представительство. В Сирии одним из основных направления работы для крымских ученых является селекция тропических культур.
“Одна из перспективных культур для импортозамещения, которая является промышленной для России – маслина. Именно по таким тропическим культурам у нас идут совместные исследования. В этом году мы начали совместную научно-исследовательскую работу по созданию новых сортов, устойчивых к произрастанию и у нас, и в Сирии”, – привела пример Оксана Шевчук.
Кроме того, как сообщал
РИА Новости Крым, крымские ученые помогают сирийским коллегами восстанавливать систему озеленения в стране. Так, в Дамаске сотрудники НБС помогают сирийцам в создании экопарка, часть саженцев для которого будут завозить из Крыма.
Тем не менее, внутрироссийское взаимодействие с коллегами из других регионов остается одним из самых плотных. По словам замдиректора НБС, у научного учреждения заключено больше 100 научных договоров с другими российскими научно-исследовательскими институтами.
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