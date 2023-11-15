Рейтинг@Mail.ru
Крымским ученым не грозит международная изоляция - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/krymskim-uchenym-ne-grozit-mezhdunarodnaya-izolyatsiya-1132807169.html
Крымским ученым не грозит международная изоляция
Крымским ученым не грозит международная изоляция - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Крымским ученым не грозит международная изоляция
Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T17:12
2023-11-15T17:13
никитский ботанический сад
оксана шевчук
крым
в мире
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118929885_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b21709ba41790fecbc5ab59d3ed2fca6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые продолжают развивать международное сотрудничество с коллегами из других стран. Об этом рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке Никитского ботанического сада Оксана Шевчук на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Как пояснила представитель НБС, серьезную роль в сотрудничестве с коллегами из других стран сыграл грант от Российского научного фонда, который учреждение получило в 2015 году. Итогом стало посещение крымской делегации ряда стран и попытка наладить совместную научную работу в тех сферах, которые были бы интересны обеим сторонам. Таких, как оказалось, можно найти немало.Одним из самых плотных стало сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, где у Никитского ботанического сада с прошлого года открыто свое представительство. В Сирии одним из основных направления работы для крымских ученых является селекция тропических культур.Кроме того, как сообщал РИА Новости Крым, крымские ученые помогают сирийским коллегами восстанавливать систему озеленения в стране. Так, в Дамаске сотрудники НБС помогают сирийцам в создании экопарка, часть саженцев для которого будут завозить из Крыма.Тем не менее, внутрироссийское взаимодействие с коллегами из других регионов остается одним из самых плотных. По словам замдиректора НБС, у научного учреждения заключено больше 100 научных договоров с другими российскими научно-исследовательскими институтами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в КрымуУходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекцииКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118929885_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8cc5b7c0e6372896df91f9af7be946a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никитский ботанический сад, оксана шевчук, крым, в мире, новости крыма
Крымским ученым не грозит международная изоляция

Ученые Никитского ботанического сада постоянно сотрудничают с иностранными коллегами

17:12 15.11.2023 (обновлено: 17:13 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНикитский ботанический сад, бал хризантем
Никитский ботанический сад, бал хризантем - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Никакие политические передряги и санкционное давление не могут полностью изолировать друг от друга работников научной сферы. Несмотря ни на что крымские ученые продолжают развивать международное сотрудничество с коллегами из других стран. Об этом рассказала доктор биологических наук, замдиректора по науке Никитского ботанического сада Оксана Шевчук на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.
Как пояснила представитель НБС, серьезную роль в сотрудничестве с коллегами из других стран сыграл грант от Российского научного фонда, который учреждение получило в 2015 году. Итогом стало посещение крымской делегации ряда стран и попытка наладить совместную научную работу в тех сферах, которые были бы интересны обеим сторонам. Таких, как оказалось, можно найти немало.

“Мы посетили очень много стран, включая Индию, Турцию, Китай, Вьетнам. И со всеми учеными из этих стран мы пытаемся наладить совместные научные исследования по определенным культурам, которые являются общими для нас. Мы развиваем научные направления с Республикой Вьетнам по исследованию тропических лесных экосистем и их биоразнообразия. У нас заключен договор и с Китайской народной республикой, и с Казахстаном”, – перечислила Оксана Шевчук плоды работы последних лет.

Одним из самых плотных стало сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, где у Никитского ботанического сада с прошлого года открыто свое представительство. В Сирии одним из основных направления работы для крымских ученых является селекция тропических культур.

“Одна из перспективных культур для импортозамещения, которая является промышленной для России – маслина. Именно по таким тропическим культурам у нас идут совместные исследования. В этом году мы начали совместную научно-исследовательскую работу по созданию новых сортов, устойчивых к произрастанию и у нас, и в Сирии”, – привела пример Оксана Шевчук.

Кроме того, как сообщал РИА Новости Крым, крымские ученые помогают сирийским коллегами восстанавливать систему озеленения в стране. Так, в Дамаске сотрудники НБС помогают сирийцам в создании экопарка, часть саженцев для которого будут завозить из Крыма.
Тем не менее, внутрироссийское взаимодействие с коллегами из других регионов остается одним из самых плотных. По словам замдиректора НБС, у научного учреждения заключено больше 100 научных договоров с другими российскими научно-исследовательскими институтами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
Уходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
 
Никитский ботанический садОксана ШевчукКрымВ миреНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:26Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
19:03Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем
18:43Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды
18:20Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве
18:10В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных
17:52Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу
17:29Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге
17:12Крымским ученым не грозит международная изоляция
16:43Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая
16:17За насилие над ребенком крымчанина осудили на 13 лет
16:04В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
15:45Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ
15:27Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
15:16Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек
15:04Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии
14:25Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
14:14WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
14:03План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
13:50ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"
13:44Обвиняемого в покушении на Олега Царева оставили под стражей
Лента новостейМолния