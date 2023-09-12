https://crimea.ria.ru/20230912/ukhodit-v-ussuriysk-v-krymu-nachalsya-sbor-slivy-kitayskoy-selektsii-1131356446.html

Уходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции

Уходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Уходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции

РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T18:35

2023-09-12T18:35

2023-09-12T18:25

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Терракотовые, нежно-розовые и янтарно-желтые плоды гроздьями свисают с низкорослых деревьев. Издали, когда не разглядеть пыльно-белого воскового налета, их можно принять за яблоки или персики. Но эта слива в одном из садов под Бахчисараем, заложенном в 2007 году. Здесь внедряются самые современные разработки интенсивного садоводства под руководством лучших специалистов мирового масштаба. А саженцы, пусть и иностранной селекции, выращены в Крыму, в собственном питомнике предприятия."Сейчас начинается основная уборка сливы. У нас в саду очень много сортов сливы – и европейская, и китайская. Сегодня мы убираем сорт Тичисан. Гросса де Фелисио, Октоубер Сан, Руби Кранч – уберут чуть позже", - рассказывает директор предприятия Евгений Кезик.Сейчас на предприятии разработано и находится в плодоношении 320 гектаров – это и яблоня, и персик, и нектарин, и виноград. Сливой занято 33 гектара."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>По словам руководства, основная масса собранной сливы отправляется в Приморье, в Уссурийск. Вместе с яблоками. Эти регионы забирают примерно 60%-70% продукции бахчисарайского предприятия."По логистике были проблемы, но они уже устранены. Из Крыма машина идет в Уссурийск 14 дней. Там они разгружаются и оттуда на пароходе еще 14-15 дней добираются до места назначения", - говорит Евгений Кезик.Такая долгая дорога сливу не утомляет, вся продукция доходит к покупателям в лучшем виде. "Все сорта конкурентоспособные, транспортабельные, лежкие". В прошлом году на хранении у предприятия находилось 350 тонн сливы."Наш местный рынок любит темную сливу с красной мякотью. Она сочная и очень сладкая. А в Уссурийске очень нравится сорт Тичисан, он кисло-сладкий. В том регионе никогда такой сливы не было. Теперь там ее распробовали и очень довольны", - говорит руководитель предприятия и добавляет: ту, которая в Крыму считается мелкой, в Приморье и Китае называют крупной. А поскольку мелкие плоды лучше поддаются хранению и транспортировке, то именно такие им и отправляют. Все довольны.Работа на свежем воздухе- Сливу пробовали, вкусная? – спрашиваю, подходя к рабочим.- Конечно. Это очень вкусный сорт.- А как называется?- Не знаем. Но что-то китайское, - смеются они.Сначала сливу собирают в ведра, относят к тракторному прицепу. Уже здесь фасуют по ящикам - на крупную, среднюю и мелкую. Пока трактор отъезжает на склад, люди могут немного отдохнуть в тени деревьев. Но как только возвращается машина - снова приступают к работе."Сюда нас специальным автобусом привозят к восьми утра, работаем до 16 часов, а после развозят по домам. Наша бригада из Танкового, шесть человек. Еще трое на сегодня отпросились по семейным обстоятельствам", - рассказывает сборщица Светлана.Всего же на предприятии постоянно работают 170-200 человек, во время уборки урожая к работе подключают до 350-ти. Средняя заработная плата – 57 тысяч рублей.Сливовый сад находится под капельным орошением. Ряды стройные, междурядья широкие, чтобы трактор мог проехать и отвезти на хранение урожай, собранный рабочими."Главное работать в перчатках, чтобы нечаянно не повредить тонкую кожуру сливы, а то долго лежать-то не будет, она ведь нежная. К тому же на ней налет, все руки в нем будут. Да и уколоться, дерево колючее немного", - объясняет сборщица Татьяна. И смеется: "Люблю я сливу, конечно. Это же витаминчики".В день бригада рабочих может собрать 270 ящиков, в каждом 9-10 килограммов. Выбирают сначала ту, что покрупнее, а через недельку - оставшуюся, поменьше.Говорят, ухаживать за сливовым садом относительно несложно. Основные риски для урожая - это погода. Слива зацветает очень рано, когда еще случаются заморозки. Кроме того, если в период цветения воздух не успеет прогреться до +13…+14 градусов и не будет летать пчела, урожай будет очень маленьким. Судя по щедрым гроздьям слив на низкорослых деревьях – этот год к таким не относится.В Крыму сбор сливы продлится до конца октября.Слива - нежный продукт"Плодоносящая площадь сливовых садов в Крыму достигает 340 гектаров. Мы уже прошли плато уборочной кампании, убрано более 125 гектаров. Собрана первая тысяча тонн сливы, что в 2,5 раза больше, чем за этот же период в прошлом году", - сообщил в комментарии журналистам начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых>>Несмотря на то, что эта слива – культура относительно неприхотливая: вовремя поливай, удобряй, делай обрезку и ухаживай, все же она остается не той культурой, на которую аграрии "делают ставку"."Все больше у нас делают ставку на яблоки – они не так подвержены повреждению. А слива - нежный продукт. Даже специфический: сама себя не похвалит, на дорожках не протоптана. Согласитесь, к ней отношение потребителей двоякое. При слове "слива" во рту у многих возникает кислинка. Но продукт этот бывает очень сладким", - говорит представитель министерства.Площади садов растутЗа последние девять лет в Крыму кардинально изменилась ситуация в отрасли садоводства – ежегодно оказывается беспрецедентный уровень поддержки со стороны государства. Имеющиеся предприятия активно развиваются, появляются новые.По его словам, утвержденная минсельхозом республики ставка – около 350 тысяч рублей за один гектар. Сумма варьируется от применяемой схемы посадки на предприятии."Мы видим тренд на увеличение как количества субъектов хозяйственной деятельности в отрасли садоводства, так и увеличение валового сбора продукции. В садоводстве республики сейчас занято более десяти тысяч гектаров", - резюмирует он.Ранее министр сельского хозяйства региона заявил, что у Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляникиКаким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортовПолосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов

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2023

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