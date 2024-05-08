https://crimea.ria.ru/20240508/kak-budut-rabotat-parkovki-v-sevastopole-v-prazdniki-1137133380.html

Как будут работать парковки в Севастополе в праздники

Как будут работать парковки в Севастополе в праздники - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Как будут работать парковки в Севастополе в праздники

В Севастополе бесплатно оставить авто на парковке можно будет только в праздничные субботу и воскресенье – 11 и 12 мая. В четверг и пятницу услугу нужно будет... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T21:52

2024-05-08T21:52

2024-05-08T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе бесплатно оставить авто на парковке можно будет только в праздничные субботу и воскресенье – 11 и 12 мая. В четверг и пятницу услугу нужно будет оплатить, напоминают в департаменте транспорта города.В случае неуплаты владельцу авто придет штраф в размере 1500 рублей, уточнили в ведомстве.Центр Севастополя: припарковаться бесплатно можно с 20:00 до 8:00. В остальное время за один час нахождения автомобиля в зоне действия платной парковки нужно заплатить 35 рублей. Исключение – только суббота и воскресенье.Балаклава: оставить машину на площади 1 Мая можно за 50 рублей в час вне зависимости от дня недели с 8:00 до 22:00.Оплатить парковку можно через паркомат, мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте sevparking.ru, отправить СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.Оспорить постановление о штрафе возможно в течение 10 дней со дня его получения. Для этого необходимо направить заявление на имя директора департамента транспорта. Через почту по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Пушкина, 2; через официальный сайт Правительства, либо через суд. Если нарушение зафиксировано в центре города – в Ленинский районный суд города, в Балаклавский районный суд, – если нарушение зафиксировано в Балаклаве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улицеВ центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объездаПарковки в Ялте на майские праздники будут бесплатными

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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