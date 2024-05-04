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В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице
В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице
В Феодосии до утра воскресенья ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T18:04
2024-05-04T18:04
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии до утра воскресенья ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что запрет на проезд будет действовать с 19:00 4 мая до 06:00 5 мая.В администрации Феодосии призвали автомобилистов заранее планировать свои маршруты.Ранее сообщалось, что в Симферополе по улице Павленко в центре столицы 9 мая ограничат проезд и парковку транспорта и организуют дежурство эвакуатора. Кроме того, с 7 по 13 мая ограничат движение по улице Элеваторной в крымской столице из-за ремонтных работ. Ограничение вводят в 21:00 во вторник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиКогда Благодатный огонь прибудет в Крым
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крым, феодосия, транспорт, логистика, общество, новости крыма, дороги крыма
В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице

В Феодосии с вечера 4 мая ограничат проезд по улице Карла Маркса - власти

18:04 04.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии до утра воскресенья ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса. Об этом предупредили в городской администрации.
Отмечается, что запрет на проезд будет действовать с 19:00 4 мая до 06:00 5 мая.
"В связи с проведением Пасхального богослужения будет перекрыто движение транспорта по ул. К. Маркса от перекрестка с ул. Революционной до перекрестка с ул. Генерала Горбачева", - уточняется в сообщении властей.
В администрации Феодосии призвали автомобилистов заранее планировать свои маршруты.
Ранее сообщалось, что в Симферополе по улице Павленко в центре столицы 9 мая ограничат проезд и парковку транспорта и организуют дежурство эвакуатора. Кроме того, с 7 по 13 мая ограничат движение по улице Элеваторной в крымской столице из-за ремонтных работ. Ограничение вводят в 21:00 во вторник.
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