https://crimea.ria.ru/20240504/v-feodosii-s-vechera-subboty-zakroyut-dvizhenie-po-tsentralnoy-ulitse-1137051849.html

В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице

В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице

В Феодосии до утра воскресенья ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T18:04

2024-05-04T18:04

2024-05-04T18:04

ситуация на дорогах крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии до утра воскресенья ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что запрет на проезд будет действовать с 19:00 4 мая до 06:00 5 мая.В администрации Феодосии призвали автомобилистов заранее планировать свои маршруты.Ранее сообщалось, что в Симферополе по улице Павленко в центре столицы 9 мая ограничат проезд и парковку транспорта и организуют дежурство эвакуатора. Кроме того, с 7 по 13 мая ограничат движение по улице Элеваторной в крымской столице из-за ремонтных работ. Ограничение вводят в 21:00 во вторник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиКогда Благодатный огонь прибудет в Крым

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2024

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