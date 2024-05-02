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В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда
В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда - РИА Новости Крым, 02.05.2024
В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда
В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщает в четверг пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T17:59
2024-05-02T17:46
крым
симферополь
транспорт
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщает в четверг пресс-служба администрации крымской столицы.Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина."Будет запрещена парковка и обеспечено дежурство машины эвакуатора", – сказано в сообщении мэрии.Гостей и жителей города просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов.В середине апреля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших.В то же время военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники. В параде на Красной площади в Москве планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьникам всей России расскажут о Крымской наступательной операцииКак будут праздновать День Победы в Севастополе - РазвожаевОчного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, транспорт, дорожное движение, ограничение движения, городская среда, общество, новости крыма
В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда

На улице Павленко в Симферополе ограничат движение транспорта в День Победы

17:59 02.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичМашины в Симферополе
Машины в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщает в четверг пресс-служба администрации крымской столицы.
Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.
"Будет запрещена парковка и обеспечено дежурство машины эвакуатора", – сказано в сообщении мэрии.
Гостей и жителей города просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов.
В середине апреля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших.
В то же время военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники. В параде на Красной площади в Москве планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольТранспортДорожное движениеОграничение движенияГородская средаОбществоНовости Крыма
 
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