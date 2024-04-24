https://crimea.ria.ru/20240424/shkolnikam-vsey-rossii-rasskazhut-o-krymskoy-nastupatelnoy-operatsii-1136782761.html

Школьникам всей России расскажут о Крымской наступательной операции

Школьникам всей России расскажут о Крымской наступательной операции - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Школьникам всей России расскажут о Крымской наступательной операции

Школьникам всей России с 1 по 11 класс на уроке "Разговоры о важном" расскажут о героях, ходе и значении Крымской наступательной операции. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T06:57

2024-04-24T06:57

2024-04-24T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Школьникам всей России с 1 по 11 класс на уроке "Разговоры о важном" расскажут о героях, ходе и значении Крымской наступательной операции. Об этом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.По его словам, уроки пройдут по всей стране накануне Дня Победы.Кроме того, из-за отмены очного шествия "Бессмертного полка" в России в этом году масса разнообразных патриотических акций переносится в школы.Кравцов отметил, что с 6 по 8 мая в школах планируется мероприятие "Бессмертный полк: герои рядом с нами":"Сама школа может определить дату проведения и формат этих мероприятий, мы рекомендуем проводить его в актовом, спортивном зале на территории школы, включая внутренний двор. Организовать мероприятие рекомендуется совместно с родителями и пригласить участников войны, детей войны и участников СВО, которые могут выступить перед школьниками", - отметил министр.Также в школах министерство рекомендует организовать тематические выставки, провести акции "Окна Победы", "Песни Победы", "Сад памяти", "Герои нашей школы" и другие, многие из которых уже являются традиционными для общеобразовательных учреждений.Что же касается непосредственно дня праздника 9 мая, в школах по решению руководства учебных заведений могут пройти торжественные линейки с участием родителей.Ранее сопредседатель штаба движения Елена Цунаева сообщила, что шествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится по всей России из соображений безопасности.Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествия "Бессмертного полка". При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших в других разнообразных формах.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-мКрым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеУчиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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