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Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма
Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма
Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" высадили дубы на окраине Симферополя. Мероприятие прошло 18 марта – в день 10... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T12:11
2024-03-18T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" высадили дубы на окраине Симферополя. Мероприятие прошло 18 марта – в день 10 годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Вместе с городскими властями и общественниками под эгидой министерства природы Крыма и России сотрудники крымского подразделения приняли участие в международной акции "Сад памяти", которая впервые стартовала 18 марта 2020 года с участием президента России Владимира Путина. Он направил приветственное обращение к участникам акции и в этом году.Акция проводится ежегодно и посвящена памяти каждого из 27 миллионов погибших в той войне. В честь них будут высажены 27 млн деревьев.В этом году Симферополь и Крым отмечают 80 лет освобождения от фашизма. Почти 2,5 тысячи деревьев в честь этого посадят только в Симферополе. Акция продлится до 22 июня и охватит многие города и районы полуострова, а также регионы России, включая новые, и страны ближнего и дальнего зарубежья. Инициативу также поддержали уже более 35 стран, одними из первых к акции присоединятся Молдова, Египет, Израиль, Узбекистан, Танзания и Эквадор.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны"Россия сегодня" в Крыму посадила дерево для будущих поколенийСимферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО
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крым, сад памяти, общество, международная медиагруппа "россия сегодня", симферополь, городская среда, природа, экология, новости крыма, видео
Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма

Сотрудники "России сегодня" высадили дубы в Симферополе в рамках акции "Сад памяти"

12:11 18.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" высадили дубы на окраине Симферополя. Мероприятие прошло 18 марта – в день 10 годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Вместе с городскими властями и общественниками под эгидой министерства природы Крыма и России сотрудники крымского подразделения приняли участие в международной акции "Сад памяти", которая впервые стартовала 18 марта 2020 года с участием президента России Владимира Путина. Он направил приветственное обращение к участникам акции и в этом году.
"Ваш замечательный проект прочно утвердился как одно из значимых мероприятий, приуроченных к празднованию воссоединения Крыма с Россией. Важно, что с каждым годом он объединяет своей благородной миссией все больше новых сторонников и единомышленников – представителей самых разных профессий и возрастов, целые семьи. По зову сердца они высаживают в своих городах и поселках деревья, обустраивают парки и сады – в память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, о мужестве всех поколений защитников Родины", – отметил президент.
Акция проводится ежегодно и посвящена памяти каждого из 27 миллионов погибших в той войне. В честь них будут высажены 27 млн деревьев.
В этом году Симферополь и Крым отмечают 80 лет освобождения от фашизма. Почти 2,5 тысячи деревьев в честь этого посадят только в Симферополе. Акция продлится до 22 июня и охватит многие города и районы полуострова, а также регионы России, включая новые, и страны ближнего и дальнего зарубежья. Инициативу также поддержали уже более 35 стран, одними из первых к акции присоединятся Молдова, Египет, Израиль, Узбекистан, Танзания и Эквадор.
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