https://crimea.ria.ru/20240318/aktsiya-sad-pamyati-v-rossii-traditsionno-startovala-s-kryma-1135796268.html

Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма

Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма

Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" высадили дубы на окраине Симферополя. Мероприятие прошло 18 марта – в день 10... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T12:11

2024-03-18T12:11

2024-03-18T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" высадили дубы на окраине Симферополя. Мероприятие прошло 18 марта – в день 10 годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Вместе с городскими властями и общественниками под эгидой министерства природы Крыма и России сотрудники крымского подразделения приняли участие в международной акции "Сад памяти", которая впервые стартовала 18 марта 2020 года с участием президента России Владимира Путина. Он направил приветственное обращение к участникам акции и в этом году.Акция проводится ежегодно и посвящена памяти каждого из 27 миллионов погибших в той войне. В честь них будут высажены 27 млн деревьев.В этом году Симферополь и Крым отмечают 80 лет освобождения от фашизма. Почти 2,5 тысячи деревьев в честь этого посадят только в Симферополе. Акция продлится до 22 июня и охватит многие города и районы полуострова, а также регионы России, включая новые, и страны ближнего и дальнего зарубежья. Инициативу также поддержали уже более 35 стран, одними из первых к акции присоединятся Молдова, Египет, Израиль, Узбекистан, Танзания и Эквадор.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны"Россия сегодня" в Крыму посадила дерево для будущих поколенийСимферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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