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Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны
Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны
Большую Ялту к 10-летию Крымской весны украсит 1000 молодых деревьев, высадка уже началась. Такая же экологическая акция в преддверии годовщины началась в... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T20:20
2024-03-13T20:20
2024-03-13T20:21
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Большую Ялту к 10-летию Крымской весны украсит 1000 молодых деревьев, высадка уже началась. Такая же экологическая акция в преддверии годовщины началась в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили местные власти.По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, Министерство экологии Крыма передало городу 1000 саженцев миндаля, акации, дуба. Все они будут высажены в ближайшие дни.По словам Павленко, деревья украсят сквер Марии Чеховой и автовокзал, парк Годлевского в Алупке и Ясную поляну в Гаспре. Также омолодятся зеленые зоны во дворах школ и в учреждениях культуры и общественные пространства в поселках. В этот же день экологическая акция, посвященная десятой годовщине Крымской весны, началась в Черноморском районе Крыма. Как рассказал замглавы районной администрации Александр Дудинов, молодые деревья будут высажены в Новосельском, Новоивановке, Оленевке, Межводном, Красной Поляне и Кировском. Ранее в пресс-службе Черноморского района Крыма сообщали, что готовятся к масштабным работам по озеленению, которые начнут 15 марта. Силами сотрудников Черноморского управления "Крымавтодора" и Раздольненского лесоохотничьего хозяйства молодые деревья здесь посадят вдоль автомобильных дорог на участке Черноморское – Евпатория. Помимо дуба и миндаля, появятся молодые клены. Всего – 22 тысячи деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым: Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владенияСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года
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крым, ялта, новости крыма, янина павленко, министерство природных ресурсов краснодарского края, благоустройство, городская среда
Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны
К годовщине Крымской весны на полуострове высадят тысячи деревьев
20:20 13.03.2024 (обновлено: 20:21 13.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Большую Ялту к 10-летию Крымской весны украсит 1000 молодых деревьев, высадка уже началась. Такая же экологическая акция в преддверии годовщины началась в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили местные власти.
По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, Министерство экологии Крыма передало городу 1000 саженцев миндаля, акации, дуба. Все они будут высажены в ближайшие дни.
"Тысячу молодых деревьев высадим в Ялте к 10-летию Крымской весны! Стартовали с Холма Славы – сегодня на склонах вокруг мемориала школьники под чутким контролем "Зеленстроя" посадили миндаль и акацию", – сообщила Павленко в своем Telegram-канале.
По словам Павленко, деревья украсят сквер Марии Чеховой и автовокзал, парк Годлевского в Алупке и Ясную поляну в Гаспре. Также омолодятся зеленые зоны во дворах школ и в учреждениях культуры и общественные пространства в поселках.
В этот же день экологическая акция, посвященная десятой годовщине Крымской весны, началась в Черноморском районе Крыма. Как рассказал замглавы районной администрации Александр Дудинов, молодые деревья будут высажены в Новосельском, Новоивановке, Оленевке, Межводном, Красной Поляне и Кировском.
"Сегодня высадили 30 саженцев миндаля на прибрежной территории в Межводном. Символично, что на полуострове высадка деревьев посвящена событиям марта 2014 года. Ведь весна – это символ возрождения, возвращения к жизни, обновления и начала цветения. Мы, крымчане, 10 лет назад, весной, начали новую жизнь в составе Российской Федерации", – написал Дудинов в своем Telegram.
Ранее в пресс-службе Черноморского района Крыма сообщали, что готовятся к масштабным работам по озеленению, которые начнут 15 марта. Силами сотрудников Черноморского управления "Крымавтодора" и Раздольненского лесоохотничьего хозяйства молодые деревья здесь посадят вдоль автомобильных дорог на участке Черноморское – Евпатория. Помимо дуба и миндаля, появятся молодые клены. Всего – 22 тысячи деревьев.
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