https://crimea.ria.ru/20240313/tysyachi-derevev-vysadyat-na-poluostrove-k-godovschine-krymskoy-vesny-1135632345.html

Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны

Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Тысячи деревьев высадят на полуострове к годовщине Крымской весны

Большую Ялту к 10-летию Крымской весны украсит 1000 молодых деревьев, высадка уже началась. Такая же экологическая акция в преддверии годовщины началась в... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T20:20

2024-03-13T20:20

2024-03-13T20:21

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Большую Ялту к 10-летию Крымской весны украсит 1000 молодых деревьев, высадка уже началась. Такая же экологическая акция в преддверии годовщины началась в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщили местные власти.По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, Министерство экологии Крыма передало городу 1000 саженцев миндаля, акации, дуба. Все они будут высажены в ближайшие дни.По словам Павленко, деревья украсят сквер Марии Чеховой и автовокзал, парк Годлевского в Алупке и Ясную поляну в Гаспре. Также омолодятся зеленые зоны во дворах школ и в учреждениях культуры и общественные пространства в поселках. В этот же день экологическая акция, посвященная десятой годовщине Крымской весны, началась в Черноморском районе Крыма. Как рассказал замглавы районной администрации Александр Дудинов, молодые деревья будут высажены в Новосельском, Новоивановке, Оленевке, Межводном, Красной Поляне и Кировском. Ранее в пресс-службе Черноморского района Крыма сообщали, что готовятся к масштабным работам по озеленению, которые начнут 15 марта. Силами сотрудников Черноморского управления "Крымавтодора" и Раздольненского лесоохотничьего хозяйства молодые деревья здесь посадят вдоль автомобильных дорог на участке Черноморское – Евпатория. Помимо дуба и миндаля, появятся молодые клены. Всего – 22 тысячи деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым: Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владенияСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, новости крыма, янина павленко, министерство природных ресурсов краснодарского края, благоустройство, городская среда