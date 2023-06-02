https://crimea.ria.ru/20230602/uchitsya-rodinu-lyubit-chto-prepodayut-volonteram-bessmertnogo-polka-1129120403.html

Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка

Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка

"Разве можно научить патриотизму?" Такой вопрос задавали знакомые, узнав, что крымчане ездили в Волгоград на сборы представителей "Бессмертного полка России" и... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T07:37

2023-06-02T07:37

2023-06-02T09:08

бессмертный полк

эксклюзивы риа новости крым

волонтеры

общество

волгоград

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/09/1119562417_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a08091a0ebd62c795685c375b72516e4.jpg

ВОЛГОГРАД, 2 июн – РИА Новости Крым. "Разве можно научить патриотизму?" Такой вопрос задавали знакомые, узнав, что крымчане ездили в Волгоград на сборы представителей "Бессмертного полка России" и в течение двух дней общались там и учились.Вроде бы, конечно, любовь к родному краю и, как сказал классик, "к отеческим гробам" – то, чему не учат, а то, что воспитывают. Но в Волгограде почти сто человек из разных уголков Южного федерального округа вместе думали, как жить дальше в существующей реальности.Тут понимают: шествие 9 мая – это кульминация всей работы, которую делают организаторы "Бессмертных полков" у себя в городах и поселках. Но есть и другая работа, может быть, незаметная глазу обывателя, и ее проводят круглогодично.Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО >>Опять же, шествия с портретами дедушек и бабушек фронтовиков и работников тыла в Великую Отечественную в последние годы скомканы: то ковидные ограничения, то, как в Крыму, отмена парадов по требованиям безопасности регионов с "желтым" уровнем угрозы.Именно затем, чтоб понять, как жить дальше и должным образом отвечать вызовам времени, и собрались – после Дня Победы.Ответить равнодушному врагуА вызовы времени нешуточные. И связь Великой Отечественной и современности прямая: и там, и там - борьба с нацизмом. И пока военные сражаются на фронтах, поле битвы общественников – в том числе информационное.Сакральную и очень личную тему 9 мая на Западе десакрализуют и используют этот праздник, чтобы лишний раз русских уесть. Людей, которые не приемлют празднования Дня Победы, множество и внутри России. И с этими людьми, доносит свою мысль сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева, нужно уметь разговаривать - вежливо, аргументированно, без фальши, формализма и штампов, разбивая тезисы, которыми оперирует идеологический враг:Она подчеркивает: роль общественников архиважная. Ведь то, что не дано в школе, в семье, можно и нужно додать с помощью различных общественных мероприятий. Цунаева знает, о чем говорит – сколько лет преподавала в школе, сколько лет – в поисковом движении.Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали" "Здесь нет панацеи, нет волшебной таблетки, универсального решения. А общественные движения помогают государству, родителям формировать стратегическую государственную линию. Чтобы страна двигалась дальше", - говорит депутат.Именно за этим участники сессии презентовали различные уже реализуемые ими проекты, рассчитанные на разные целевые группы: молодежь и людей постарше, живущих в селе и городе. Делились опытом, чтобы самые удачные решения на вооружение взяли их коллеги.Культурный код ZПод Воронежем силами активистов "Бессмертного полка России" был открыт музей, посвященный волонтерам зоны СВО. То есть спецоперация еще идет, а музей уже есть. И в нем – наглядно – чем каждый может помочь тем, кто на передовой: покажут, научат, помогут.Отдельная история – поддержка моральная. Здесь и письма из тыла, и песни. С песнями и нагруженная посылками на фронт ездит Ася Компаниец – участник регионального движения "Бессмертного полка России" в Ростовской области.Режиссер Владимир Ким из Краснодара презентовал несколько художественных роликов, фактически мини-художественных фильмов, которые воздействуют на эмоциональную сферу человека. Сделано это специально, потому что очень эффективно.Искусство – вообще отличный метод как для пропаганды, так и для контрпропаганды, уверен глава реконструкторов "всея Руси", председатель координационного совета ООД "Росрекон", историк-исследователь Алексей Новиков.Такие разные мнения – в одной стране могут ли быть? Таким вопросом задается руководитель регионального отделения "Бессмертного полка России" в Крыму Андрей Попов:"Война нам дает понять, что надо жить по-человечески. Пока одна часть страны помогает участникам СВО и собирает для них по крохам необходимое, вторая роскошествует, отдыхает и пирует. Такого быть не должно".Непрерывный поиск бойцовА пока в Волгограде при поддержке Фонда президентских грантов проводят первую из пяти запланированных на этот год сессий, на местах активисты "Бессмертно полка России" продолжают рутинную работу по поиску боевого пути того или иного бойца. С просьбой помочь в поисках можно обратиться прямо через сайт движения. Необходимое есть в разделе "База ветеранов", где онлайн можно подать заявку на поиск. Затем те, кто ищет, вступают с ищущим в активный диалог – для уточнения тех или иных данных или подробностей, - рассказывает руководитель отдела по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" Жанна Жмур.Ищут информацию не только о ветеранах Великой Отечественной – масштаб поиска очень расширен:Такая работа началась еще в 2015 году. Тогда были заключены несколько соглашений с ключевыми архивами страны, Центральным архивом Министерства обороны и другими."Мы имеем право запросить документы, которые находятся на хранении, военкоматы идут нам навстречу, архивы в регионах. Ну и, естественно, если человека нигде нет, мы задумываемся о том, в каких войсках он служил. В помощь нам архивы ФСБ, погранотрядов, внутренних войск и т.д. Очень много во время войны было сделано ошибок, это тоже надо учитывать и перепроверять", - объясняет Жанна Жмур.В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата >>Эта кропотливая и требующая особого внимания работа не прекращается на протяжении всего года. Но, как и следовало ожидать, особый наплыв запросов происходит с апреля по конец июня. Уж очень хочется узнать судьбу своего дедушки прямиком к 9 мая!Конечно, такие заявки не остаются без внимания, но именно для того, чтобы интерес к народному подвигу Великой Отечественной не вспыхивал и быстро гас, как спичка, к маю каждого года, и работают, и учатся в Волгограде волонтеры и педагоги, социологи и киношники, журналисты и военные – объединенные пониманием, что патриотизм – это не по разнарядке и для галочки, а от большой любви ко всему своему – семье, истории, земле.Читайте также на РИА Новости Крым:Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"Девять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзовПраздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

https://crimea.ria.ru/20220511/trekh-rabotnikov-zaporozhskoy-aes-uvolili-za-uchastie-v-bessmertnom-polku-1123201943.html

волгоград

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

бессмертный полк, волонтеры, общество, волгоград, крым