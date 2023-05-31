https://crimea.ria.ru/20230531/kak-v-krymu-shamanki-iz-buryatii-pomogayut-boytsam-svo-1129115250.html
Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО
Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО
"Остров поддержки V" - это не просто волонтерская организация, это группа небезразличных единомышленников, земляков с Байкала, которые, объединившись, открыли... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T19:06
2023-05-31T19:06
2023-05-31T19:06
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"Остров поддержки V" - это не просто волонтерская организация, это группа небезразличных единомышленников, земляков с Байкала, которые, объединившись, открыли волонтерский пункт почти у самой "ленточки".Волонтеры из Бурятии прилетают в Крым за тысячи километров, чтобы у самой "ленточки" кормить участников СВО национальными блюдами, искать родственников, передавать посылки и объявлять сборы на нужды бойцов.О том, как живут в Крыму и помогают участникам СВО волонтеры из Бурятии, почему у противника нет шансов при встрече с потомками великого Чингисхана, а также о секретах приготовления настоящих бурятских бууз читайте в нашем материале.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО
В Крыму буряты открыли волонтерский пункт возле границы и кормят бойцов буузами
"Остров поддержки V" - это не просто волонтерская организация, это группа небезразличных единомышленников, земляков с Байкала, которые, объединившись, открыли волонтерский пункт почти у самой "ленточки".
Волонтеры из Бурятии прилетают в Крым за тысячи километров, чтобы у самой "ленточки" кормить участников СВО национальными блюдами, искать родственников, передавать посылки и объявлять сборы на нужды бойцов.
О том, как живут в Крыму и помогают участникам СВО волонтеры из Бурятии, почему у противника нет шансов при встрече с потомками великого Чингисхана, а также о секретах приготовления настоящих бурятских бууз читайте в нашем материале.