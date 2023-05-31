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Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО
Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО
"Остров поддержки V" - это не просто волонтерская организация, это группа небезразличных единомышленников, земляков с Байкала, которые, объединившись, открыли... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T19:06
2023-05-31T19:06
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"Остров поддержки V" - это не просто волонтерская организация, это группа небезразличных единомышленников, земляков с Байкала, которые, объединившись, открыли волонтерский пункт почти у самой "ленточки".Волонтеры из Бурятии прилетают в Крым за тысячи километров, чтобы у самой "ленточки" кормить участников СВО национальными блюдами, искать родственников, передавать посылки и объявлять сборы на нужды бойцов.О том, как живут в Крыму и помогают участникам СВО волонтеры из Бурятии, почему у противника нет шансов при встрече с потомками великого Чингисхана, а также о секретах приготовления настоящих бурятских бууз читайте в нашем материале.
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РИА Новости Крым
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видео, крым, помощь бойцам сво, сво, общество, видео
Как в Крыму "шаманки" из Бурятии помогают бойцам СВО

В Крыму буряты открыли волонтерский пункт возле границы и кормят бойцов буузами

19:06 31.05.2023
 
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"Остров поддержки V" - это не просто волонтерская организация, это группа небезразличных единомышленников, земляков с Байкала, которые, объединившись, открыли волонтерский пункт почти у самой "ленточки".
Волонтеры из Бурятии прилетают в Крым за тысячи километров, чтобы у самой "ленточки" кормить участников СВО национальными блюдами, искать родственников, передавать посылки и объявлять сборы на нужды бойцов.
О том, как живут в Крыму и помогают участникам СВО волонтеры из Бурятии, почему у противника нет шансов при встрече с потомками великого Чингисхана, а также о секретах приготовления настоящих бурятских бууз читайте в нашем материале.
 
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