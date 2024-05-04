https://crimea.ria.ru/20240504/v-simferopole-vosstanovleno-dvizhenie-na-obrushivsheysya-doroge-1137050118.html

В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге

В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге

Движение транспорта по Евпаторийскому шоссе в Симферополе восстановлено. Дорожники отремонтировали провал, который образовался на полотне накануне вечером. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T16:45

2024-05-04T16:45

2024-05-04T16:45

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

ремонт дорог

дороги крыма

крымавтодор

минтранс крыма

логистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137049718_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6d7cd9152f2576c75598af59309f665.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Евпаторийскому шоссе в Симферополе восстановлено. Дорожники отремонтировали провал, который образовался на полотне накануне вечером. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".В пятницу вечером на участке дороги Евпаторийское шоссе в районе поселка Грэсовский провалилась часть дороги. Специалисты обещали восстановить движение к концу дня 4 мая.Министр транспорта Крыма поблагодарил специалистов за оперативную работу.Накануне в администрации крымской столицы сообщали, что в Симферополе с 7 по 13 мая ограничат движение по улице Элеваторной из-за ремонтных работ. Ограничение вводят в 21:00 во вторник. Читайте также на РИА Новости Крым:Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, ремонт дорог, дороги крыма, крымавтодор, минтранс крыма, логистика, новости крыма