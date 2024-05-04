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В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге
В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге
Движение транспорта по Евпаторийскому шоссе в Симферополе восстановлено. Дорожники отремонтировали провал, который образовался на полотне накануне вечером. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T16:45
2024-05-04T16:45
2024-05-04T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Евпаторийскому шоссе в Симферополе восстановлено. Дорожники отремонтировали провал, который образовался на полотне накануне вечером. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".В пятницу вечером на участке дороги Евпаторийское шоссе в районе поселка Грэсовский провалилась часть дороги. Специалисты обещали восстановить движение к концу дня 4 мая.Министр транспорта Крыма поблагодарил специалистов за оперативную работу.Накануне в администрации крымской столицы сообщали, что в Симферополе с 7 по 13 мая ограничат движение по улице Элеваторной из-за ремонтных работ. Ограничение вводят в 21:00 во вторник. Читайте также на РИА Новости Крым:Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда
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В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге
Движение по Евпаторийскому шоссе в Симферополе восстановлено после ремонта обвала дороги