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До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов
До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов - РИА Новости Крым, 04.12.2024
До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов
В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T08:32
2024-12-04T08:32
крым
юрий гоцанюк
детский сад
жилье
жилье в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алмазом Хусаиновым.По информации Гоцанюка, в 2024 году на госпрограммы развития Крыма было выделено более 65 миллиардов рублей. До конца года запланировано завершение работ по 42 объектам, из которых уже введены в эксплуатацию 23, уточнил он."Это, прежде всего, четыре детских сада, одна школа на 500 мест, многоэтажные жилые дома на 162 квартиры, а также 15 объектов инженерной инфраструктуры, включая газотранспортные сооружения, системы водоснабжения и водоотведения, берегоукрепления, транспортные объекты и многое другое", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.Кроме того, до конца года в Крыму появится ряд других объектов, добавил он.Также в 2025 году в республике появится 36 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, добавил он.Ранее председатель Совета министров Крыма сообщал, что до конца года в Крыму введут в эксплуатацию два детских сада. По его словам, детский сад "Чебурашка" в селе Гришино Первомайского района и "Светлячок" в городе Саки находятся на высокой степени готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детских сада открыли в ЕвпаторииСемь земельных участков выделены под новые школы в СимферополеАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, юрий гоцанюк, детский сад, жилье, жилье в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов

В Крыму до конца года появится пять детских садов и две новые многоэтажки

08:32 04.12.2024
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад. Архивное фото
Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / dmitrimaruta
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алмазом Хусаиновым.
По информации Гоцанюка, в 2024 году на госпрограммы развития Крыма было выделено более 65 миллиардов рублей. До конца года запланировано завершение работ по 42 объектам, из которых уже введены в эксплуатацию 23, уточнил он.
"Это, прежде всего, четыре детских сада, одна школа на 500 мест, многоэтажные жилые дома на 162 квартиры, а также 15 объектов инженерной инфраструктуры, включая газотранспортные сооружения, системы водоснабжения и водоотведения, берегоукрепления, транспортные объекты и многое другое", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Кроме того, до конца года в Крыму появится ряд других объектов, добавил он.
"До конца года в эксплуатацию должно быть введено еще 19 объектов, среди которых пять детских садов, две многоэтажки на 144 квартиры, четыре дороги и один индустриальный парк", - уточнил Гоцанюк.
Также в 2025 году в республике появится 36 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, добавил он.
Ранее председатель Совета министров Крыма сообщал, что до конца года в Крыму введут в эксплуатацию два детских сада. По его словам, детский сад "Чебурашка" в селе Гришино Первомайского района и "Светлячок" в городе Саки находятся на высокой степени готовности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымЮрий ГоцанюкДетский садЖильеЖилье в КрымуРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"
 
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