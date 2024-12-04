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До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов

До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов - РИА Новости Крым, 04.12.2024

До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов

В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T08:32

2024-12-04T08:32

2024-12-04T08:32

крым

юрий гоцанюк

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госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алмазом Хусаиновым.По информации Гоцанюка, в 2024 году на госпрограммы развития Крыма было выделено более 65 миллиардов рублей. До конца года запланировано завершение работ по 42 объектам, из которых уже введены в эксплуатацию 23, уточнил он."Это, прежде всего, четыре детских сада, одна школа на 500 мест, многоэтажные жилые дома на 162 квартиры, а также 15 объектов инженерной инфраструктуры, включая газотранспортные сооружения, системы водоснабжения и водоотведения, берегоукрепления, транспортные объекты и многое другое", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.Кроме того, до конца года в Крыму появится ряд других объектов, добавил он.Также в 2025 году в республике появится 36 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, добавил он.Ранее председатель Совета министров Крыма сообщал, что до конца года в Крыму введут в эксплуатацию два детских сада. По его словам, детский сад "Чебурашка" в селе Гришино Первомайского района и "Светлячок" в городе Саки находятся на высокой степени готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детских сада открыли в ЕвпаторииСемь земельных участков выделены под новые школы в СимферополеАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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