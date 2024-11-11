https://crimea.ria.ru/20241111/sem-zemelnykh-uchastkov-vydeleny-pod-novye-shkoly-v-simferopole-1141770482.html

Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе

Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе

Симферополь нуждается в строительстве новых школ, а проблема с местами в детских садах остается только на уровне районов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T19:34

2024-11-11T19:34

2024-11-11T19:34

симферополь

радио "спутник в крыму"

новости крыма

школа

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Симферополь нуждается в строительстве новых школ, а проблема с местами в детских садах остается только на уровне районов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.При этом он отметил, что существуют потребности в общеобразовательных учреждениях. На сегодня сформированы семь земельных участков, на которых планируют построить новые школы.В частности, по его словам, активно застраивается микрорайон "Крымская роза". В нем уже открыты три детских сада, есть потребность в школах."Там будут строиться две школы, есть земельные участки, проекты, сейчас вопрос только в финансировании", – подытожил Афанасьев.В сентябре в Симферополе проходил форум, посвященный достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. На нем сообщили, что в Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские садыВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыГде в Симферополе появятся новые школы и детские сады

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, школа, михаил афанасьев