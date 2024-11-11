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Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
Симферополь нуждается в строительстве новых школ, а проблема с местами в детских садах остается только на уровне районов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T19:34
2024-11-11T19:34
2024-11-11T19:34
симферополь
радио "спутник в крыму"
новости крыма
школа
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Симферополь нуждается в строительстве новых школ, а проблема с местами в детских садах остается только на уровне районов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.При этом он отметил, что существуют потребности в общеобразовательных учреждениях. На сегодня сформированы семь земельных участков, на которых планируют построить новые школы.В частности, по его словам, активно застраивается микрорайон "Крымская роза". В нем уже открыты три детских сада, есть потребность в школах."Там будут строиться две школы, есть земельные участки, проекты, сейчас вопрос только в финансировании", – подытожил Афанасьев.В сентябре в Симферополе проходил форум, посвященный достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. На нем сообщили, что в Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские садыВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыГде в Симферополе появятся новые школы и детские сады
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, новости крыма, школа, михаил афанасьев
Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
Под строительство новых школ в Симферополе выделены семь земельных участков
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым.
Симферополь нуждается в строительстве новых школ, а проблема с местами в детских садах остается только на уровне районов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.
"За последние 10 лет была проведена большая работа по строительству детских садов. И сегодня можно сказать, что масштабно эта проблема у нас решена, дефицит мест в детских садах остался исключительно по районам. Родители хотят определить детей не просто в детский сад, а в тот, что рядом с ними", – сказал мэр Симферополя.
При этом он отметил, что существуют потребности в общеобразовательных учреждениях. На сегодня сформированы семь земельных участков, на которых планируют построить новые школы.
"Есть два проекта, которые прошли экспертизу, третью мы рассчитываем получить в ближайшее время. Это все городская черта, спальные районы", – уточнил Михаил Афанасьев.
В частности, по его словам, активно застраивается микрорайон "Крымская роза". В нем уже открыты три детских сада, есть потребность в школах.
"Там будут строиться две школы, есть земельные участки, проекты, сейчас вопрос только в финансировании", – подытожил Афанасьев.
В сентябре в Симферополе проходил форум, посвященный достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. На нем сообщили, что в Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ
в шести городах и трех районах республики.
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