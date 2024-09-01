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В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы
В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы - РИА Новости Крым, 01.09.2024
В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы
В Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T14:32
2024-09-01T14:32
сергей аксенов
крым
новости крыма
учебный год
школа
дети
капремонт школ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Аксенов также напомнил, что с 2025 года в России начнут реализовывать программу капитального ремонта детских садов и школ."На эти цели будет выделено более 400 миллиардов рублей. Благодаря программе в нашей республике в ближайшие годы будут отремонтированы все школы", – подчеркнул глава республики.Сергей Аксенов поздравил школьников, студентов и родителей с Днем знаний и началом учебного года. Он поблагодарил учителей и всех работников сферы образования за самоотверженный труд и преданность делу.С начала учебного года в российских школах вводятся новые предметы, а ученикам запретят пользоваться мобильниками на уроках. Кроме того, с 1 сентября все образовательные организации независимо от формы собственности – детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы – обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг России.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днямиДомино и лото помогут подготовить ребенка к школе
https://crimea.ria.ru/20240901/novye-predmety-v-shkolakh-i-oplata-sverkhurochki-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1140009354.html
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сергей аксенов, крым, новости крыма, учебный год, школа, дети, капремонт школ, господдержка
В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы

В Крыму доля соответствующих требованиям школ увеличилась с 3% до 86% – Аксенов

14:32 01.09.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваДень знаний
День знаний
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Развитие образования – фундамент будущего. Доля крымских школ, соответствующих современным требованиям обучения, увеличена за десятилетие с 3% в 2014 году до более 86% по итогам 2023-го", – написал он.

Аксенов также напомнил, что с 2025 года в России начнут реализовывать программу капитального ремонта детских садов и школ.
"На эти цели будет выделено более 400 миллиардов рублей. Благодаря программе в нашей республике в ближайшие годы будут отремонтированы все школы", – подчеркнул глава республики.
Сергей Аксенов поздравил школьников, студентов и родителей с Днем знаний и началом учебного года. Он поблагодарил учителей и всех работников сферы образования за самоотверженный труд и преданность делу.

"Максим Горький называл знание абсолютной ценностью нашего времени и считал, что человек, вооруженный знанием, непобедим. Сегодня мы поздравляем с Днем знаний учеников, учителей, родителей, всех, кто учится и учит. Это замечательный праздник, который никого не оставляет равнодушным", – говорится в сообщении.

С начала учебного года в российских школах вводятся новые предметы, а ученикам запретят пользоваться мобильниками на уроках. Кроме того, с 1 сентября все образовательные организации независимо от формы собственности – детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы – обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг России.
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