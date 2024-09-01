https://crimea.ria.ru/20240901/v-krymu-na-federalnye-sredstva-kapitalno-otremontiruyut-vse-shkoly-1140035799.html

В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы

В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы - РИА Новости Крым, 01.09.2024

В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы

В Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T14:32

2024-09-01T14:32

2024-09-01T14:32

сергей аксенов

крым

новости крыма

учебный год

школа

дети

капремонт школ

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Аксенов также напомнил, что с 2025 года в России начнут реализовывать программу капитального ремонта детских садов и школ."На эти цели будет выделено более 400 миллиардов рублей. Благодаря программе в нашей республике в ближайшие годы будут отремонтированы все школы", – подчеркнул глава республики.Сергей Аксенов поздравил школьников, студентов и родителей с Днем знаний и началом учебного года. Он поблагодарил учителей и всех работников сферы образования за самоотверженный труд и преданность делу.С начала учебного года в российских школах вводятся новые предметы, а ученикам запретят пользоваться мобильниками на уроках. Кроме того, с 1 сентября все образовательные организации независимо от формы собственности – детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы – обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг России.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днямиДомино и лото помогут подготовить ребенка к школе

https://crimea.ria.ru/20240901/novye-predmety-v-shkolakh-i-oplata-sverkhurochki-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1140009354.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, учебный год, школа, дети, капремонт школ, господдержка