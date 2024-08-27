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Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях
Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях
Школьные линейки на День знаний в Республике Крым пройдут 2 сентября и в школьных помещениях. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T13:44
2024-08-27T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки на День знаний в Республике Крым пройдут 2 сентября и в школьных помещениях. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.В 539 школ республики 2 сентября пойдут 230 тысяч учеников. Непосредственно занятия начнутся 3 сентября, уточнила она.По ее информации, для 1, 9 и 11 классов торжественные линейки будут предусмотрены в актовом зале или в холле школы, а для остальных детей праздничные мероприятия пройдут в учебных кабинетах."Допуск родителей определяется самой образовательной организацией. Понятно, что не допускать родителей вообще - это не предусмотрено, но вопрос нужно регулировать. Количество родителей будет ограничено", - подчеркнула Беспалова.По данным, озвученным на пресс-конференции, во всех школах Крыма грядущий учебный год предполагает четыре учебных четверти и три каникулярных поры между ними. Осенние каникулы начнутся 26 октября и закончатся 4 ноября, зимние каникулы стартуют 29 декабря и продлятся по 12 января. Весной школьники будут отдыхать с 29 марта по 5 апреля.Как ранее сообщало правительство Севастополя, там школьные линейки в целях соблюдения безопасности пройдут 1 сентября только для первых и одиннадцатых классов. При этом на заседании оперативного штаба будет принято решение о возможности провести линейки в школьных дворах.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить компенсацию за покупку школьной формыВ Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам историиВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
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РИА Новости Крым
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96
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60
образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма, школа, светлана беспалова, минобраз крыма
Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях

Школьные линейки в Крыму состоятся 2 сентября и пройдут в помещениях

13:44 27.08.2024 (обновлено: 14:21 27.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень знаний в Симферополе
День знаний в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки на День знаний в Республике Крым пройдут 2 сентября и в школьных помещениях. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
В 539 школ республики 2 сентября пойдут 230 тысяч учеников. Непосредственно занятия начнутся 3 сентября, уточнила она.
"В федеральной образовательной программе предусмотрено, что если 1 сентября выпадает на выходной день, то начало учебного года – в первый рабочий день. Действительно, мы начинаем рабочий год 2 сентября, заканчиваем 26 мая", - сказала Беспалова.
По ее информации, для 1, 9 и 11 классов торжественные линейки будут предусмотрены в актовом зале или в холле школы, а для остальных детей праздничные мероприятия пройдут в учебных кабинетах.
"Допуск родителей определяется самой образовательной организацией. Понятно, что не допускать родителей вообще - это не предусмотрено, но вопрос нужно регулировать. Количество родителей будет ограничено", - подчеркнула Беспалова.
По данным, озвученным на пресс-конференции, во всех школах Крыма грядущий учебный год предполагает четыре учебных четверти и три каникулярных поры между ними.
Осенние каникулы начнутся 26 октября и закончатся 4 ноября, зимние каникулы стартуют 29 декабря и продлятся по 12 января. Весной школьники будут отдыхать с 29 марта по 5 апреля.
"В этом году во всех школах республики каникулы будут одинаковые, установлено такое требование. Это связано с безопасностью в том числе", - отметила заместитель министра.
Как ранее сообщало правительство Севастополя, там школьные линейки в целях соблюдения безопасности пройдут 1 сентября только для первых и одиннадцатых классов. При этом на заседании оперативного штаба будет принято решение о возможности провести линейки в школьных дворах.
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Образование в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаШколаСветлана БеспаловаМинобраз Крыма
 
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