https://crimea.ria.ru/20240827/kak-poluchit-kompensatsiyu-za-pokupku-shkolnoy-formy-1139874834.html

Как получить компенсацию за покупку школьной формы

Как получить компенсацию за покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Как получить компенсацию за покупку школьной формы

Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной формы, а для многодетных семей Симферополя предусмотрена еще и компенсация... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T08:26

2024-08-27T08:26

2024-08-27T08:26

школа

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дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной формы, а для многодетных семей Симферополя предусмотрена еще и компенсация расходов на покупку спортивной формы. Как ее получить, объяснила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.Заявление на получение компенсации один из родителей должен подать с 1 августа по 1 ноября текущего года."Заявление можно подать лично в орган соцзащиты по месту жительства, а также через МФЦ или портал Госуслуг. После подачи заявления и предоставления необходимых документов решение о предоставлении компенсации принимается в течение 15 рабочих дней", – уточнили в администрации Симферополя.Необходимые для получения компенсации документы:* сведения, подтверждающие затраты на приобретение школьной формы (чеки, товарные документы, кассовые чеки);* реквизиты счета, на который нужно будет перевести компенсацию затрат на приобретение школьной формы;* документы, подтверждающие статус многодетной семьи;* сведения об обучении ребенка в общеобразовательной организации;* сведения о доходах семьи.Также для многодетных семей Симферополя в бюджете города заложена дополнительная социальная гарантия в виде предоставления компенсации затрат на приобретение спортивной формы. Условия ее предоставления аналогичные."Компенсация предоставляется в размере не более 30% от величины прожиточного минимума в Республике Крым – на сегодня это 4 453 рубля 80 копеек", – пояснили в администрации Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних тратКак записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготыВыплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – Мишустин

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, новости крыма, симферополь, господдержка, многодетная семья, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, дети