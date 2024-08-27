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Как получить компенсацию за покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Как получить компенсацию за покупку школьной формы
Как получить компенсацию за покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Как получить компенсацию за покупку школьной формы
Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной формы, а для многодетных семей Симферополя предусмотрена еще и компенсация... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T08:26
2024-08-27T08:26
школа
новости крыма
симферополь
господдержка
многодетная семья
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной формы, а для многодетных семей Симферополя предусмотрена еще и компенсация расходов на покупку спортивной формы. Как ее получить, объяснила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.Заявление на получение компенсации один из родителей должен подать с 1 августа по 1 ноября текущего года."Заявление можно подать лично в орган соцзащиты по месту жительства, а также через МФЦ или портал Госуслуг. После подачи заявления и предоставления необходимых документов решение о предоставлении компенсации принимается в течение 15 рабочих дней", – уточнили в администрации Симферополя.Необходимые для получения компенсации документы:* сведения, подтверждающие затраты на приобретение школьной формы (чеки, товарные документы, кассовые чеки);* реквизиты счета, на который нужно будет перевести компенсацию затрат на приобретение школьной формы;* документы, подтверждающие статус многодетной семьи;* сведения об обучении ребенка в общеобразовательной организации;* сведения о доходах семьи.Также для многодетных семей Симферополя в бюджете города заложена дополнительная социальная гарантия в виде предоставления компенсации затрат на приобретение спортивной формы. Условия ее предоставления аналогичные."Компенсация предоставляется в размере не более 30% от величины прожиточного минимума в Республике Крым – на сегодня это 4 453 рубля 80 копеек", – пояснили в администрации Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних тратКак записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготыВыплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – Мишустин
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школа, новости крыма, симферополь, господдержка, многодетная семья, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, дети
Как получить компенсацию за покупку школьной формы

Для многодетных семьей Крыма предусмотрена компенсация за покупку школьной формы для детей

08:26 27.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкШкольная форма в магазине
Школьная форма в магазине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной формы, а для многодетных семей Симферополя предусмотрена еще и компенсация расходов на покупку спортивной формы. Как ее получить, объяснила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

"Для многодетных семей Республики Крым предусмотрена компенсация затрат на приобретение школьной формы на детей, которые обучаются по общеобразовательным программам", – сообщила Диана Фератова.

Заявление на получение компенсации один из родителей должен подать с 1 августа по 1 ноября текущего года.
"Заявление можно подать лично в орган соцзащиты по месту жительства, а также через МФЦ или портал Госуслуг. После подачи заявления и предоставления необходимых документов решение о предоставлении компенсации принимается в течение 15 рабочих дней", – уточнили в администрации Симферополя.
Необходимые для получения компенсации документы:
* сведения, подтверждающие затраты на приобретение школьной формы (чеки, товарные документы, кассовые чеки);
* реквизиты счета, на который нужно будет перевести компенсацию затрат на приобретение школьной формы;
* документы, подтверждающие статус многодетной семьи;
* сведения об обучении ребенка в общеобразовательной организации;
* сведения о доходах семьи.

"Право на компенсацию получают семьи, в которых среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума в РК. Сведения о доходах предоставляются за три последних месяца, предшествующих подаче заявления", – обращает внимание Диана Фератова.

Также для многодетных семей Симферополя в бюджете города заложена дополнительная социальная гарантия в виде предоставления компенсации затрат на приобретение спортивной формы. Условия ее предоставления аналогичные.
"Компенсация предоставляется в размере не более 30% от величины прожиточного минимума в Республике Крым – на сегодня это 4 453 рубля 80 копеек", – пояснили в администрации Симферополя.
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ШколаНовости КрымаСимферопольГосподдержкаМногодетная семьяВыплаты и компенсацииПособия и выплатыдети
 
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