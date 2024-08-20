https://crimea.ria.ru/20240820/snova-v-shkolu-kak-podgotovit-rebenka-k-uchebe-bez-lishnikh-trat-1139730319.html

Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат

Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат

РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T09:53

2024-08-20T09:53

2024-08-20T09:53

школа

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Приближается первое сентября, школьники возвращаются с летних каникул, а родители усиленно готовят своих чад к новому учебному году. Особо предприимчивые закупают все необходимые принадлежности для школы уже в начале лета, так как в несезон они стоят дешевле, а также можно обойти панический ажиотаж в попытках приобрести все в последний момент. Однако, как можно сэкономить, если закупить все заранее не получилось или если не все нужные товары имеются по выгодным ценам, как получить кешбэк за покупки, и какими бонусами можно воспользоваться, чтобы приобрести товары выгоднее - в материале РИА Новости Крым.По данным Росстата, стоимость сбора первоклассника в школу в России в июле выросла на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года - до 32,1 тысячи рублей, при этом девочку собрать в школу традиционно дороже, чем мальчика.В 2021 году государство назначило школьникам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье в возрасте от шести до 17 лет, независимо от материального положения. В 2024 году выплаты к школе на федеральном уровне не предусмотрены. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплате неистраченной суммы материнского капитала. То есть семьи, которые не полностью израсходовали средства материнского капитала, могут получить его остаток на руки в виде единовременной выплаты.Набор школьникаПрежде всего стоит позаботиться о школьной форме. В некоторых учебных заведениях присутствует своя школьная форма. Если такая имеется, то стоит уточнять ее покупку у руководства школы. Если нет, то можно ограничиться базовым выбором одежды – белый верх, темный низ.Для девочек можно приобрести пару юбок, пиджак, пару брюк или темных джинсов (если это не запрещено), пару белых блузок – с коротким и длинным рукавами, пару водолазок и футболок-поло, туфли или мокасины. На занятие физкультурой нужно подготовить спортивный костюм и кроссовки, желательно два комплекта, на холодное и теплое время года. Для мальчиков подойдет также пара брюк, пиджак, пуловер или свитер, пара белых строгих рубашек, водолазки, футболки и сменная обувь. Для занятий спортом также понадобится спортивный костюм, можно приобрести отдельно штаны, мастерку, футболку, шорты и кроссовки.Кроме того, пригодится сумка для сменной обуви. Есть специальные мешки на затяжках, иногда их продают в комплекте с ранцами или рюкзаками, в этом случае все аксессуары будут выполнены в одной цветовой гамме.К выбору школьного портфеля стоит отнестись со всей ответственностью, так как обычно ранец остается с ребенком во втором, а иногда и в третьем классе. В него должны помещаться все необходимые вещи, при этом он не должен быть слишком громоздким и тяжелым.Также стоит позаботиться о канцелярских принадлежностях, приобрести пенал и дневник. В изначальный набор, так как он может меняться исходя из требований школы, можно сложить два-три простых карандаша, две синие шариковые ручки, одну зеленую и красную, две линейки, ластик и точилку. Дневник лучше выбирать без ярких отвлекающих обложек, с пронумерованными однотипными страницами, без какой-либо посторонней информации.Кроме того, школьнику будут необходимы тетради, обложки, подставки под книги и товары на ИЗО. Например, альбом А4, акварель, цветные карандаши, гуашь и пластилин.По расчетам РИА Новости, стоимость рюкзака, учебников и канцелярских предметов выросла за год на 6,4% - до 6,3 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали ручки - на 9,1%, до 31,4 рубля за штуку, затем следуют карандаши и фломастеры - на 8,2%, до 24,5 рубля за штуку и 199,5 рубля за набор, соответственно. Стоимость учебников увеличилась за год на 7,5% - до 628 рублей за книгу.Как сэкономить на товарах для школыЧтобы лишний раз не переплачивать, можно поискать необходимые вещи в интернете у других родителей. Дети растут каждый год, особенно в начальных классах и зачастую школьная форма становится им мала, а к каким-то канцелярским товарам они даже не притрагиваются, так как оказываются лишними. Поэтому родители распродают все по очень низким ценам, а иногда отдают бесплатно.Еще можно объединиться вместе с другими родителями и закупить какие-то товары оптом, они будут новыми, но по приятной цене.Также можно искать товары на оптовых базах или в гипермаркетах, зачастую там можно купить что-то по более выгодным ценам, чем в детских магазинах.Не стоит забывать и о маркетплейсах. Там, с приближением нового учебного года, объявляют распродажи с разными условиями – скидки по купонам, бесплатные доставки, удобные списки с канцтоварами.Кроме того, в некоторых банках кешбэк приходит и по кредитной карте, так можно оплачивать товары не только дебетовой картой. Например, кредиткой можно расплатиться при сборах ребенка в школу или при покупке продуктов. Можно воспользоваться кредиткой и при оформлении рассрочки до 12 месяцев, не оплачивая при этом проценты.Крайне важно развивать у детей финансовую грамотность с начальной школы. Родителям не стоит бояться говорить о деньгах с детьми с ранних лет. Чем раньше ребенок осознает, что деньги – неотъемлемая вещь в современном мире, требующая внимательности, ответственности и осторожного обращения, тем лучше. Родители могут оформить ребенку "детскую" карту, тогда он с маленького возраста уже будет приучен к самостоятельности и грамотному ведению бюджета.Уже в дальнейшем ребенок может воспользоваться кредитом на образование в вузе, колледже или техникуме. Эта программа позволяет взять деньги на образование под процент значительно ниже стандартного.

https://crimea.ria.ru/20240818/kak-vernut-shkolnye-tovary--sovety-rospotrebnadzora-1139370434.html

https://crimea.ria.ru/20240731/sobrat-rebenka-v-shkolu-v-krymu--tseny-na-shkolnom-bazare-1139267723.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, совет эксперта, финансы, общество, деньги, кредит