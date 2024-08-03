Рейтинг@Mail.ru
Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240803/kak-zapisat-rebenka-v-detskiy-sad-v-krymu-komu-polozheny-lgoty-1139321882.html
Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы
Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы
Комплектование детских садов проходит летом. Что нужно сделать, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T08:12
2024-08-03T08:12
радио "спутник в крыму"
минобраз крыма
светлана беспалова
детский сад
образование в крыму и севастополе
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110600/38/1106003894_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_8ce7212cc95a9a92a506405cb09a7f32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Комплектование детских садов проходит летом. Что нужно сделать, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.На первом этапе, по словам заместителя министра образования РК, как только родители зарегистрируют своего ребенка и получат свидетельство о его рождении или выписку из реестра ЗАГСа, они должны сразу же зарегистрировать его в электронной очереди. Это единая автоматизированная система Республики Крым, которая ведет учет всех детей дошкольного возраста, желающих получить дошкольное образование.Существует три варианта регистрации в электронной очереди: через Госуслуги, МФЦ и при непосредственном обращении к учредителю. То есть родители могут лично обратиться в администрацию муниципального образования, в Управление образования и написать заявление, что хотят зарегистрировать ребенка."С собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении или выписку из реестра ЗАГСа, справку, подтверждающую место проживания или место прописки ребенка, документы, подтверждающие льготы, при их наличии. Ребенок регистрируется по муниципалитету", - уточнила Светлана Беспалова.Заполняя заявление через Госуслуги, родители могут выбрать три детских сада и поставить галочку напротив дошкольного учреждения, который в приоритете.Очередь может меняться, так как существуют три льготные категории граждан, которые имеют внеочередное право, первоочередное право и преимущественное право. Эта категории регулярно пересматриваются."В этом году у нас внеочередное право получили дети, чьи родители погибли в зоне СВО. Такое же право имеют дети судей, прокуроров и чернобыльцев – они идут в детские сады первыми", - говорит заместитель министра образования РК.Первоочередное право у детей военнослужащих, у тех, чьи родители сейчас находятся в зоне спецоперации, а также у дошкольников из многодетных семей, у детей-инвалидов и детей, чьи родители инвалиды. Третья категория – это дети, у которых братья, сестры уже ходят в данный детский сад.Заместитель министра образования также отметила, что у родителей есть право на изменение сведений и выбора других детских садов до начала комплектования. Например, может так случиться, что семья, переехала или у ребенка поменялась фамилия.Второй этап определения в детский сад начинается при приближении времени зачисления. Дату комплектования дошкольных учреждений, по словам Светланы Беспаловой, определяют муниципальные образования.В детском саду родители пишут заявление на зачисление их ребенка и подписывают договор.Светлана Беспалова также отметила, что в прошлом году детские сады Крыма достигли 100-процентной доступности. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году - 76 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:20 новых детских садов в этом году заработают в КрымуВ Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплексБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110600/38/1106003894_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_231eaab9d4dd45ff10d317a05261fe61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобраз крыма, светлана беспалова, детский сад, образование в крыму и севастополе, общество, крым, новости крыма
Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы

Запись ребенка в детский сад в Крыму проходит в два этапа

08:12 03.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Комплектование детских садов проходит летом. Что нужно сделать, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.
"Комплектование начинается летом и заканчивается 1 сентября. Чтобы попасть в дошкольное учреждение, родители должны пройти два этапа, которые могут быть растянуты по времени, в отличие от зачисления в школу", - говорит Светлана Беспалова.
На первом этапе, по словам заместителя министра образования РК, как только родители зарегистрируют своего ребенка и получат свидетельство о его рождении или выписку из реестра ЗАГСа, они должны сразу же зарегистрировать его в электронной очереди. Это единая автоматизированная система Республики Крым, которая ведет учет всех детей дошкольного возраста, желающих получить дошкольное образование.
Существует три варианта регистрации в электронной очереди: через Госуслуги, МФЦ и при непосредственном обращении к учредителю. То есть родители могут лично обратиться в администрацию муниципального образования, в Управление образования и написать заявление, что хотят зарегистрировать ребенка.
"С собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении или выписку из реестра ЗАГСа, справку, подтверждающую место проживания или место прописки ребенка, документы, подтверждающие льготы, при их наличии. Ребенок регистрируется по муниципалитету", - уточнила Светлана Беспалова.
Заполняя заявление через Госуслуги, родители могут выбрать три детских сада и поставить галочку напротив дошкольного учреждения, который в приоритете.
"Родители также указывают желаемую дату зачисления. Как только ребенок попадает в очередь, ему присваивается номер. Очередность отслеживается по номеру за год до предполагаемого зачисления", - обращает внимание гость студии.
Очередь может меняться, так как существуют три льготные категории граждан, которые имеют внеочередное право, первоочередное право и преимущественное право. Эта категории регулярно пересматриваются.
"В этом году у нас внеочередное право получили дети, чьи родители погибли в зоне СВО. Такое же право имеют дети судей, прокуроров и чернобыльцев – они идут в детские сады первыми", - говорит заместитель министра образования РК.
Первоочередное право у детей военнослужащих, у тех, чьи родители сейчас находятся в зоне спецоперации, а также у дошкольников из многодетных семей, у детей-инвалидов и детей, чьи родители инвалиды. Третья категория – это дети, у которых братья, сестры уже ходят в данный детский сад.
Заместитель министра образования также отметила, что у родителей есть право на изменение сведений и выбора других детских садов до начала комплектования. Например, может так случиться, что семья, переехала или у ребенка поменялась фамилия.
Второй этап определения в детский сад начинается при приближении времени зачисления. Дату комплектования дошкольных учреждений, по словам Светланы Беспаловой, определяют муниципальные образования.
"С 31 июня по 31 августа приходит уведомление о поступлении на комплектование, что необходимо получить направление в детский сад. С ним, а также с пакетом документов родители уже приходят в детский сад", - рассказывает замминистра образования РК.
В детском саду родители пишут заявление на зачисление их ребенка и подписывают договор.
Светлана Беспалова также отметила, что в прошлом году детские сады Крыма достигли 100-процентной доступности. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году - 76 тысяч.
Читайте также на РИА Новости Крым:
20 новых детских садов в этом году заработают в Крыму
В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
Более 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет
 
Радио "Спутник в Крыму"Минобраз КрымаСветлана БеспаловаДетский садОбразование в Крыму и СевастополеОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
10:03В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России
09:41В Ростовской области горят емкости с топливом
09:27В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция
09:12Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются
08:46Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
08:21Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам
08:12Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы
07:57Крымский мост открыли для проезда машин
07:43В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
07:31Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ
07:19Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
07:02Дроны врезались в жилой дом в Орловской области
06:42Крымский мост закрыт
00:07Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
23:07Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
22:55Главные новости Крыма: 2 августа
22:33Главное за день: 2 августа
Лента новостейМолния