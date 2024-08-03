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Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы

Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы

Комплектование детских садов проходит летом. Что нужно сделать, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T08:12

2024-08-03T08:12

2024-08-03T08:12

радио "спутник в крыму"

минобраз крыма

светлана беспалова

детский сад

образование в крыму и севастополе

общество

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Комплектование детских садов проходит летом. Что нужно сделать, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.На первом этапе, по словам заместителя министра образования РК, как только родители зарегистрируют своего ребенка и получат свидетельство о его рождении или выписку из реестра ЗАГСа, они должны сразу же зарегистрировать его в электронной очереди. Это единая автоматизированная система Республики Крым, которая ведет учет всех детей дошкольного возраста, желающих получить дошкольное образование.Существует три варианта регистрации в электронной очереди: через Госуслуги, МФЦ и при непосредственном обращении к учредителю. То есть родители могут лично обратиться в администрацию муниципального образования, в Управление образования и написать заявление, что хотят зарегистрировать ребенка."С собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении или выписку из реестра ЗАГСа, справку, подтверждающую место проживания или место прописки ребенка, документы, подтверждающие льготы, при их наличии. Ребенок регистрируется по муниципалитету", - уточнила Светлана Беспалова.Заполняя заявление через Госуслуги, родители могут выбрать три детских сада и поставить галочку напротив дошкольного учреждения, который в приоритете.Очередь может меняться, так как существуют три льготные категории граждан, которые имеют внеочередное право, первоочередное право и преимущественное право. Эта категории регулярно пересматриваются."В этом году у нас внеочередное право получили дети, чьи родители погибли в зоне СВО. Такое же право имеют дети судей, прокуроров и чернобыльцев – они идут в детские сады первыми", - говорит заместитель министра образования РК.Первоочередное право у детей военнослужащих, у тех, чьи родители сейчас находятся в зоне спецоперации, а также у дошкольников из многодетных семей, у детей-инвалидов и детей, чьи родители инвалиды. Третья категория – это дети, у которых братья, сестры уже ходят в данный детский сад.Заместитель министра образования также отметила, что у родителей есть право на изменение сведений и выбора других детских садов до начала комплектования. Например, может так случиться, что семья, переехала или у ребенка поменялась фамилия.Второй этап определения в детский сад начинается при приближении времени зачисления. Дату комплектования дошкольных учреждений, по словам Светланы Беспаловой, определяют муниципальные образования.В детском саду родители пишут заявление на зачисление их ребенка и подписывают договор.Светлана Беспалова также отметила, что в прошлом году детские сады Крыма достигли 100-процентной доступности. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году - 76 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:20 новых детских садов в этом году заработают в КрымуВ Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплексБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 лет

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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