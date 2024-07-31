https://crimea.ria.ru/20240731/vyplaty-na-pogashenie-ipoteki-dlya-mnogodetnykh-semey-prodlili--mishustin-1139268701.html

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – Мишустин

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – Мишустин - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – Мишустин

Правительство продлило предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей еще на семь лет. Об этом сообщили на заседании правительства РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T15:19

2024-07-31T15:19

2024-07-31T15:19

михаил мишустин

правительство россии

ипотека

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Правительство продлило предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей еще на семь лет. Об этом сообщили на заседании правительства РФ. Теперь семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей и внести ее как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года. Решение принято по поручению президента.Кроме того, правительство увеличит объем средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов. Бюджет на льготную ипотеку для IT-специалистов увеличат на 23 млрд рублей. По словам Михаила Мишустина, это позволит еще не менее 2,5 тысячам сотрудников и их семьям решить жилищный вопрос. Ожидается, что всего такой мерой воспользуются более 77,5 тысяч граждан, которые смогут купить дом или квартиру по выгодной ставке.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе Назван размер материнского капитала после индексации Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму

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2024

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михаил мишустин, правительство россии, ипотека, новости