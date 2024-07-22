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Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму

Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму

Накануне учебного года в Крыму многие родители озадачились вопросом, а нужна ли для поступления в школу или детский сад так называемая красная печать – штамп о... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T20:36

2024-07-22T20:36

2024-07-22T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Накануне учебного года в Крыму многие родители озадачились вопросом, а нужна ли для поступления в школу или детский сад так называемая красная печать – штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении. В отделы миграции потянулись желающие срочно ее поставить. Корреспондент РИА Новости Крым выяснил, для чего нужен этот штамп, как его получить и действительно ли он так срочно необходим всем детям.Опыт родителей"Без этого штампика сейчас не дают форму восемь – свидетельство о прописке ребенка. А без прописки, конечно, ни в школу, ни в детский сад ребенок не пойдет. И пособия никакого не оформишь", - объясняет нам крымчанин Андрей Егоров.В конце прошлого года его семья стала многодетной – у них родилась третья дочка, и папе пришлось оформлять первые в ее жизни документы. Из-за этой пресловутой красной печати оформление свидетельства и регистрации для маленькой Сашеньки затянулось на два месяца. Поэтому автоматически задержалось оформление пособия для многодетной семьи, на которое теперь дает право рождение третьего ребенка."Я пришел в миграционный отдел, подал заявление, нам сказали ждать три недели. Но через три недели никаких новостей не было, прошел месяц, я пошел сам узнавать. Мне ответили – приходите завтра. Я снова пришел, мне все выдали. То есть три раза пришлось ходить, получается. Я не ругался, но культурно дал понять, что я многодетный отец и мне есть чем заняться, кроме как с двумя маленькими детьми к ним ходить", - рассказал Егоров.Старшая дочь Андрея родилась, когда Крым был еще в составе Украины. После 2014 года ее свидетельство о рождении пришлось переводить на русский язык, тогда же в него поставили печать, подтверждающую гражданство. Зачем этот штамп нужен детям, родившимся уже в России, отец не понимает."Я не понимаю, зачем это делать. Если мама и папа–- граждане России, ребенок родился в России, свидетельство о рождении дается российское, а гражданство у него Гондураса, что ли? Зачем его подтверждать?" - вопрошает многодетный отец.Кроме того, объясняет Андрей, оформлять ребенку свидетельство о рождении приходится в одном месте, ставить печать – в другом, а потом еще регистрацию оформлять. Это каждый раз время, очереди и детские слезы, "так почему не сделать хотя бы свидетельство со штампом в одном месте", удивляется он.Для чего нужен штамп о гражданствеВопросы подтверждения гражданства ребенка регулирует Федеральный закон № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", принятый в октябре прошлого года, а также Указ президента РФ № 889. Эти изменения в российском законодательстве привели к тому, что процессы подтверждения гражданства, которое ранее было автоматическим, теперь требуют более тщательного подхода, пояснила РИА Новости Крым директор юридической компании Марина Руденко.Дети россиян, которые родились за границей, получают свидетельство той страны, где появились на свет. Менять его на русскоязычный документ не надо, но для легализации следует перевести на русский язык и заверить у нотариуса или в российском консульстве."В России гражданство предоставляется Jus sanguinis, в переводе с латыни – "по праву крови". Если хотя бы один родитель – гражданин РФ, то и ребенок тоже получит этот статус. Таким образом, требование предоставления документов, подтверждающих гражданство, является законным", - утверждает Марина Руденко.Поэтому отсутствие штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении приводит к ограничениям в доступе к социальным услугам, включая детские сады и школы. Это связано с требованием проверки гражданства для предоставления услуг в государственных учреждениях."При этом образовательные учреждения не имеют права отказывать лицам без гражданства в приеме, если есть свободные места для обучения. То есть дети иностранцев, лиц без гражданства и беженцев могут учиться в российских учебных заведениях, если они зарегистрированы по месту проживания и предоставили соответствующий пакет документов", - отметила юрист.Нужна ли красная печать для поступления в школуВ республиканском министерстве образования, науки и молодежи на запрос РИА Новости Крым ответили, что для поступления в детские сады и школы красная печать в свидетельстве о рождении не обязательна. И если где-то ее требуют в обязательном порядке, то родители вправе по крайней мере поинтересоваться, для чего.В уже упомянутом указе президента говорится, что подтверждение гражданства в обязательном порядке необходимо детям до 14 лет, выезжающим за границу. Но даже в этом случае, помимо штампа в свидетельстве о рождении, российское гражданство ребенка может подтвердить его заграничный паспорт и заграничный паспорт родителя, в котором есть запись о ребенке.Как получить штамп о подтверждении гражданстваВ Крыму это можно сделать только в порядке личного обращения в подразделения по вопросам миграции, ответили РИА Новости Крым в МВД республики. Ни через Госуслуги, ни через МФЦ эта услуга не предоставляется.Однако с мая 2024 года руководителям всех подразделений предписано увеличить количество часов приема граждан по этим вопросам.И действительно, в тех миграционных отделах Симферополя, где мы побывали, прием родителей осуществляется ежедневно в течение всего рабочего дня. Очередей, которые выстраивались в начале года, мы не увидели.Для оказания услуги следует взять с собой следующие документы:Как сообщили в МВД Республики Крым, за 6 месяцев 2024 года наличие гражданства РФ удостоверили уже 26,5 тысяч детей, не достигших 14-тилетнего возраста. В их свидетельство о рождении был проставлен соответствующий штамп.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – МинфинПутин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотекуСписок Бастрыкина: Госдума рассмотрит ужесточение миграционной политики

https://crimea.ria.ru/20240709/sertifikat-na-matkapital-ne-prishel-na-gosuslugi-chto-delat-1138598787.html

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