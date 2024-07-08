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Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом он заяви на встрече с... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T16:43
2024-07-08T16:46
владимир путин (политик)
новости
ипотека
жилье
россия
государственная дума рф
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом он заяви на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное"."У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем. Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной Думы – у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса – принять решение в соответствии с интересами российской семьи", – сказал президент.Президент напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%."И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье", – подчеркнул Путин.Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который разрешает самостоятельно продавать ипотечное жилье. Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста.
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владимир путин (политик), новости, ипотека, жилье, россия, государственная дума рф, правительство россии
Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку

Путин попросил кабмин и Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку

16:43 08.07.2024 (обновлено: 16:46 08.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом он заяви на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
"У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем. Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной Думы – у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса – принять решение в соответствии с интересами российской семьи", – сказал президент.
Президент напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%.
"И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье", – подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который разрешает самостоятельно продавать ипотечное жилье. Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста.
 
Владимир Путин (политик)НовостиИпотекаЖильеРоссияГосударственная Дума РФПравительство России
 
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