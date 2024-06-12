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Путин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жилье

Путин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жилье - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Путин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жилье

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает самостоятельно продавать ипотечное жилье. Документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T12:19

2024-06-12T12:19

2024-06-12T12:23

россия

владимир путин (политик)

закон и право

ипотека

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает самостоятельно продавать ипотечное жилье. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь россияне смогут продавать заложенное в банке по ипотеке имущество, если оно куплено не в коммерческих целях. Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита.Для этого необходимо подать соответствующее заявление, после чего банк в течение 10 рабочих дней должен согласовать процедуру и определить минимальную цену продажи имущества. Ниже этой цены продавать имущество запрещается.Вырученная сумма будет зачислена на банковский счет. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи вернется продавцу с учетом вычета понесенных банком расходов.Документ предоставляет четыре месяца на самостоятельную продажу заложенного имущества, включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту. При этом продление этого срока допускается, но соглашение должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества.Когда нельзя продать ипотечное жилье:Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга. А если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.Читайте также на РИА Новости Крым:Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенностиУсловия по семейной ипотеке в РФ будут упрощеныКак продать квартиру в ипотеке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, ипотека, жилье, новости