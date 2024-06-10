https://crimea.ria.ru/20240610/izbegayte-ikh-ekspert-o-sdelkakh-s-zemley-v-krymu-po-doverennosti--1137817347.html

Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности

Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности

Сделки с недвижимостью, которые осуществляются по доверенности, без присутствия собственника, часто довольно опасны и для покупателей, и для продавцов и имеют... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T08:42

2024-06-10T08:42

2024-06-10T09:14

радио "спутник в крыму"

мнения

земля

недвижимость

недвижимость в крыму

оформление земли

дарья рудольф

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Сделки с недвижимостью по доверенности опасны для покупателей и продавцов – эксперт Сделки с недвижимостью по доверенности опасны для покупателей и продавцов – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сделки с недвижимостью, которые осуществляются по доверенности, без присутствия собственника, часто довольно опасны и для покупателей, и для продавцов и имеют свою особенность в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила кадастровый инженер Дарья Рудольф.По словам Рудольф, к доверенностям и сделкам, которые осуществляются по ним с недвижимостью, следует относиться с большой осторожностью.Если избежать этого не получается и участник сделки готов нести риски, ему нужно как минимум пообщаться с собственником недвижимости, чтобы убедиться в его адекватности и истинном желании распорядиться своим имуществом, добавила Рудольф."Бывает много ситуаций, когда граждане дают доверенности другим лицам, не до конца осознавая, что подразумевает эта доверенность. Я сталкивалась со сделкой для оформления счета в Крымэнерго. А оказалось, она для продажи", – привела пример Рудольф.Особенно осторожными надо быть с доверенностями, которые выданы не в нашей стране, подчеркнула она.Рудольф отметила, что такие сделки, как правило, приостанавливает Госкомрегистр, и они не проводятся. Но призвала покупателей и самим быть осторожными и не прельщаться привлекательными ценами, поскольку речь в данном случае с большой долей вероятности может идти о нечистой сделке.По словам эксперта, одним из вариантов мошенничества с недвижимостью по доверенности является продажа без ведома собственника на условиях, которые ему неизвестны."Могли быть какие-то старые договоренности, которые привели к выдаче доверенности. Собственник забыл уже о том, что ее выдавал, у него другие планы на свой участок, он увидел рост цены и уже запланировал его продать гораздо дороже, по другим условиям. А тут оказалось, что есть доверенность и его уже продали. И начинаются судебные тяжбы", – поделилась Рудольф.Она отметила, что срок давности подобных дел – три года с момента, как бывший собственник узнал о произошедшем. Она добавила, что чаще всего суд принимает сторону покупателя участка, если в него уже вложены деньги – например, построен дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Из студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости КрымаВ Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторыСемейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется

https://crimea.ria.ru/20240313/rossiyanam-razreshili-sdavat-kvartiry-posutochno--novye-pravila-1135626803.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, земля, недвижимость, недвижимость в крыму, оформление земли, дарья рудольф