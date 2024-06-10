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Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности
Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности
Сделки с недвижимостью, которые осуществляются по доверенности, без присутствия собственника, часто довольно опасны и для покупателей, и для продавцов и имеют... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T08:42
2024-06-10T09:14
радио "спутник в крыму"
мнения
земля
недвижимость
недвижимость в крыму
оформление земли
дарья рудольф
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Сделки с недвижимостью по доверенности опасны для покупателей и продавцов – эксперт
Сделки с недвижимостью по доверенности опасны для покупателей и продавцов – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сделки с недвижимостью, которые осуществляются по доверенности, без присутствия собственника, часто довольно опасны и для покупателей, и для продавцов и имеют свою особенность в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила кадастровый инженер Дарья Рудольф.По словам Рудольф, к доверенностям и сделкам, которые осуществляются по ним с недвижимостью, следует относиться с большой осторожностью.Если избежать этого не получается и участник сделки готов нести риски, ему нужно как минимум пообщаться с собственником недвижимости, чтобы убедиться в его адекватности и истинном желании распорядиться своим имуществом, добавила Рудольф."Бывает много ситуаций, когда граждане дают доверенности другим лицам, не до конца осознавая, что подразумевает эта доверенность. Я сталкивалась со сделкой для оформления счета в Крымэнерго. А оказалось, она для продажи", – привела пример Рудольф.Особенно осторожными надо быть с доверенностями, которые выданы не в нашей стране, подчеркнула она.Рудольф отметила, что такие сделки, как правило, приостанавливает Госкомрегистр, и они не проводятся. Но призвала покупателей и самим быть осторожными и не прельщаться привлекательными ценами, поскольку речь в данном случае с большой долей вероятности может идти о нечистой сделке.По словам эксперта, одним из вариантов мошенничества с недвижимостью по доверенности является продажа без ведома собственника на условиях, которые ему неизвестны."Могли быть какие-то старые договоренности, которые привели к выдаче доверенности. Собственник забыл уже о том, что ее выдавал, у него другие планы на свой участок, он увидел рост цены и уже запланировал его продать гораздо дороже, по другим условиям. А тут оказалось, что есть доверенность и его уже продали. И начинаются судебные тяжбы", – поделилась Рудольф.Она отметила, что срок давности подобных дел – три года с момента, как бывший собственник узнал о произошедшем. Она добавила, что чаще всего суд принимает сторону покупателя участка, если в него уже вложены деньги – например, построен дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Из студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости КрымаВ Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторыСемейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется
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мнения, земля, недвижимость, недвижимость в крыму, оформление земли, дарья рудольф
Избегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности

Сделки с недвижимостью по доверенности опасны для покупателей и продавцов – эксперт

08:42 10.06.2024 (обновлено: 09:14 10.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЗемельные участки
Земельные участки
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сделки с недвижимостью, которые осуществляются по доверенности, без присутствия собственника, часто довольно опасны и для покупателей, и для продавцов и имеют свою особенность в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила кадастровый инженер Дарья Рудольф.
Сделки с недвижимостью по доверенности опасны для покупателей и продавцов – эксперт
08:42
По словам Рудольф, к доверенностям и сделкам, которые осуществляются по ним с недвижимостью, следует относиться с большой осторожностью.

"Моя рекомендация: стараться их избегать. Это очень опасная история", – сказала эксперт.

Если избежать этого не получается и участник сделки готов нести риски, ему нужно как минимум пообщаться с собственником недвижимости, чтобы убедиться в его адекватности и истинном желании распорядиться своим имуществом, добавила Рудольф.
"Бывает много ситуаций, когда граждане дают доверенности другим лицам, не до конца осознавая, что подразумевает эта доверенность. Я сталкивалась со сделкой для оформления счета в Крымэнерго. А оказалось, она для продажи", – привела пример Рудольф.
Особенно осторожными надо быть с доверенностями, которые выданы не в нашей стране, подчеркнула она.

"Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, проверяется по базе доверенностей, – это не проблема. Выданные на Украине проверить невозможно. Это отдельная проблемная история, которая касается Крыма", – предупредила эксперт.

Рудольф отметила, что такие сделки, как правило, приостанавливает Госкомрегистр, и они не проводятся. Но призвала покупателей и самим быть осторожными и не прельщаться привлекательными ценами, поскольку речь в данном случае с большой долей вероятности может идти о нечистой сделке.
По словам эксперта, одним из вариантов мошенничества с недвижимостью по доверенности является продажа без ведома собственника на условиях, которые ему неизвестны.
"Могли быть какие-то старые договоренности, которые привели к выдаче доверенности. Собственник забыл уже о том, что ее выдавал, у него другие планы на свой участок, он увидел рост цены и уже запланировал его продать гораздо дороже, по другим условиям. А тут оказалось, что есть доверенность и его уже продали. И начинаются судебные тяжбы", – поделилась Рудольф.
Она отметила, что срок давности подобных дел – три года с момента, как бывший собственник узнал о произошедшем. Она добавила, что чаще всего суд принимает сторону покупателя участка, если в него уже вложены деньги – например, построен дом.
"Но нужно понимать риски, что бывает и наоборот. И что когда вы приобретаете земельный участок и тратите собственные средства, важно в первую очередь нести ответственность и проверять, а не верить кому-то на слово или словам в доверенности", – заключила эксперт.
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