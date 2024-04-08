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Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется
Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется
Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в некоторых регионах России. Президент РФ Владимир Путина поручил кабмину подать соответствующие... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T11:24
2024-04-08T11:24
2024-04-08T11:24
владимир путин (политик)
ипотека
жилье
новости
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в некоторых регионах России. Президент РФ Владимир Путина поручил кабмину подать соответствующие предложения.Уточняется, что данная мера коснется регионов, где наблюдается невысокий объем жилищного строительства.Срок исполнения поручения определен как 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.1 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение продлить срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми до 2030 года.Ранее в ходе "Прямой линии" Путин подчеркнул, что "лучше думать в направлении продления семейной ипотеки". Продление программы также поддержали в Госдуме, как одну из мер повышения рождаемости.Какие льготные ипотечные программы действуют в КрымуСамая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых."Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой – 6 млн рублей – для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.Ипотека для сотрудников IT-компаний позволяет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинИтоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президентаВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), ипотека, жилье, новости, общество, россия
Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется
Путин поручил изучить возможность расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в некоторых регионах России. Президент РФ Владимир Путина поручил кабмину подать соответствующие предложения.
Уточняется, что данная мера коснется регионов, где наблюдается невысокий объем жилищного строительства.
"Представить предложения по вопросам, касающимся возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения определен как 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
1 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение
продлить срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми до 2030 года.
Ранее в ходе "Прямой линии" Путин подчеркнул
, что "лучше думать в направлении продления семейной ипотеки". Продление программы также поддержали в Госдуме, как одну из мер повышения рождаемости
.
Какие льготные ипотечные программы действуют в Крыму
Самая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых.
"Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой – 6 млн рублей – для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.
Ипотека для сотрудников IT-компаний позволяет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.
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