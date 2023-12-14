https://crimea.ria.ru/20231214/v-gosdume-podderzhali-prodlenie-semeynoy-ipoteki-1133558246.html

В Госдуме поддержали продление семейной ипотеки

В Госдуме поддержали продление семейной ипотеки - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В Госдуме поддержали продление семейной ипотеки

Продление семейной ипотеки будет стимулировать рождаемость, поэтому программу нужно продлевать. Такое мнение в комментарии РИА Новости заявил глава комитета... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T20:15

2023-12-14T20:15

2023-12-14T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Продление семейной ипотеки будет стимулировать рождаемость, поэтому программу нужно продлевать. Такое мнение в комментарии РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что "лучше думать в направлении продления семейной ипотеки".Депутат Госдумы подчеркнул, что дальнейшее финансирование программы, срок которой истекает в следующем году, не потребует избыточных расходов. На субсидирование ставки "потребуются миллиарды, может быть десятки миллиардов рублей". При этом полученный эффект будет очень значимым, так как "это стимул все-таки к повышению рождаемости".При этом Аксаков отметил, что другие виды льготного ипотечного кредитования, доступные широкому кругу лиц, необходимо сокращать.Какие льготные ипотечные программы действуют в КрымуСамая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых."Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой – 6 млн – для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.Ипотека для сотрудников IT-компаний позволяет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинИтоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президентаВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, дети, ипотека, семья, государственная дума рф, закон и право, общество