https://crimea.ria.ru/20230927/v-krymu-otsenili-uzhestochenie-lgotnoy-ipotechnoy-programmy-1131702679.html

В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы

В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы - РИА Новости Крым, 27.09.2023

В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы

Введение в России запрета на выдачу ипотечных кредитов в регионе, где гражданин не имеет регистрации, негативно скажется на ценах и объемах сделок. Россияне с... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T19:59

2023-09-27T19:59

2023-09-27T19:43

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Введение в России запрета на выдачу ипотечных кредитов в регионе, где гражданин не имеет регистрации, негативно скажется на ценах и объемах сделок. Россияне с материка лишатся возможности приобрести жилье в Крыму, а крымчане – в крупных городах РФ. При этом на сегодняшний день ипотека – это очень доступный и востребованный инструмент, в том числе на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию одного из крымских банков Екатерина Сафонова.Ранее стало известно, что в России хотят запретить брать ипотеку без регистрации в регионе. Авторы инициативы аргументируют позицию тем, что многие граждане, пользуясь субсидируемыми программами, приобретают жилье в крупных городах, где не проживают, лишь с инвестиционной целью, что негативно сказывается на ценах. С проектом согласны не все эксперты, считая, что его реализация плохо скажется на внутренней миграции.По словам Сафоновой, это отразится на спросе и объемах продаж – последует спад.С учетом того, что последние изменения по всем льготным программам вступили в силу 20 сентября, и пока новая инициатива на уровне обсуждения, есть надежда, "что такой жесткой меры по прописке для оформления льготного ипотечного кредита все-таки не будет", отметила эксперт.По ее словам, в Крыму действительно наблюдается рост стоимости квадратного метра, однако цены на жилье не зависят от того, жители из какой части страны покупают квартиры в том или ином регионе."Рост всегда есть на Крымском полуострове, но это точно не связано с тем, что приобретают недвижимость материковые жители", – заметила Сафонова.Она подчеркнула, что льготные ипотечные программы в Крыму – а их несколько – ничем не отличаются от других в России."В основном они работают на цели приобретения жилья на этапе строительства, или в готовом доме у застройщиков, или у юридического лица, которое является первичным собственником", – сказала Сафонова.Льготные ипотечные программы в КрымуСамая популярная программа – "Новостройка с господдержкой". Она позволяет оформить ипотечный кредит любому гражданину России без ограничений по возрасту и семейному положению. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, максимальная ставка – 8% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости объекта недвижимости."Семейная ипотека" позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6% годовых с аналогичной суммой - 6 млн - для Крыма. Оформить его могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей или воспитывается ребенок с инвалидностью.Еще одна льготная программа, самая молодая, – это ипотека для сотрудников IT-компаний. В ее рамках можно получить кредит по ставке до 5% годовых. Стать ее участником может гражданин РФ в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России.Эксперт заметила, что ипотека сегодня – это очень доступный и востребованный инструмент, которым охотно пользуются и на полуострове.По информации Сафоновой, количество ипотечных сделок с недвижимостью в Крыму за первое полугодие 2023 увеличилась на 17%, что составило 14 659 сделок. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года их было 12 525."И по Севастополю значительное увеличение – на 47%. Число обращений составило 2 788. Ранее это было 1 893", – добавила Сафонова.По словам эксперта, в правительстве РФ обсуждается возможность запустить новую ипотечную программу, которая распространится уже на вторичный рынок и где продавцом сможет выступать физическое лицо."В ближайшей перспективе надеемся, что такая программа будет утверждена. Возможно, она тоже будет адресной, то есть для определенной категории граждан", – заключила эксперт.Ранее руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков высказал мнение, что цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами. Читайте также на РИА Новости Крым:Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы Как работает льготная ипотека в ДНР

https://crimea.ria.ru/20230907/zachem-krymchanam-nuzhno-proverit-kadastrovuyu-stoimost-svoey-nedvizhimosti-1131211941.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, новости крыма, крым, екатерина сафонова, недвижимость в крыму, общество, экономика