https://crimea.ria.ru/20230919/kak-rabotaet-lgotnaya-ipoteka-v-dnr-1131515151.html

Как работает льготная ипотека в ДНР

Как работает льготная ипотека в ДНР - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Как работает льготная ипотека в ДНР

В Донецкой Народной Республике оформлен первый договор долевого участия в жилищном строительства в рамках действия программы льготной ипотеки под 2% годовых... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T11:43

2023-09-19T11:43

2023-09-19T11:43

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

новые регионы россии

марат хуснуллин

жилье

льгота

ипотека

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике оформлен первый договор долевого участия в жилищном строительства в рамках действия программы льготной ипотеки под 2% годовых. Подробности сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.По его словам, речь идет о жилом доме, который строится в Мариуполе. Там гражданин решил приобрести однокомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра.Вице-премьер правительства РФ напомнил, что программа льготной ипотеки действует на территории новых регионов для граждан России, которые могут с ее помощью купить недвижимость в строящихся многоквартирных домах или частный дом. Программа двухпроцентной ипотеки также распространяется на уже готовое жилье, которое можно купить как у юрлиц, так и у индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками недвижимости.По словам министра строительства РФ Ирека Файзуллина, льготная ипотека поможет создавать для людей в новых регионах комфортные условия жизни и развивать строительный комплекс в целом.В новых регионах, в частности, в ДНР, правительство уже определило ряд зарекомендовавших себя компаний в качестве пилотных застройщиков, отметил Марат Хуснуллин. Им выдаются в аренду земельные участки, на которых согласно утвержденным проектам строится жилье с соответствующими планировками и запроектированными территориями общего пользования. На нужды жилищного строительства, в том числе с использованием внебюджетных источников финансирования, Минстрой ДНР сформировал земельный банк в объеме около шести миллионов квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – ХуснуллинМы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о МариуполеМариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"

https://crimea.ria.ru/20230805/kak-stroitsya-mirnaya-zhizn-v-mariupole-i-volnovakhe-1130553867.html

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), мариуполь, новые регионы россии, марат хуснуллин, жилье, льгота, ипотека, новости, общество