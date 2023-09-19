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Как работает льготная ипотека в ДНР - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Как работает льготная ипотека в ДНР
Как работает льготная ипотека в ДНР - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Как работает льготная ипотека в ДНР
В Донецкой Народной Республике оформлен первый договор долевого участия в жилищном строительства в рамках действия программы льготной ипотеки под 2% годовых... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T11:43
2023-09-19T11:43
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
новые регионы россии
марат хуснуллин
жилье
льгота
ипотека
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике оформлен первый договор долевого участия в жилищном строительства в рамках действия программы льготной ипотеки под 2% годовых. Подробности сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.По его словам, речь идет о жилом доме, который строится в Мариуполе. Там гражданин решил приобрести однокомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра.Вице-премьер правительства РФ напомнил, что программа льготной ипотеки действует на территории новых регионов для граждан России, которые могут с ее помощью купить недвижимость в строящихся многоквартирных домах или частный дом. Программа двухпроцентной ипотеки также распространяется на уже готовое жилье, которое можно купить как у юрлиц, так и у индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками недвижимости.По словам министра строительства РФ Ирека Файзуллина, льготная ипотека поможет создавать для людей в новых регионах комфортные условия жизни и развивать строительный комплекс в целом.В новых регионах, в частности, в ДНР, правительство уже определило ряд зарекомендовавших себя компаний в качестве пилотных застройщиков, отметил Марат Хуснуллин. Им выдаются в аренду земельные участки, на которых согласно утвержденным проектам строится жилье с соответствующими планировками и запроектированными территориями общего пользования. На нужды жилищного строительства, в том числе с использованием внебюджетных источников финансирования, Минстрой ДНР сформировал земельный банк в объеме около шести миллионов квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – ХуснуллинМы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о МариуполеМариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"
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донецкая народная республика (днр), мариуполь, новые регионы россии, марат хуснуллин, жилье, льгота, ипотека, новости, общество
Как работает льготная ипотека в ДНР

В ДНР заключен первый договор долевого строительства жилья по льготной ипотеке – Хуснуллин

11:43 19.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкСтроительство новых жилых домов в Мариуполе.
Строительство новых жилых домов в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике оформлен первый договор долевого участия в жилищном строительства в рамках действия программы льготной ипотеки под 2% годовых. Подробности сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.
По его словам, речь идет о жилом доме, который строится в Мариуполе. Там гражданин решил приобрести однокомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра.

“Размер кредита составил пять миллионов рублей, первоначальный взнос – 16%, срок кредитования – 60 месяцев. Также обеспечена страховая защита и открыт эскроу-счет для проведения ипотечной сделки”, - поделился деталями Марат Хуснуллин.

Вице-премьер правительства РФ напомнил, что программа льготной ипотеки действует на территории новых регионов для граждан России, которые могут с ее помощью купить недвижимость в строящихся многоквартирных домах или частный дом. Программа двухпроцентной ипотеки также распространяется на уже готовое жилье, которое можно купить как у юрлиц, так и у индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками недвижимости.
По словам министра строительства РФ Ирека Файзуллина, льготная ипотека поможет создавать для людей в новых регионах комфортные условия жизни и развивать строительный комплекс в целом.
В новых регионах, в частности, в ДНР, правительство уже определило ряд зарекомендовавших себя компаний в качестве пилотных застройщиков, отметил Марат Хуснуллин. Им выдаются в аренду земельные участки, на которых согласно утвержденным проектам строится жилье с соответствующими планировками и запроектированными территориями общего пользования. На нужды жилищного строительства, в том числе с использованием внебюджетных источников финансирования, Минстрой ДНР сформировал земельный банк в объеме около шести миллионов квадратных метров.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)МариупольНовые регионы РоссииМарат ХуснуллинЖильеЛьготаИпотекаНовостиОбщество
 
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