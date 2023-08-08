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В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.08.2023
В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
В новых субъектах РФ на данный момент строят и ремонтируют порядка 4,5 тысячи объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T18:28
2023-08-08T18:28
2023-08-08T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В новых субъектах РФ на данный момент строят и ремонтируют порядка 4,5 тысячи объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Программа социально-экономического развития регионов выполняется, мы видим 4,5 тысячи объектов в работе – в ремонте, в стройке. Регионы-шефы, госзаказчики – несмотря ни на что, у нас работа идет", – сказал вице-премьер на совещании у президента России по вопросам развития строительной отрасли.Хуснуллин также отметил, что в новых субъектах начали строить коммерческое жилье.По словам вице-премьера РФ, по программе льготной ипотеки в новых регионах уже строятся первые восемь домов.Ранее Хуснуллин сообщил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов, почти 1,4 тысячи – социально-культурных объектов и около 2,5 тысяч объектов ЖКХ.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовНаселение Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – ХуснуллинВторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
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В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
Вице-премьер Хуснуллин: в новых регионах в работе находится 4,5 тысячи объектов