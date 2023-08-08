Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230808/v-novykh-regionakh-stroyat-i-remontiruyut-45-tysyachi-obektov--khusnullin-1130607041.html
В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.08.2023
В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
В новых субъектах РФ на данный момент строят и ремонтируют порядка 4,5 тысячи объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T18:28
2023-08-08T18:28
новости
строительство
марат хуснуллин
новые регионы россии
общество
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/14/1125452583_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_77f7bb372c127139dd0f195470e61d60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В новых субъектах РФ на данный момент строят и ремонтируют порядка 4,5 тысячи объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Программа социально-экономического развития регионов выполняется, мы видим 4,5 тысячи объектов в работе – в ремонте, в стройке. Регионы-шефы, госзаказчики – несмотря ни на что, у нас работа идет", – сказал вице-премьер на совещании у президента России по вопросам развития строительной отрасли.Хуснуллин также отметил, что в новых субъектах начали строить коммерческое жилье.По словам вице-премьера РФ, по программе льготной ипотеки в новых регионах уже строятся первые восемь домов.Ранее Хуснуллин сообщил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов, почти 1,4 тысячи – социально-культурных объектов и около 2,5 тысяч объектов ЖКХ.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовНаселение Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – ХуснуллинВторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
новые регионы россии
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/14/1125452583_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1e8d67ef52e66862388bec7a9836eac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, строительство, марат хуснуллин, новые регионы россии, общество, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: в новых регионах в работе находится 4,5 тысячи объектов

18:28 08.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя.
Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя. - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В новых субъектах РФ на данный момент строят и ремонтируют порядка 4,5 тысячи объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Программа социально-экономического развития регионов выполняется, мы видим 4,5 тысячи объектов в работе – в ремонте, в стройке. Регионы-шефы, госзаказчики – несмотря ни на что, у нас работа идет", – сказал вице-премьер на совещании у президента России по вопросам развития строительной отрасли.
Хуснуллин также отметил, что в новых субъектах начали строить коммерческое жилье.
"У нас стало строиться коммерческое жилье на новых территориях. Сто километров до линии соприкосновения, а люди уже строят жилье. Люди верят, вкладывают свои деньги", – сказал он.
По словам вице-премьера РФ, по программе льготной ипотеки в новых регионах уже строятся первые восемь домов.
Ранее Хуснуллин сообщил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов, почти 1,4 тысячи – социально-культурных объектов и около 2,5 тысяч объектов ЖКХ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
 
НовостиСтроительствоМарат ХуснуллинНовые регионы РоссииОбществоРоссияДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:55"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса
18:28В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
18:08Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
17:52Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области
17:43Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
17:27Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский
17:17Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
16:55Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья
16:31Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах Крыма
16:02Смертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки
15:43Утрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за сутки
15:31ФСБ задержала в Крыму наркодилера с каннабисом в коробке из-под сока
15:29Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении
15:12Ситуация у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
14:59ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"
14:47Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт
14:32ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты
13:39Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
12:57Звуки взрывов в Крыму – что происходит
12:29Мошенница лишила пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей
Лента новостейМолния