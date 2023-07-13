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Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом

Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом

Объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T08:22

2023-07-13T08:22

2023-07-13T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на треть. Какие еще тенденции демонстрирует региональный рынок недвижимости, РИА Новости Крым сообщил коммерческий директор интернет-платформы по размещению объявлений о продаже недвижимости Николай Попов.По словам эксперта, с начала года в регионе существенно увеличился объем предложения в сегменте новостроек. В сравнении с тем же периодом прошлого года рост составил 71,4 процента. На вторичном рынке экспозиция квартир также выросла, но менее существенно – на 10 процентов.На вторичном рынке жилья Крыма ситуация с активностью пользователей платформы иная. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 24,2 процента. Среди крупных городов полуострова наиболее заметно он усилился в Симферополе (+50,7%), затем идут Джанкой (+44%) и Евпатория (+40,7%). И лишь в Ялте спрос по итогам первого полугодия 2023-го ослаб на 0,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года, продолжил собеседник.При этом средняя стоимость квартир в новостройках Крыма за год увеличилась на 13 процентов – с 6,3 до 7,2 млн рублей. Настолько же выросла и средняя цена квадратного метра – со 132,2 до 149,5 тысяч рублей.По оценкам эксперта, рынок первичной и вторичной недвижимости Крыма продолжает развиваться. Объем предложения квартир на первичном и вторичном рынках жилья постепенно увеличивается. Причем у некоторых локаций есть большой потенциал для дальнейшей застройки новыми объектами.Спрос также остается на хорошем уровне, а на вторичном рынке жилья он вырос почти во всех рассматриваемых городах Крыма. Таким образом, по мнению эксперта, предпосылок для существенного снижения спроса или цен на жилье в Крыму не наблюдается.Ранее ряд специалистов в сфере недвижимости выразили мнение, что спрос и цены на вторичное жилье в Крыму обусловлен реализацией херсонских сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым.Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспортЧто происходит на вторичном рынке недвижимости в КрымуЖилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230712/rynok-nedvizhimosti-kryma-spasut-peredovye-proekty-i-pozhiznennye-kredity-1129992620.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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