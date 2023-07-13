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Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
Объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T08:22
2023-07-13T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на треть. Какие еще тенденции демонстрирует региональный рынок недвижимости, РИА Новости Крым сообщил коммерческий директор интернет-платформы по размещению объявлений о продаже недвижимости Николай Попов.По словам эксперта, с начала года в регионе существенно увеличился объем предложения в сегменте новостроек. В сравнении с тем же периодом прошлого года рост составил 71,4 процента. На вторичном рынке экспозиция квартир также выросла, но менее существенно – на 10 процентов.На вторичном рынке жилья Крыма ситуация с активностью пользователей платформы иная. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 24,2 процента. Среди крупных городов полуострова наиболее заметно он усилился в Симферополе (+50,7%), затем идут Джанкой (+44%) и Евпатория (+40,7%). И лишь в Ялте спрос по итогам первого полугодия 2023-го ослаб на 0,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года, продолжил собеседник.При этом средняя стоимость квартир в новостройках Крыма за год увеличилась на 13 процентов – с 6,3 до 7,2 млн рублей. Настолько же выросла и средняя цена квадратного метра – со 132,2 до 149,5 тысяч рублей.По оценкам эксперта, рынок первичной и вторичной недвижимости Крыма продолжает развиваться. Объем предложения квартир на первичном и вторичном рынках жилья постепенно увеличивается. Причем у некоторых локаций есть большой потенциал для дальнейшей застройки новыми объектами.Спрос также остается на хорошем уровне, а на вторичном рынке жилья он вырос почти во всех рассматриваемых городах Крыма. Таким образом, по мнению эксперта, предпосылок для существенного снижения спроса или цен на жилье в Крыму не наблюдается.Ранее ряд специалистов в сфере недвижимости выразили мнение, что спрос и цены на вторичное жилье в Крыму обусловлен реализацией херсонских сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым.Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспортЧто происходит на вторичном рынке недвижимости в КрымуЖилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
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недвижимость в крыму, жилье в крыму, общество, экономика, николай попов, новости крыма, крым
Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом

Эксперт: объективных причин для снижения цен на жилье в Крыму нет

08:22 13.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на треть. Какие еще тенденции демонстрирует региональный рынок недвижимости, РИА Новости Крым сообщил коммерческий директор интернет-платформы по размещению объявлений о продаже недвижимости Николай Попов.
По словам эксперта, с начала года в регионе существенно увеличился объем предложения в сегменте новостроек. В сравнении с тем же периодом прошлого года рост составил 71,4 процента. На вторичном рынке экспозиция квартир также выросла, но менее существенно – на 10 процентов.
"При этом спрос на первичном рынке по итогам первых шести месяцев года ослаб на 10,4 процентов по отношению к прошлому году. Наиболее заметное снижение активности покупателей, интересующихся новостройками, наблюдается в Евпатории – минус 33,8 процента. А в Феодосии спрос в сравнении с прошлым годом, напротив, вырос почти в 2,5 раза", – сообщил Попов.
На вторичном рынке жилья Крыма ситуация с активностью пользователей платформы иная. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 24,2 процента. Среди крупных городов полуострова наиболее заметно он усилился в Симферополе (+50,7%), затем идут Джанкой (+44%) и Евпатория (+40,7%). И лишь в Ялте спрос по итогам первого полугодия 2023-го ослаб на 0,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года, продолжил собеседник.
При этом средняя стоимость квартир в новостройках Крыма за год увеличилась на 13 процентов – с 6,3 до 7,2 млн рублей. Настолько же выросла и средняя цена квадратного метра – со 132,2 до 149,5 тысяч рублей.
На вторичном рынке недвижимости средняя стоимость объектов за год немного снизилась (- 6,2% ) — с 6,4 млн рублей до 6 млн рублей. А средняя цена квадратного метра, напротив, повысилась на 1,2% – со 118,5 до 120 тысяч рублей.
По оценкам эксперта, рынок первичной и вторичной недвижимости Крыма продолжает развиваться. Объем предложения квартир на первичном и вторичном рынках жилья постепенно увеличивается. Причем у некоторых локаций есть большой потенциал для дальнейшей застройки новыми объектами.
Спрос также остается на хорошем уровне, а на вторичном рынке жилья он вырос почти во всех рассматриваемых городах Крыма. Таким образом, по мнению эксперта, предпосылок для существенного снижения спроса или цен на жилье в Крыму не наблюдается.
Ранее ряд специалистов в сфере недвижимости выразили мнение, что спрос и цены на вторичное жилье в Крыму обусловлен реализацией херсонских сертификатов.
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