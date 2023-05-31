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Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт
Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт
В Херсонской области уже около 150 тысяч человек получили российские паспорта, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T11:27
2023-05-31T11:27
2023-05-31T12:36
херсонская область
паспорт
новые регионы россии
владимир сальдо
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области уже около 150 тысяч человек получили российские паспорта, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Владимир Сальдо обратил внимание, что до вхождения Херсонской области в состав Российской империи она была мало освоена, и кочевники наносили местным жителям очень большой ущерб.Благодатные херсонские земли стали осваиваться только после включения их в состав Российской империи, и город Херсон был основан в 1778 году по указу императрицы Екатерины II. И сейчас, по словам Владимира Сальдо, большинство жителей области ощущают свою историческую связь с Россией.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая проинформировал, что паспорта РФ получили уже полтора миллиона жителей новых регионов России. Российский премьер также отметил, что жители всех четырех новых субъектов должны иметь возможность полностью и быстро получать все социальные выплаты.Жители регионов Украины могут получить российское гражданство на льготных основаниях. Как сообщили в органах МВД по вопросам миграции, с 2019 года за получением российского гражданства по упрощенной процедуре в Крыму обратилось уже более 26 тысяч украинцев.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортовХерсонский сертификат: правила применения и требования к жильюКак получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов
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херсонская область, паспорт, новые регионы россии, владимир сальдо, общество, новости
Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт
Сальдо: российский паспорт получили уже более 150 тысяч жителей Херсонской области
11:27 31.05.2023 (обновлено: 12:36 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области уже около 150 тысяч человек получили российские паспорта, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Эта работа у нас идёт очень интенсивно: ежедневно выдаётся от 800 до тысячи и более паспортов. Херсонцы, получившие паспорта РФ, в полной мере ощущают, что они находятся дома, в своей родной стране, на своей земле, где они родились и выросли — в исторической Новороссии".
Владимир Сальдо обратил внимание, что до вхождения Херсонской области в состав Российской империи она была мало освоена, и кочевники наносили местным жителям очень большой ущерб.
"Крымские татары нападали на людей, уводили их в плен и продавали там в рабство. В Крыму южные города существовали давно, им по тысяче и больше лет. А в Херсонской области ничего не было", - напомнил врио губернатора.
Благодатные херсонские земли стали осваиваться только после включения их в состав Российской империи, и город Херсон был основан в 1778 году по указу императрицы Екатерины II. И сейчас, по словам Владимира Сальдо, большинство жителей области ощущают свою историческую связь с Россией.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая проинформировал
, что паспорта РФ получили уже полтора миллиона жителей новых регионов России. Российский премьер также отметил, что жители всех четырех новых субъектов должны иметь возможность полностью и быстро получать все социальные выплаты.
Жители регионов Украины могут получить российское гражданство на льготных основаниях. Как сообщили
в органах МВД по вопросам миграции, с 2019 года за получением российского гражданства по упрощенной процедуре в Крыму обратилось уже более 26 тысяч украинцев.
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