https://crimea.ria.ru/20230531/bolee-150-tysyach-khersontsev-poluchili-rossiyskiy-pasport-1129098512.html

Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт

Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт

В Херсонской области уже около 150 тысяч человек получили российские паспорта, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T11:27

2023-05-31T11:27

2023-05-31T12:36

херсонская область

паспорт

новые регионы россии

владимир сальдо

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области уже около 150 тысяч человек получили российские паспорта, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Владимир Сальдо обратил внимание, что до вхождения Херсонской области в состав Российской империи она была мало освоена, и кочевники наносили местным жителям очень большой ущерб.Благодатные херсонские земли стали осваиваться только после включения их в состав Российской империи, и город Херсон был основан в 1778 году по указу императрицы Екатерины II. И сейчас, по словам Владимира Сальдо, большинство жителей области ощущают свою историческую связь с Россией.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая проинформировал, что паспорта РФ получили уже полтора миллиона жителей новых регионов России. Российский премьер также отметил, что жители всех четырех новых субъектов должны иметь возможность полностью и быстро получать все социальные выплаты.Жители регионов Украины могут получить российское гражданство на льготных основаниях. Как сообщили в органах МВД по вопросам миграции, с 2019 года за получением российского гражданства по упрощенной процедуре в Крыму обратилось уже более 26 тысяч украинцев.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортовХерсонский сертификат: правила применения и требования к жильюКак получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов

https://crimea.ria.ru/20230524/kak-poluchit-pasport-zhitelyam-novykh-regionov-rf-spisok-dokumentov-1128938527.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, паспорт, новые регионы россии, владимир сальдо, общество, новости