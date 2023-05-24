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Российское гражданство в Крыму захотели получить уже 26 тысяч украинцев - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Российское гражданство в Крыму захотели получить уже 26 тысяч украинцев
Российское гражданство в Крыму захотели получить уже 26 тысяч украинцев - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Российское гражданство в Крыму захотели получить уже 26 тысяч украинцев
С заявлениями о приобретении российского гражданства по упрощенной процедуре на территории Крыма обратилось уже более 26 тысяч украинцев, сообщила в... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T19:32
2023-05-24T19:32
крым
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. С заявлениями о приобретении российского гражданства по упрощенной процедуре на территории Крыма обратилось уже более 26 тысяч украинцев, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель рабочей группы республиканского МВД по оказанию государственных услуг и функций в сфере миграции Ксения Темрякович. Эта работа ведется в регионе в соответствии с указом президента РФ № 187 от 29 апреля 2019 года."На данный момент мы приняли заявления от более чем 26 тысяч лиц на получение гражданства в упрощенном порядке. Механизм крайне прост, для этого гражданам необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции. Они предоставляют документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, нотариально заверенные переводы всех документов, в случае изменения имени-отчества и фамилии – эти документы также предоставляются", - пояснила специалист.После обращения заявление в течение трех месяцев будет рассмотрено в органах МВД. В случае положительного ответа обратившийся должен принести присягу гражданина Российской Федерации, в которой он обязуется соблюдать закон и Конституцию РФ, исполнять обязанности гражданина, защищать свободу и независимость России."Процедура присяги – это торжественное и всегда очень трепетное событие. Я уже много раз видела слезы на глазах людей от того, что это наконец-то совершилось", - рассказала Ксения Темрякович.После этого гражданин должен повторно обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции с заявлением о выдаче ему паспорта. При этом с июля прошлого года украинцы, переходящие в гражданство РФ по упрощенной процедуре, освобождены от уплаты государственной пошлины.Основанием для отказа в получении гражданства для этой категории лиц может быть:По словам Ксении Темрякович, если гражданин публично либо в соцсетях допустил высказывания экстремистского или антироссийского характера, это будет квалифицировано в рамках закона как совершение преступления. Рассмотрение заявлений от таких лиц откладывается до вынесения судебного решения, по итогам которого им может быть отказано в получении гражданства.Кроме того, за подобные преступления, согласно новому закону, вновь приобретенного гражданства могут лишить.Ксения Темрякович также уточнила, что жители новых регионов РФ по закону уже являются гражданами страны, поэтому получение гражданства им не требуется. Они могут подать заявление сразу на получение паспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортГосдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданстваПутин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД
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Российское гражданство в Крыму захотели получить уже 26 тысяч украинцев

С 2019 года заявление о получении гражданства РФ в Крыму подали 26 тысяч украинцев

19:32 24.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаспорт России и Украины
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. С заявлениями о приобретении российского гражданства по упрощенной процедуре на территории Крыма обратилось уже более 26 тысяч украинцев, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель рабочей группы республиканского МВД по оказанию государственных услуг и функций в сфере миграции Ксения Темрякович.
Эта работа ведется в регионе в соответствии с указом президента РФ № 187 от 29 апреля 2019 года.
"На данный момент мы приняли заявления от более чем 26 тысяч лиц на получение гражданства в упрощенном порядке. Механизм крайне прост, для этого гражданам необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции. Они предоставляют документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, нотариально заверенные переводы всех документов, в случае изменения имени-отчества и фамилии – эти документы также предоставляются", - пояснила специалист.
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После обращения заявление в течение трех месяцев будет рассмотрено в органах МВД. В случае положительного ответа обратившийся должен принести присягу гражданина Российской Федерации, в которой он обязуется соблюдать закон и Конституцию РФ, исполнять обязанности гражданина, защищать свободу и независимость России.
"Процедура присяги – это торжественное и всегда очень трепетное событие. Я уже много раз видела слезы на глазах людей от того, что это наконец-то совершилось", - рассказала Ксения Темрякович.
После этого гражданин должен повторно обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции с заявлением о выдаче ему паспорта. При этом с июля прошлого года украинцы, переходящие в гражданство РФ по упрощенной процедуре, освобождены от уплаты государственной пошлины.
Основанием для отказа в получении гражданства для этой категории лиц может быть:
  • отказ от принесения присяги;
  • наличие судимости или нахождение в розыске;
  • совершение преступлений террористической и экстремистской направленности;
  • сообщение заведомо ложных сведений о себе или предоставление подложных документов.
По словам Ксении Темрякович, если гражданин публично либо в соцсетях допустил высказывания экстремистского или антироссийского характера, это будет квалифицировано в рамках закона как совершение преступления. Рассмотрение заявлений от таких лиц откладывается до вынесения судебного решения, по итогам которого им может быть отказано в получении гражданства.
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Кроме того, за подобные преступления, согласно новому закону, вновь приобретенного гражданства могут лишить.
Ксения Темрякович также уточнила, что жители новых регионов РФ по закону уже являются гражданами страны, поэтому получение гражданства им не требуется. Они могут подать заявление сразу на получение паспорта.
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