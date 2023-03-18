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Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД

Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T13:12

2023-03-18T13:12

2023-03-18T13:12

владимир путин (политик)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Уточняется, что заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины в отношении не достигших 14-летнего возраста детей подается одним из родителей.Согласно пояснительной записке, данный механизм обеспечит таким гражданам РФ право на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, а также обучение в образовательных учреждениях, которые предусматривают допуск к гостайне. Кроме того, это будет способствовать урегулированию ряда других важных вопросов.Республика Крым и город Севастополь стали частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:День воссоединения Крыма с РоссиейБезопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по КрымуКак Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, украина, общество, новости, новости крыма