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Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД
Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T13:12
2023-03-18T13:12
владимир путин (политик)
закон и право
россия
украина
общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Уточняется, что заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины в отношении не достигших 14-летнего возраста детей подается одним из родителей.Согласно пояснительной записке, данный механизм обеспечит таким гражданам РФ право на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, а также обучение в образовательных учреждениях, которые предусматривают допуск к гостайне. Кроме того, это будет способствовать урегулированию ряда других важных вопросов.Республика Крым и город Севастополь стали частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:День воссоединения Крыма с РоссиейБезопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по КрымуКак Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням
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владимир путин (политик), закон и право, россия, украина, общество, новости, новости крыма
Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД

Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

13:12 18.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкОформление паспортов граждан РФ жителям Крыма
Оформление паспортов граждан РФ жителям Крыма - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Граждане Российской Федерации, одновременно являющиеся гражданами Украины, в том числе граждане Российской Федерации, направившие в уполномоченный орган Украины обращение о выходе из гражданства Украины и не получившие ответа, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", – сказано в документе.
Уточняется, что заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины в отношении не достигших 14-летнего возраста детей подается одним из родителей.
Согласно пояснительной записке, данный механизм обеспечит таким гражданам РФ право на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, а также обучение в образовательных учреждениях, которые предусматривают допуск к гостайне. Кроме того, это будет способствовать урегулированию ряда других важных вопросов.
Республика Крым и город Севастополь стали частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.
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