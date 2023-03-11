https://crimea.ria.ru/20230311/lyudey-mnogo-vlasti-melitopolskogo-rayona-o-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1127478892.html

Людей много: власти Мелитопольского района о желающих получить паспорт РФ

Людей много: власти Мелитопольского района о желающих получить паспорт РФ - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Людей много: власти Мелитопольского района о желающих получить паспорт РФ

Большинство жителей Мелитопольского района до сентября получат паспорта России, сейчас количество желающих получить российский паспорт превышает возможности их... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T12:04

2023-03-11T12:04

2023-03-11T12:04

андрей сигута

новые регионы россии

мелитопольский район

общество

россия

паспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Большинство жителей Мелитопольского района до сентября получат паспорта России, сейчас количество желающих получить российский паспорт превышает возможности их выдачи. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.Сейчас местные власти совместно с миграционной службой разрабатывают варианты ускорения процесса. На данный момент, при условии правильной подачи документов, срок получения гражданства России составляет две недели – от подачи заявления до получения паспорта. Однако Сигута подчеркнул, что люди получают паспорта исключительно по желанию."То, что сегодня транслируется украинскими СМИ о якобы принудительной паспортизации, это вообще не так. Люди, которые уже с паспортами, увидели преимущества российского гражданства, поэтому никто ни в коем случае никого не заставляет, все исключительно добровольно", - подчеркнул глава региона.Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже получили российские паспорта после вхождения этих регионов в состав России. Всего же с 2019 года, после того, как президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, гражданами России стали 1,1 млн жителей народных республик.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в КрымуЖители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядкеПутин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий

https://crimea.ria.ru/20230310/kak-zaschischen-melitopolskiy-rayon-ot-obstrelov-vsu-1127469303.html

новые регионы россии

мелитопольский район

россия

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Глава Мелитопольского района Сигута заявил о наплыве желающих получить паспорт РФ Глава Мелитопольского района Сигута заявил о наплыве желающих получить паспорт РФ 2023-03-11T12:04 true PT1M39S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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андрей сигута, новые регионы россии, мелитопольский район, общество, россия, паспорт